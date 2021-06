Boks, une boîte à lettre connectée qui va sécuriser vos colis à récupérer

Pour faciliter la livraison des colis à votre domicile de manière sécurisée, il y a désormais Boks. Une idée française pour une boîte à lettre connectée géante pour recevoir vos paquets et le récupérer à tout moment avec un code à usage unique pour le livreur.

Vous en avez assez de vos colis qui sont déposés, mais qui disparaissent avant que vous ne les ayez récupérés, voire qui ne sont simplement jamais déposés en votre absence ? Deux entrepreneurs français, Adrien Oksman et Olivier de Rodellec, ont eu l’idée d’une boîte suffisamment grande pour pouvoir accueillir les paquets de toutes tailles, pour les bureaux, les maisons individuelles ou les immeubles.

Ainsi est né Boks, sorte de concierge à domicile disponible H24. Car la boîte à colis est connectée et peut ainsi recevoir ou sortir les cartons à n’importe quel moment. Il suffit pour cela d’avoir le code pour déverrouiller la porte. Ce code est à usage unique et permet ainsi un meilleur contrôle. Vous saurez, depuis l’app, si votre colis a bien été livré et par qui.

Une utilisation sans internet ni électricité

Boks promet de nombreux avantages. La boîte ne nécessite aucun raccordement électrique ni à Internet, ce qui va faciliter son installation dans n’importe quel espace. L’alimentation se fait par pile lithium avec la promesse d’une autonomie de deux à trois ans. Pour les connexions entre l’appareil et votre smartphone, cela passe par le Bluetooth Low Energy.

La Boks est résistante aux intempéries et aux UV, mais aussi aux effractions avec un matériau robuste. Il suffit de bien fixer le produit au sol et à l’aide des vis fournies. Il existe quatre types de modèles :

Boks One pour les maisons individuelles jusqu’à 4 utilisateurs (98 L)

Boks Hub pour les immeubles jusqu’à 30 logements (215 L)

Boks Pro pour les entreprises et les professionnels (215 ou 768 L)

Boks C&C pour les commerces (configuration jusqu’à 13 casiers pour le click & collect)

Petit plus : le modèle Boks One comprend une ouverture pour glisser le courrier. Un bon moyen de faire du deux-en-un. Il est à noter qu’il faut quand même prévoir un espace conséquent pour installer sa Boks.

Des Boks pour les colis de toutes tailles

Le fonctionnement est assez simple. Vous utilisez l’application Boks pour générer un code d’ouverture à fournir au livreur avec l’immatriculation de votre boîte (code à usage unique, à usage multiple, permanent). Il suffit ensuite d’ajouter le code dans l’adresse de livraison en informations complémentaires/instructions de livraison. Boks explique que les différents organismes de livraison commencent à être sensibilisés au concept et les livreurs savent déchiffrer la mention ajoutée.

Le livreur tape ensuite le code sur le digicode et glisse le paquet à l’intérieur. Les boîtes sont conçues pour accueillir des tailles universelles de paquet. S’il y a le moindre souci de code au moment de la livraison, vous pouvez en générer un en direct au téléphone.

Le modèle Boks One // Source : Boks Source : Boks Le système sécurisé Boks // Source : Boks

Pour récupérer votre colis, vous n’avez ensuite qu’à ouvrir votre Boks depuis l’app en Bluetooth. Une clé de sécurité en cas de souci ou de pile usée est également fournie. Il est possible de donner plusieurs accès à l’appareil pour récupérer des colis (membres de la famille, voisin, clients, collègues, etc.). L’app permet de piloter l’utilisation de la Boks et de profiter de fonctionnalités gratuites complémentaires.

Prix et disponibilités des Boks

Les Boks sont d’ores et déjà disponibles sur le site de la marque. Elle démarre à 299 euros pour le modèle Boks One pour maison et jusqu’à 4990 euros HT pour les systèmes de plusieurs casiers. Le modèle entreprise Boks Pro est à partir de 690 euros HT avec des options d’abonnement. Boks Hub pour les immeubles fonctionne par abonnement mensuel en fonction du nombre de logements (à partir de 1,90 euro par logement et par mois).