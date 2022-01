Innr dégaine un interrupteur connecté qui se positionne absolument n’importe où

Pour faciliter l’adoption de la maison connectée et notamment l’utilisation des ampoules Wi-Fi, Innr lance un interrupteur moderne à poser où vous le voulez, même sur votre réfrigérateur. Ce bouton intelligent permet de piloter ses éclairages sans avoir besoin de son smartphone. Juste en le disposant où cela vous est pratique.

Les éclairages connectés sont une véritable avancée en matière de simplicité de la domotique pour beaucoup. Mais s’ils deviennent pilotables à la voix, le smartphone reste leur télécommande privilégiée, ne serait-ce que pour ajuster l’intensité lumineuse ou la couleur de nos ampoules connectées. Ce bon vieil interrupteur ne sert désormais quasiment plus alors qu’il a encore toute son utilité.

Car tout le monde n’a pas forcément son smartphone en main quand il est juste question de baisser la lumière ou d’éteindre. L’interrupteur, on sait toujours où il se trouve puisque lui ne bouge pas par définition. En partant de ce constat et de l’usage de ses ampoules connectées, la marque Innr a lui l’idée de moderniser l’interrupteur en le rendant nomade, facile à utiliser et à configurer, et surtout compatible avec un maximum de produits. Et pas seulement les siens.

Vous pouvez même contrôler vos éclairages depuis votre réfrigérateur

Voici donc le bouton intelligent (Smart Button) d’Innr, une petite pastille ronde qui peut être utilisée sur un socle carré assez traditionnel pour un interrupteur. Sauf que celui-ci peut se fixer au mur en remplacement des anciens modèles ou bien se poser sur une table, voire prendre position sur une surface métallique puisqu’il est aussi aimanté (réfrigérateur, meuble en fer, plaque, etc.). Pas besoin de percer des trous quelle que soit la solution choisie ni même de le raccorder électriquement. Ce bouton intelligent est parfaitement autonome.

Il fonctionne avec les produits Wi-Fi de la marque (ainsi que ceux qui sont Wi-FI + Bluetooth), mais aussi avec les ampoules, rubans LED et autres éclairages Zigbee. Il suffira de les relier au pont Innr et de les identifier depuis l’application.

Le Innr Smart Button va ainsi pouvoir contrôler un ou plusieurs éclairages connectés en même temps dans la maison. Il sera possible de les activer-désactiver, choisir l’éclairage, son intensité et de varier les plaisirs selon le moment de la journée, le besoin ou l’ambiance. Un appui allume ou éteint les lampes. Un appui long permet d’utiliser le bouton comme variateur d’intensité. Et il est possible de créer jusqu’à 5 ambiances différentes qui se déclencheront en appuyant deux fois sur le bouton (et successivement pour les faire défiler).

Si vous avez peur que les commandes du bouton ne soient pas suffisamment claires pour vous, Innr a également dans sa besace une télécommande au format carré, avec cinq boutons de commande dessus. Vous pourrez ainsi allumer ou éteindre en appuyant au centre, faire varier l’intensité lumineuse en appuyant en haut ou en bas, tandis que les flèches latérales peuvent permettre de changer les couleurs en les maintenant enfoncées. L’application permet aussi de définir des préréglages à attribuer aux flèches.

La télécommande peut se fixer au mur // Source : Innr La télécommande pour vos appareils connectés // Source : Innr

Et comme le bouton, la télécommande peut être fixée au mur sans percer ni raccord électrique ou bien posée à côté de vous sur la table.

Prix et disponibilités des produits Innr

Le bouton intelligent Smart Button est d’ores et déjà disponible à 19,99 euros sur le site d’Innr, auprès de revendeurs partenaires comme Rueducommerce.

La télécommande Remote Controle d’Innr est également en vente à 19,99 euros sur le site d’Innr et chez Rueducommerce pour le moment.

