Amazon Glow : l’écran interactif pensé pour les enfants et les grands-parents

Lors de sa conférence de rentrée mardi, Amazon a dévoilé Amazon Glow, un étrange appareil destiné aux enfants afin de leur permettre de garder le contact vidéo avec leurs proches. Un écran qui mêle aussi activités ludiques physiques et virtuelles.

Si Amazon veut proposer des écrans intelligents pour toute la famille, la société n’en oublie pas pour autant les enfants. Après avoir annoncé son nouvel écran-tableau Echo Show 15, le plus grand de sa gamme, ainsi qu’Astro le robot-aide maison, elle a également dévoilé Echo Glow, un produit destiné avant tout aux enfants, mais en gardant bien en tête que ce sont… des enfants.

Ce produit, qui apparaît plutôt massif, est avant tout doté d’un écran géant et de fonctions aussi limitées que facilitées pour permettre aux plus jeunes de communiquer avec leurs proches. Il s’agit de lancer un appel vidéo vers l’application Alexa téléchargée sur l’appareil mobile d’un contact. Et de chaque côté, l’enfant comme son ami ou parent pourront interagir. Un outil social et ludique.

Amazon pense aussi aux enfants qui veulent appeler leurs grand-parents. Voici #AmazonGlow, un écran grand format pour passer des appels vidéo sécurisés. https://t.co/61rSKfFvsv pic.twitter.com/3uQvPi57l9 — Melinda Davan-Soulas (@Melinda_DS) September 28, 2021

Jouer la carte de l’interaction enfants-grands-parents

Amazon Glow est un appareil avec un écran vertical de 8 pouces qui va exclusivement servir pour le chat vidéo. Il dispose aussi d’un projecteur pour afficher des éléments d’interactions sur un écran physique de 19 pouces à placer devant soi. Ainsi, l’enfant pourra faire un puzzle, lire une histoire en simultanée ou dessiner tout en ayant connaissance de ce que son interlocuteur fait. Pour cela, il sera possible d’utiliser des objets physiques pour l’enfant et numériques pour l’interlocuteur. Il sera même possible de numériser des objets pour les utiliser comme jouets ou autocollants.

Les contenus ludiques proposés ont été conçus en collaboration avec des acteurs du divertissement pour enfants (Mattel, Disney, Sesame Workshop et Nickelodeon) et prendront place au sein aussi d’un abonnement Amazon Kids+ qui propose des milliers de livres, jeux et activités artistiques (un an offert).

Amazon vise clairement les liens entre grands-parents et petits-enfants qui ont été malmenés avec les confinements.

Un produit sécurisé par les parents

L’enfant pourra passer facilement un appel ou en recevoir. Amazon Glow dispose, comme souvent sur les appareils Echo, d’un bouton physique pour couper la caméra et le micro. Il s’accompagne évidemment de nombreux contrôles parentaux pour s’assurer que les plus jeunes l’utilisent en toute sécurité. Les contacts ont ainsi été sélectionnés par les adultes.

Le module sera disponible dans un premier temps aux États-Unis sur invitation au prix de 249,99 dollars. Aucune indication n’a été donnée quant à une éventuelle disponibilité en France.