Cette étrange enceinte est peut-être votre prochain Google Nest

Canary Concept, voici le nom donné à cette étrange enceinte en forme de mégaphone, inspiré du canari pour son bruit. Mais ce haut-parleur intelligent regorge de possibilité avec notamment Google Assistant embarqué pour piloter votre maison et aider au quotidien.

Ce design ne laissera forcément pas indifférent. Que l’on aime ou non le look de cette enceinte, il faut au moins lui accorder le parti pris et le pari fait à contre-courant de ce que l’industrie propose actuellement.

Voici le Canary Smart Speaker Concept, un haut-parleur intelligent « inspiré de la nature », selon son concepteur Behrad Ghodsi. Son produit a surtout une allure de mégaphone de manifestation, le micro à la main en moins. Pourtant, lui dit s’être rapproché de l’idée d’un… canari pour sa faculté à alerter et son chant. La version jaune de l’appareil peut en effet le rappeler, mais c’est bien tout ce qu’on lui accordera.

Un produit pour succéder au Google Home ?

Pourtant, il ne faut pas s’arrêter à la question esthétique. L’enceinte Canary est un concept conçu pour Google, comme le montre le logo affiché sur le côté. On est loin du Google Home classique ou même des Google Nest Hub et Google Home Max, et l’on est là sur une enceinte qui ferait basculer la firme de Mountain View dans une autre dimension de design.

Peu d’informations ont filtré sur ce concept. Son corps conique pourrait être soit un tweeter, soit un caisson de basse. Le Canary repose sur une barre telle une branche sur laquelle l’oiseau serait posé. A droite, on trouve un bouton pour contrôler visiblement le volume et quatre voyants LED pour afficher le niveau. Sur le côté gauche, des boutons Retour, Stop, Play-Pause et Avance permettent d’utiliser l’enceinte.

Un concept qui fera débat

Mais là où le Canary est une vraie enceinte connectée, c’est dans ses fonctions annexes. Elle promet de faire tout ce qu’un Google Home permet. Elle embarque donc l’assistant vocal Google Assistant pour poser des questions, avoir la météo ou les infos, déclencher la musique, commander ses objets connectés, etc.

Le Canary Smart Speaker Concept n’a aucune date de sortie ou prix pour le moment. Il est simplement décliné en blanc, noir et jaune dans l’esprit de son créateur. Il faut encore l’aval de Google pour voir un jour ce produit en boutique. Pourtant, tout semble prêt, même la boîte !

