Alors que jusqu’à présent les enceintes connectées d’Amazon devaient être… connectées au courant, la firme a dévoilé une première enceinte Wi-Fi qui fonctionne sur batterie, l’Amazon Echo Input Portable Smart Speaker.

Depuis le lancement de la toute première enceinte Echo d’Amazon en 2014, les enceintes Alexa de la firme étaient toutes restées cantonnées à des enceintes fixes. Puisqu’il fallait nécessairement les brancher à une prise de courant pour les alimenter, impossible de les déplacer constamment à l’envie.

Mais depuis, plusieurs constructeurs, comme Ultimate Ears avec ses enceintes Blast ou Sonos avec sa Sonos Move, proposent des enceintes connectées au Wi-Fi, avec assistant vocal, et une tendance nomade. Amazon se devait donc de réagir et c’est désormais chose faite. Ce mercredi, le site de e-commerce a en effet annoncé sa nouvelle enceinte connectée Echo Input Portable Smart Speaker Edition.

Si celle-ci reprend en partie le nom de l’appareil capable d’apporter Alexa à n’importe quelle chaîne non connectée, il s’agit cette fois d’une véritable enceinte. Elle est ainsi équipée de haut-parleurs avec un design qui n’est pas sans rappeler celui des Echo Dot en plus haut. L’enceinte est également dotée d’une batterie — une première chez les Amazon Echo — de 4800 mAh, capable selon la marque de durer pendant 10 heures. On retrouve également plusieurs microphones pour interagir à la voix avec l’assistant vocal, deux boutons de volume en façade, une touche pour éteindre le micro et une touche d’action en haut. L’enceinte se recharge à l’aide d’une prise micro-USB et est compatible Wi-Fi et Bluetooth.

Pour l’heure, l’Amazon Echo Input Portable Smart Speaker Edition n’a été annoncée qu’en Inde. Elle y sera disponible à partir du 18 décembre prochain au prix de 5000 roupies, soit 63 euros environ. On ignore encore si l’enceinte arrivera également sur le marché français.