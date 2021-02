Après Spotify et Deezer, Amazon Music HD arrive sur les enceintes Yamaha

Avec sa prochaine mise à jour logicielle, la gamme multiroom MusicCast de Yamaha va pouvoir être compatible avec le service Amazon Music HD. Les enceintes sans fil, barres de son, platines vinyle et autres amplis proposent ainsi la compatibilité avec les principaux services de streaming musical (Deezer, Spotify, Quobuz...).

Après Deezer, Spotify, Tidal ou encore Qobuz, les produits audio Yamaha complètent leur discothèque avec l’arrivée imminente d’Amazon Music HD sur les appareils compatibles MusicCast.

Lors de la prochaine mise à jour gratuite de MusicCast, le système logiciel des appareils connectés de Yamaha, Amazon Music HD sera automatiquement disponible sur les enceintes sans fil, barres de son, amplis-tuners AV, platine vinyle et amplis multi-room de la gamme. Il suffira de passer, comme pour les autres services de streaming, par l’app Yamaha MusicCast pour lancer votre musique.

De multiples services de streaming compatibles

MusicCast permet, via l’app du même nom, d’accéder à de nombreuses stations de radio, services de streaming et bibliothèques musicales de millions de titres. La musique peut être diffusée en haute résolution sur un ou plusieurs appareils MusicCast compatibles multiroom. Les enceintes de la gamme peuvent accueillir des pistes audio stockées sur des appareils mobiles ou des appareils externes connectés (TV, ordinateur… pour les amplis et barres de son). Sans l’être nativement comme Spotify ou Amazon Music HD, Apple Music peut être diffusé sur les enceintes MusicCast depuis un smartphone ou un appareil compatible.

Il est également possible de contrôler les appareils MusicCast à l’aide d’Amazon Alexa, Google Assistant ou Siri d’Apple (iOS et AirPlay 2). L’ajout d’Amazon Music HD renforce un peu plus la compatibilité des produits Yamaha dans l’écosystème Amazon.

Sont concernés par la mise à jour :