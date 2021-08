Dreame V11, Dreame Bot L10, Dreame Z10 Pro, nouvelle vague de réductions sur les aspirateurs-robots et balais

Quand elle n’est pas occupée à casser les prix des smartphones, la célèbre plateforme marchande multiplie les promotions sur de nombreux produits tech’ dont les aspirateurs-robots et balais. Des réductions sur des appareils comme le Dreame V11 ou Bot L10 qui disparaîtront dans moins de 48 heures.

Malgré une concurrence rude, il n’a pas fallu longtemps à Dreame pour occuper une place de choix sur le marché des aspirateurs-robots et des aspirateurs-balais. La filiale de Xiaomi ne manque pas de proposer des appareils complets avec un rapport qualité-prix maîtrisé.

Et si certains ou certaines peuvent voir le prix des aspirateurs Dreame comme un point noir, AliExpress se charge de l’effacer à grands coups de réductions et autres codes promo. Pendant les prochaines 48 heures, l’enseigne chinoise baisse les prix de nombreuses références comme le Dreame Z10 Pro ou le Dreame T20. Pour vous aider à vous y retrouver, nous avons sélectionné les meilleures affaires à réaliser.

Le Dreame Bot Z10 Pro à 415 euros au lieu de 436 euros

Petit nouveau chez Dreame, le Bot Z10 Pro ressemble beaucoup au Dreame L10 Pro. Avec une différence de taille cependant, car sa structure de rechargement embarque un bac à poussière de 4 litres, qui lui permet d’enchaîner les sessions de ménage sans que vous ayez besoin de le vider tous les jours. Dreame promet même une autonomie de 65 jours avant de devoir nettoyer le bac.

Pour le reste, on retrouve tous les points forts des aspirateurs-robots de Dreame. Le Z10 Pro jouit donc d’une excellente force d’aspiration, qui lui permet d’attraper toute la poussière en un seul passage. Son système de filtres l’empêche de disperser la poussière pendant le ménage. En plus de ses deux brosses rotatives, le Dreame Bot Z10 Pro peut compter sur une serpillière pour laver le sol.

Bien entendu, l’aspirateur s’appuie sur un capteur LiDAR pour se déplacer dans votre domicile en évitant les obstacles. En passant par l’application dédiée, vous pouvez programmer des sessions de ménage, en interdisant par exemple des zones à l’aspirateur ou en réglant le débit d’eau pour ne pas inonder une surface fragile.

Jusqu’au 12 août prochain, le Dreame Bot Z10 Pro dégringole à 415 euros au lieu de 436 euros grâce au code promo FRAUG020. Expédié depuis la France, l’aspirateur ne devrait pas prendre plus de trois jours avant d’arriver chez vous.

Le Dreame V11 à 220 euros au lieu de 253 euros

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Dreame V11 est un aspirateur-balai avec une fiche technique musclée. Une aspiration puissante, un jeu de cinq filtres pour conserver la poussière au sein de l’aspirateur, rien ne manque, pas même une grosse autonomie.

Le Dreame V11 est capable de tenir 90 minutes d’affilée avant de nécessiter une recharge. Il ne pèse que 3,9 kg, ce qui le rend suffisamment léger pour nettoyer chez soi sans que cela soit inconfortable. Enfin, de nombreux accessoires sont inclus tels qu’une brosse à rouleau, une brosse pour tissu ou encore un suceur plat. Vous pouvez même le transformer en aspirateur de table comme c’est le cas sur la photo si dessus.

Le Dreame V11 est désormais proposé à 215 euros contre 253 euros. Attention, pour obtenir ce prix, il faut utiliser le code promo FRAUG020 lors de la commande.

Le Dreame Bot L10 Pro à 301 euros au lieu de 339 euros

Le Dream Bot L10 Pro embarque tout ce que l’on peut attendre d’un bon aspirateur-robot en 2021. On retrouve un combo classique brosse rotative et brosse circulaire, ainsi qu’une force d’aspiration colossale de 4 000 Pa. Quel que soit le type de surface, il n’a aucune peine à aspirer la poussière ou les poils pris dans les fibres d’un tapis par exemple.

Une serpillière est également de la partie pour laver le sol. Le Dreame Bot L10 Pro intègre un conteneur à poussière de 570 ml et un récipient à eau de 270 ml. La batterie de 5 200 mAh offre jusqu’à 2h30 d’autonomie, ce qui est parfait pour laver les grandes surfaces sans interruption. Le double capteur LiDAR lui permet de naviguer en toute simplicité, avec une détection et une reconnaissance des obstacles, et ce jusqu’à 8 mètres. La différence avec le Z10 Pro ? Il ne dispose pas d’une station de vidage. Il faut donc vider soi-même le bac à poussière. Un moindre mal quand le robot passe l’aspirateur à votre place.

Le Dreame Bot L10 Pro voit son prix baisser grâce au code promo FRAUG020 d’AliExpress. Il passe ainsi à 301 euros au lieu de 311 euros.

Le Dreame T20 à 288 euros au lieu de 311 euros

Le Dreame T20 est l’exemple même de l’aspirateur-balai qui a poussé les aspirateurs-traîneaux classiques au rebut. Il faut dire que l’absence de fil, le poids léger et la grosse autonomie sont des arguments imparables. D’autant que le Dreame T20 profite d’une belle endurance de 70 minutes.

D’ailleurs, cet aspirateur-balai va même plus loin car il est capable de détecter le sol sur lequel il aspire et peut ainsi adapter sa puissance d’aspiration. De quoi aspirer toutes les poussières d’un tapis bien épais. Et comme pour le Dreame V11, le Dreame T20 est accompagné de moult accessoires, dont une brosse motorisée, une brosse pour les textiles ou encore un suceur long.

Le Dreame T20 ne manque pas à l’appel et profite du code promo FRAUG020 chez AliExpress. Il affiche un tarif de 288 euros contre 311 euros en temps normal, avec une livraison gratuite depuis la France en 3 jours ouvrés seulement.