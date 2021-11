Pour le Single Day, AliExpress fait chuter le prix de cet excellent robot laveur

Pour le Single Day, AliExpress casse les prix notamment sur l’électroménager. C’est donc un excellent moment si vous souhaitez vous équiper en appareil d'entretien des sols par exemple. Le robot laveur iLife W400 passe ainsi de 224 euros à 189 euros le jour J. Une excellente occasion de faire briller son appartement pour accueillir votre première raclette de la saison.

Régulièrement, AliExpress propose moult promotions sur l’électroménager. Aspirateurs, ou robots laveurs de sols sont mis à l’honneur pour l’entretien de la maison. Pour le Single Day, (le jour des célibataires en Chine), le revendeur casse les prix et fait passer son très bon robot laveur de sol iLife W400 à 189,96 euros à la place d’un prix moyen de 300 euros grâce aux réductions du Single Day et un code promo.

Ah, qu’il est difficile de trouver la motivation d’avoir un intérieur propre quand toutes vos forces disponibles sont investies dans l’enroulement de votre personne dans un plaid chaud et confortable ! Il fait moche, il fait froid, il fait nuit. À quoi bon continuer de nettoyer son sol ?

Deux bacs d’eau pour trier le bon grain de l’ivraie

Si vous avez quand même décidé que laver son sol était bien, mais que le laver avec un nettoyeur robot était mieux, bonne nouvelle, l’iLife W400 est parmi les meilleurs produits du marché. D’abord parce qu’il possède un atout de taille dans ses deux bacs à eau séparés qui permettent de ne pas mélanger eau sale et eau propre.

La capacité de ses deux bacs de stockage est elle aussi importante avec 0,85L d’eau propre à disposition (couplée à du détergent pour le nettoyage) et 0,9 L d’eau sale stockable une fois le sol nettoyé.

Plusieurs brosses pour un nettoyage optimal

Pour assurer un nettoyage efficace, l’iLife W400 est équipé de plusieurs brosses aux fonctions bien précises. L’iLife W400 humidifie d’abord le sol à l’aide d’une première serpillière intégrée. Une seconde brosse douce vient gratter les impuretés du sol, puis le laveur robot les aspire et une dernière brosse vient enfin racler les dernières impuretés pour laisser un sol immaculé de propreté.

Polyvalent, il peut d’ailleurs être utilisé dans toute la maison puisqu’il est adapté aux sols carrelés, aux parquets et aux sols durs comme les tomettes ou le béton ciré.

Un espace très bien quadrillé

Pour assurer un nettoyage optimum de l’ensemble de la maison, il est possible de choisir le type de déplacement effectué par l’iLife W400. Ainsi, vous pourrez lui faire quadriller l’ensemble de la pièce avec le mode « chemin » et il dispose, comme bon nombre de robots nettoyeurs (ou d’aspirateurs robots), d’un mode “nettoyage spot”.

Il peut également passer sur le mode “bord” pour assurer le nettoyage des coins et des plinthes. Vous pourrez enfin le faire basculer en mode “zone désignée” pour lui faire mémoriser un chemin précis correspondant aux obstacles d’une pièce de votre maison.

Petit point bonus, l’iLife W400 est également équipé d’un ensemble de 9 capteurs anticollision permettant au robot d’éviter de foncer lamentablement dans un meuble à pleine vitesse ou de choir de l’escalier. Nettoyer son salon, oui, le transformer en terrain de crash-test, non.

La batterie du iLife W400 est également un de ses bons points puisqu’il peut nettoyer la maison pendant presque deux heures sans s’essouffler. La recharge quant à elle ne prend pas plus de cinq heures.

Une belle réduction pour le 11 novembre sur AliExpress

Pour fêter le Single Day, AliExpress fait chuter le prix de l’iLife W400 qui tombe à 189,96 euros au lieu d’un prix moyen de 300 euros, soit pas loin de 40 % de réduction grâce aux promotions et au code de réduction 11AE22. Mais il faudra être rapide, car l’offre n’est valable que le 11 novembre. Pas avant, pas après.

iLife W455 : une application-compagnon en plus

Pour ceux qui veulent, en plus de l’efficacité d’un robot laveur, bénéficier de la présence d’une application-compagnon plus aboutie, leur choix peut se tourner vers le modèle W455. S’il est quasi identique dans les options de lavage qu’il propose et dans sa technologie de nettoyage des sols, il s’accompagne en plus d’une petite application aux options un peu plus poussées. Il devient ainsi possible de choisir une zone spécifique à nettoyer, choisir quel cycle de nettoyage vous souhaitez utiliser (complet, seulement le lavage, ou juste un séchage du sol) et à quelles heures de la journée vous souhaitez programmer votre robot. Vous pouvez également personnaliser le nettoyage en choisissant la vitesse des brosses, ou le volume d’eau délivré à chaque passage.

Il bénéficie enfin d’une visualisation panoramique pour scanner l’intégralité d’une pièce afin d’en identifier les différents obstacles et de ne rater aucune zone à nettoyer.

Découvrez également tous les autres produits iLife sur leur store officiel AliExpress.

