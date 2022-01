Deebot X1 Omni, un aspirateur-robot qui veut tout faire automatiquement pour vous

Lors du CES 2022, Ecovacs a annoncé l'arrivée prochaine en Europe de la star de son catalogue, le Deebot X1. Un aspirateur robot design qui nettoie et lave pour vous. Mais c'est sa station de nettoyage qui veut faire la différence en faisant tout automatiquement pour vous.

La tendance 2022 semble bel et bien être celle des aspirateurs robots qui font pratiquement tout à votre place. De véritables robots ménagers du quotidien, sans même que vous ayez à vous en préoccuper. Après le Roborock S7 MaxV Plus qui se gère quasiment seul, voici le Ecovacs Deebot X1 qui reprend quasiment la même recette.

La famille Deebot X1 qui s’annonce n’est pas une nouvelle venue. Ecovacs l’a déjà lancée l’an dernier en Asie. Pour fêter les 10 ans de la branche européenne du fabricant chinois, la gamme débarque sur le Vieux continent au printemps. Ce modèle tout-en-un se veut à la fois ultra design et efficace, intelligent et automatisé pour se faire oublier du mieux possible.

Une détection des objets encore plus précise et réactive

Au niveau du design, signé du designer danois Jacob Jensen notamment connu pour avoir travaillé avec Bang & Olufsen, on trouve un aspirateur robot noir et blanc assez élégant, mais à l’allure assez classique. Exception faite des deux serpillières rondes et rotatives que l’on trouve en dessous. Le Deebot X1 Omni est fourni avec une station de vidage des poussières entièrement automatisée dans laquelle le robot vient se glisser.

Deebot X1 Omni // Source : Ecovacs La détection des objets a été améliorée sur le Deebot X1 Omni // Source : Ecovacs Deebot X1 Omni // Source : Ecovacs

Le Deebot X1 Omni va donc aspirer et laver, éliminer toutes les poussières et saletés grâce à ses multiples capteurs et sa caméra embarquée qui lui permettent de gérer du mieux possible vos surfaces. Pour cela, il s’appuie sur sa technologie AIVI 3D. Celle-ci compte sur son système de détection d’obstacles AIVI 3.0 pour identifier une plus large gamme d’objets domestiques et ainsi mieux les éviter, mais aussi être capable de juger de la taille de ces objets au millimètre près (TrueDetect 2.0). Des prouesses déjà aperçues sur les modèles précédents, mais qui sont ici nettement améliorées.

Pour parvenir à cela, le Deebot X1 s’appuie sur un processeur d’IA annoncé « 16 fois plus puissant que son prédécesseur ». Cela devrait lui permettre d’identifier votre environnement 20 fois plus vite, grâce également à la navigation intelligente TrueMapping 2.0 qui se rapproche de la technologie des voitures autonomes pour cartographier beaucoup plus précisément et rapidement, même les logements les plus complexes.

Une station de vidage et de lavage 100 % automatisée

Côté nettoyage, le Deebot X1 Omni profite toujours de la technologie de lavage Ozmo Turbo 2.0 pour ses deux serpillières rotatives. Ces dernières tournent à 180 tours/minute avec une force appuyée vers le bas afin de mieux éliminer les taches sur tous types de surface et motifs de surface. Vous pouvez également lancer l’aspirateur robot vocalement avec l’aide de Yiko, une technologie maison de reconnaissance et traitement naturel du langage par IA. Cet assistant comprend et exécute les commandes vocales sans intervention d’un assistant vocal tiers (Alexa, Google Assistant ou Siri).

Mais le miracle s’accomplit aussi au retour sur sa base. Non seulement la station de vidage va aspirer la poussière du bac de récupération de l’aspirateur, mais elle est équipée d’un système permettant de nettoyer et sécher la serpillière automatiquement et de remplir le réservoir d’eau s’il commence à être vide. Et évidemment, la station sert aussi à recharger l’aspirateur.

Le Deebot X1 omni vient se glisser dans la station automatisée // Source : Ecovacs La station de vidage s’automatise et peut aussi nettoyer les serpillières et remplir le bac à eau // Source : Ecovacs La station du Deebot X1 Plus // Source : Ecovacs

Comme sur le dernier modèle de Roborock, l’appareil peut reprendre sa mission de nettoyage sans que vous n’ayez à intervenir pour nettoyer les serpillières ou remplir la réserve d’eau. Un véritable gain de temps promis.

Prix et disponibilité de la gamme Ecovacs Deebot X1

Le Deebot X1 Omni sera mis en vente à partir d’avril à 1499 euros. Le Deebot X1 Plus sera également disponible en avril à 1099 euros. Il s’agit là d’un modèle plus petit et moins fourni en nouveautés, notamment au niveau de sa base.

