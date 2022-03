Avec le nouveau Deebot X1 Turbo : Ecovacs lance la next-gen des aspirateurs-robots

Marque premium spécialisée dans les aspirateurs-robots, Ecovacs s’apprête à sortir dans quelques jours son nouvel aspirateur haut de gamme : le Deebot X1 Turbo. L’aspirateur-robot le plus abouti et le plus ambitieux jamais lancé par Ecovacs.

Il n’a fallu qu’une poignée d’années à Ecovacs pour se faire connaître du public français. Une prouesse remarquable alors que cette jeune marque chinoise est arrivée sur le secteur des aspirateurs-robots avec de belles promesses : proposer systématiquement des aspirateurs-robots performants, dotés des dernières innovations technologiques le tout à un tarif toujours abordable.

Sorti l’année dernière, le Deebot N8+ était parfaitement représentatif de la philosophie de la marque. C’était l’un des meilleurs aspirateurs-robots de 2021 et une référence toujours recommandable. Mais cette année, Ecovacs veut aller encore plus loin en proposant une gamme d’aspirateurs embarquant ce qu’il se fait de mieux technologiquement en 2022 avec les Deebot X1.

La gamme Deebot X1 comprend trois aspirateurs-robots :

Le Deebot X1 OMNI : c’est le plus haut de gamme avec sa station de recharge contenant deux bacs à eau et un bac de vidage de la poussière.

Le Deebot X1 Turbo : c’est le même aspirateur que le Deebot X1 OMNI, mais sa station de recharge n’a plus de bac de vidage de la poussière.

Le Deebot X1+ est le plus accessible : ses serpillères sont moins performantes, mais il dispose d’une station de recharge qui fait aussi station de vidage de la poussière.

Le Deebot X1 Turbo est l'aspirateur qui nous intéresse le plus aujourd'hui.

Pour la sortie de cet aspirateur, Ecovacs multiplie les cadeaux. Pour commencer, les 30 premiers acheteurs du Deebot X1 Turbo qui passent par Frandroid recevront une carte cadeau Amazon de 50 euros de la part d’Ecovacs. Par ailleurs deux paires de serpillères supplémentaires sont offertes (d’une valeur de 29,99 euros), en plus d’un coffret cadeau Ecovacs. Enfin et surtout, jusqu’au 13 avril prochain, Ecovacs étend la garantie de son Deebot X1 Turbo pour la faire durer 3 ans. Une rareté dans le monde des aspirateurs-robots.



Le Deebot X1 Turbo : la next-gen des aspirateurs-robots

Les aspirateurs-robots actuels ont globalement deux points faibles. Il faut s’en occuper régulièrement en vidant le bac à poussière ou en changeant / remplissant l’eau pour laver le sol. Et s’ils sont bons pour aspirer la poussière, leur efficacité est toute relative quand il s’agit de laver le sol avec une serpillère.

Ces deux points faibles, Ecovacs s’est efforcé de les corriger avec son Deebot X1 Turbo. Celui-ci est livré avec une imposante station de recharge qui comprend aussi une réserve d’eau. Cette station a plusieurs utilités :

Elle permet tout d’abord de recharger l’aspirateur-robot quand il a fini sa tournée de ménage ou quand ses batteries sont vides

Elle dispose de deux réservoirs d’eau : l’un contenant de l’eau propre pour recharger automatiquement le bac à eau de l’aspirateur et l’autre contenant l’eau sale, récupérée par la station pour nettoyer les serpillères une fois le ménage effectué.

Une fois l’aspirateur de retour à sa base, les brosses sont séchées par un système d’aération intégré à la station de vidage.

Dans la gamme Deebot X1, le Turbo est en fait le robot laveur de la gamme. Il dispose bien d’un système d’aspiration aussi puissant que les autres Deebot X1, mais ses deux serpillères présentes à l’arrière de l’appareil font des miracles sur un sol taché. Ecovacs promet ainsi que ces deux serpillères sont capables d’effacer des taches de cafés présentes depuis trois jours au sol.

Un aspirateur-robot intelligent et apprenant

Quoi de plus pénible qu’un aspirateur-robot qui manque d’autonomie ? Quand on dépense des centaines d’euros dans ce petit bijou de technologie, ce n’est certainement pas pour avoir à s’en occuper quotidiennement.

Sur les générations de robot aspirateur actuelles, il n’est pas rare de les voir se bloquer dans un amas de câbles, ignorer royalement une paire de chaussons pour buter dessus ou, le pire du pire, passer sur des excréments d’animaux et les étaler dans tout le logement.

Pour éviter ce genre de scénario catastrophe, Ecovacs a tout simplement doté son Deebot X1 Turbo de la vision. Celle-ci prend la forme d’une caméra, présente à l’avant de l’appareil. Cette caméra est associée une technologie d’IA, AIVI 3D, capable de reconnaître les objets au sol et de les éviter.

En se déplaçant dans le logement, le Deebot X1 Turbo est ainsi capable de détecter tous les objets, murs et obstacles qui se trouvent chez vous. Via l’application Ecovacs Home, il dresse ensuite une carte complète de votre appartement ou maison. Libre à vous de lui interdire certaines zones, de mettre en place des barrières virtuelles ou de lui demander de passer spécifiquement dans certaines pièces.

Il obéit à l’œil et à la voix

Et si vous jugez que de passer par votre smartphone est trop contraignant pour diriger le Deebot X1 Turbo, Ecovacs a intégré cette année un assistant vocal directement à son aspirateur-robot. En vous adressant à votre Deebot X1 Turbo d’un simple “Ok Yiko” (prononcez “i-ko”), vous pouvez demander tout ce que vous voulez (ou presque) à votre aspirateur : “viens nettoyer ici”, “retourne à la base”, “va nettoyer la cuisine”, etc. Il comprend et parle le français, mais aussi l’anglais, l’allemand, l’italien, le japonais et le coréen.

Ecovacs a également poussé le vice jusqu’à intégrer une technologie de localisation de la voix pour que l’aspirateur puisse vous suivre. Vous pouvez d’ailleurs prendre le contrôle de la caméra à distance et vous servir de ses haut-parleurs pour vous adresser à votre chat à distance. Une fonctionnalité qui était encore de l’ordre de la science-fiction il y a quelques années.

Le Deebot X1 Turbo est disponible depuis aujourd’hui sur Amazon au prix de 1299 euros. En utilisant le code 200EUSAV. Ce code n’est cependant valable que jusqu’au jeudi 31 mars prochain.