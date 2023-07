Jusqu’à 600 euros de remise : découvrez en avance les offres ECOVACS pour les Prime Day

Les Prime Day commencent le 11 juillet, mais on connait déjà le montant des promotions sur certains modèles. C’est le cas de trois des meilleurs aspirateurs robots ECOVACS qui perdent entre 100 et 600 euros pour quelques jours seulement.

Le ménage vous rebute et vous souhaitez le confier à un robot intelligent ? Vous n’avez alors que quelques jours pour profiter des promotions ECOVACS pendant les Prime Day qui débuteront le 11 juillet. Jusqu’au 13 juillet, il sera ainsi possible de profiter :

ECOVACS X1e OMNI : l’un des meilleurs produits du fabricant passe à 799 euros

Avec le modèle X1e OMNI, ECOVACS rend la corvée du ménage inexistante ou presque. Grâce à la présence d’une station de vidange intégrée, le X1e OMNI est capable de conduire, en toute autonomie, l’aspiration des poussières et le lavage des sols. Mieux, il nettoie lui-même ses serpillières, et à l’eau chaude s’il vous plait, pour limiter la prolifération microbienne et celle des mauvaises odeurs.

Avec deux bacs de 4 litres réservés respectivement à l’eau propre, et à l’eau sale, le ECOVACS X1e OMNI peut nettoyer sans sourciller 400 mètres carrés de surface. Son bac à poussière de 3 litres, intégré également à la station de vidange, peut quant à lui assurer 60 jours de nettoyage sans avoir à être vidé. Puissant, il permet une aspiration à 5000 Pa et surtout, il est capable de naviguer n’importe où se cache la poussière en évitant les obstacles grâce à un système de cartographie breveté.

Cerise sur le gâteau, le ECOVACS X1e OMNI bénéficie de la présence d’une IA qui lui permet d’adapter son aspiration en fonction de la quantité de micro-particules soulevées par le passage du robot, le tout pour en aspirer un maximum.

En ce moment le ECOVACS X1e OMNI est disponible au prix réduit de 799 euros. Mieux, du 7 au 9 juillet, pour tout achat du produit, en contactant le vendeur à réception de votre X1e OMNI, vous profiterez d’une carte-cadeau Amazon de 50 euros !

Le ECOVACS X1 OMNI (blanc) passe à 899 euros

Si vous avez l’impression de voir double, c’est normal : le ECOVACS X1 OMNI présente presque les mêmes caractéristiques que son cousin le X1e, à cela près qu’il est équipé d’un bac à eau directement placé dans le robot, qui vient en complément du bac de récupération de la poussière.

Cela permet donc au robot de gagner en autonomie. Là où le DEEBOT X1e OMNI se contente de l’eau que la station de vidange lui fournit pour imprégner ses serpillières, le modèle X1 OMNI classique peut libérer de l’eau propre tout le long du trajet jusqu’à ce que son réservoir soit vide.

Pour le reste, le ECOVACS X1 OMNI propose lui aussi une puissance d’aspiration de 5000 Pa, une station de vidange qui nettoie et sèche les serpillières, la détection des obstacles et la cartographie de ECOVACS.

Le ECOVACS X1 OMNI est en ce moment disponible au prix de 899 euros chez Amazon.

Le ECOVACS T20 OMNI passe sous la barre des 1 000 euros pendant les Prime Day

Avec sa puissance d’aspiration mesurée à 6 000 Pa, l’ECOVACS T20 OMNI est l’appareil le plus puissant de la marque. Avec une telle force d’aspiration, il ne laisse que peu de chances aux poussières qui jonche le sol.

Pour compléter ce nettoyage impitoyable, le ECOVACS Deebot T20 OMNI possède deux serpillières rotatives pouvant se soulever jusqu’à 9 mm au-dessus du sol, pour éviter d’humidifier vos tapis et moquettes. Les deux réservoirs de 4 litres d’eau propre et sale permettent de nettoyer une surface pouvant aller jusqu’à 400 mètres carrés. Mieux, la station de vidange nettoie les serpillières avec une eau chauffée à 55 degrés pour limiter la prolifération microbienne et les odeurs indésirables.

Le réservoir à poussière de 300 mL peut quant à lui absorber plusieurs semaines de saletés avant d’être vidé. Le ECOVACS T20 OMNI bénéficie en outre de la technologie de cartographie que l’on retrouve sur les modèles les plus haut de gamme de la marque, permettant un passage dans tous les recoins de la maison. Un aspirateur complet à l’excellent rapport qualité/prix, en somme.

En ce moment, le ECOVACS T20 OMNI est exceptionnellement disponible à 999 euros pour les Prime Day. L’occasion de s’offrir ce très bon aspirateur pour un tarif plus raisonnable.