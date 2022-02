Ce très bon aspirateur robot laveur perd la moitié de son prix, c’est le meilleur moment pour vous l’offrir

Ilife propose son aspirateur robot laveur de sol à un tarif très compétitif jusqu’au 16 février. Au lieu d’un prix avoisinant les 600 euros, le A11 s’offre une chute drastique de son prix pour atteindre les 300 euros… et des poussières.

Si vous cherchez un aspirateur robot performant qui lessive vos sols, le tout à moindre coût, ne cherchez plus, l’Ilife A11 est le produit qu’il vous faut. Vendu habituellement aux alentours de 600 euros, il bénéficie d’une réduction de presque 300 euros sur AliExpress, complétée par 30 euros supplémentaires grâce au code FEB30 et un coupon de 9,02 euros à ajouter à la commande.

Une aspiration puissante dans un format compact

Petit et discret, l’aspirateur laveur de sols Ilife A11 dispose d’un système d’aspiration puissant de 4000 Pa, assurant une élimination complète des saletés. Couplé à un réservoir à poussière imposant de 450 mL, il bénéficie en sus d’un réservoir hybride de 300 mL accueillant les poussières résiduelles et les eaux sales après passage des serpillières.

Une belle performance pour cet aspirateur robot dont les dimensions restent, malgré sa polyvalence, extrêmement contenues. Il ne mesure en effet pas plus qu’un aspirateur robot classique. Un détail qu’il nous paraît important de souligner, car cela signifie que l’Ilife A11 devrait pouvoir se glisser sous tous vos meubles à la fois pour laver et pour aspirer toutes les petites saletés de votre intérieur.

Un lavage efficace

En plus de son réservoir à eaux usées, l’Ilife A11 dispose également d’un récipient spécial pour l’eau propre de 180 mL. De quoi nettoyer les logements les plus grands. De plus, l’aspirateur laveur est équipé d’une batterie de 5200 mAh, assurant ainsi deux heures de nettoyage en continu.

Autre avantage non négligeable, si votre maison n’a pas été totalement nettoyée en une seule charge, le robot est capable de retourner seul à sa station de recharge, puis de reprendre son schéma de nettoyage à l’endroit exact où il l’avait stoppé.

Un système de repérage performant

Le système de quadrillage des pièces et la position du robot sont en effet enregistrés dans l’application. Il est d’ailleurs possible de personnaliser les différentes cartes que va suivre le Ilife A11.

Non seulement vous pouvez sauvegarder jusqu’à trois cartes différentes (pratique quand on a une maison à étage), mais vous pouvez également choisir l’ordre de nettoyage des pièces et définir certaines zones à éviter en érigeant des murs virtuels. Il devient ainsi facile d’éviter le passage de l’Ilife A11 sur des zones très encombrées ou sur les tapis.

On notera enfin la polyvalence de l’application compagnon Ilife Home qui permet d’effectuer en plus du quadrillage de votre logement un certain nombre d’autres commandes. Vous pourrez ainsi régler la puissance d’aspiration comme le volume d’eau délivré lors du nettoyage. Vous pouvez également programmer ou lancer à distance un programme de nettoyage à votre guise : simple passage de l’aspirateur ou lavage complet à l’heure que vous souhaitez.

Une offre Aliexpress qui fait chuter le prix du Ilife A11 de près de 200 euros

Si vous souhaitez vous équiper d’un robot aspirateur qui nettoie également vos sols, le tout pour un petit prix, n’attendez plus. En ce moment, sur AliExpress, l’Ilife A11 bénéficie de 44 % de réduction, faisant passer son prix sur le site de près de 600 euros à 335. À cela, il faut ajouter le code promotionnel FEB30, pour faire chuter le prix de cet aspirateur de 30 euros supplémentaires ET un coupon de 9,02 euros disponible sur la page du produit. Finalement, l’Ilife A11 ne vous reviendra qu’à 296,27 euros après toutes ces réductions.