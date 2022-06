Avec le S7 Pro Ultra, Roborock vise l’efficacité et l’autonomie maximale

Roborock vient d’annoncer son dernier aspirateur-robot en date : le Roborock S7 Pro Ultra. Un appareil qui va à l’efficacité en associant un Roborock S7 amélioré à une station de vidage/nettoyage qui vise l’autonomie maximale.

En quelques années seulement, les robots-aspirateurs ont fait des progrès énormes. De simples robots roulants qui ramassaient péniblement la poussière en naviguant au hasard, ce sont maintenant des appareils aussi efficaces qu’un aspirateur à traineau et qui n’ont pratiquement plus besoin d’interaction humaine pour faire le ménage à votre place.

Le Roborock S7 Pro Ultra fait justement partie de ces aspirateurs-robots de dernière génération ultra-autonomes. Roborock parle aujourd’hui d’un aspirateur avec une autonomie d’environ 7 semaines sans avoir à y toucher. Cette autonomie record ne sort pas de nulle part, elle est due à la fois à l’expérience de Roborock dans le domaine des aspirateurs-robots et à la station de vidage autonettoyante vendue avec l’aspirateur.

Le Roborock S7 Pro Ultra sera disponible sur Amazon dès le 7 juillet prochain. Pendant les 10 premiers jours de commercialisation, l’aspirateur-robot bénéficiera de 250 euros de remise immédiate. Il sera donc vendu 949 euros au lieu de 1 199 euros. Voici ce que promet cet aspirateur-robot très haut de gamme.

7 semaines de tranquillité : oui mais comment ?

Roborock le sait bien : on se sent toujours un peu floué quand arrive le moment de vider son aspirateur-robot. À quoi bon acheter un appareil capable de se repérer et se déplacer intelligemment dans son logement s’il faut s’en occuper toutes les semaines, en même temps que les autres tâches ménagères ?

Pour rendre ses aspirateurs-robots encore plus autonomes, Roborock a conçu une station de vidage qui vient accompagner le robot-aspirateur. Celle du Roborock S7 Pro Ultra est l’une des meilleures du genre. Elle possède trois bacs et permet à l’aspirateur de se recharger automatiquement quand sa batterie est vide.

Le plus gros bac est un bac à poussière d’une capacité de 2,5 litres : l’aspirateur vide son propre bac à déchet dedans. Ils se retrouvent alors dans un sac que l’utilisateur vide très facilement une fois toutes les sept semaines environ.

Les deux autres bacs sont des bacs à eau, l’un d’eau propre et l’autre d’eau sale. Le bac d’eau propre alimente l’aspirateur en eau pour qu’il passe la serpillère. Quant au dernier bac, il contient l’eau sale qui a été nécessaire à la station pour nettoyer automatiquement la serpillère de l’aspirateur.

C’est pourquoi cette station de vidage est dite “autonettoyante” : l’aspirateur se vide et se remplit automatiquement en fonction de ses besoins et du ménage réalisé. Du côté de l’utilisateur, vous n’avez même pas à surveiller la station vous-même car elle vous envoie une notification sur votre téléphone quand elle a besoin de vous.

Un aspirateur-robot puissant et intelligent

Cette station de vidage ne servirait pas à grand-chose si elle n’était pas accompagnée d’un aspirateur digne de ce nom. L’appareil qui équipe le Roborock S7 Pro Ultra propose est en fait un (très bon) Roborock S7 amélioré.

Roborock a ainsi plus que doublé sa puissance d’aspiration, pour passer de 2500 Pa à 5100 Pa. Côté brosses, on trouve une brosse centrale en caoutchouc et une brosse latérale l’assurance de ramasser efficacement toutes les poussières et déchets, petits ou gros.

L’aspirateur robot dispose également à l’arrière d’une serpillère à vibration sonique. Il s’agit d’une technologie propre à Roborock, nommée VibraRise, capable d’effectuer des frottements efficaces à haute intensité et de se surélever légèrement pour passer en douceur sur des surfaces plus fragiles.

Roborock a par ailleurs amélioré son autonomie au sein du logement. Comme pratiquement tous les aspirateurs de Roborock, le Roborock S7 Pro Ultra dispose d’un télémètre laser. Celui-ci lui permet de voir (même de nuit) et repérer les principaux obstacles et meubles qui se dressent au sein du logement… Pour ensuite dessiner une carte complète de votre logement que vous pouvez retrouver sur votre smartphone.

Et c’est justement depuis votre smartphone que vous pouvez lui donner des indications précises : nettoyer ou non certaines pièces, créer des murs invisibles pour lui interdire certains espaces, définir des programmes de nettoyage personnalisés par pièce, heure de la journée, usages et même puissance d’aspiration, etc. Vous pouvez même le commander à voix haute car le Roborock S7 Pro Ultra est compatible avec Alexa, Google Assistant et Siri.

Disponible dès le 7 juillet sur Amazon

Complet, autonome et intelligent, le Roborock S7 Pro Ultra fait partie des aspirateurs les plus haut de gamme de la marque. Il sera officiellement disponible à l’achat le 7 juillet prochain sur Amazon au prix de 1199 euros.

Mais pendant ses 10 premiers jours de commercialisation, il bénéficiera d’une offre de lancement permettant de faire baisser son prix de 250 euros. Il sera donc disponible au tarif plancher de 949 euros.