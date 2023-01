Le nouvel aspirateur-robot premium d’ECOVACS fait la bonne concession pour baisser son prix

Prêt à abandonner votre vieil aspirateur et votre serpillière pour un aspirateur-robot performant, qui aspire, lave et même s'autonettoie ? C’est le moment idéal ! Bien que premium, le nouvel ECOVACS DEEBOT X1e OMNI est à seulement 849 euros pour sa sortie.

Ecovacs est l’une des entreprises les plus innovantes en matière d’aspirateurs-robots. La firme chinoise étoffe régulièrement son offre avec des modèles haut de gamme et dévoile cette année le DEEBOT X1e OMNI. Il s’agit d’une version allégée du premium X1 OMNI, officialisé en avril dernier et qualifié de l’un des plus complets du marché lors du test réalisé par Frandroid.

Si le nouvel aspirateur-robot X1e OMNI est plus abordable que son grand frère, il partage avec lui un grand nombre de caractéristiques comme une double fonctionnalité d’aspiration et de lavage, une station automatisée, une cartographie des pièces ou encore l’évitement des objets. Seules différences majeures : l’absence de réservoir d’eau au sein du X1e OMNI et un système d’évitement des objets basé sur la solution AIVI 3.0 et non AIVI 3D comme le X1 OMNI.

Pour sa sortie et jusqu’au 5 février, le X1e OMNI est à 849 euros au lieu de 1299 euros, avec un kit d’accessoires d’une valeur de 150 euros offert.

Un puissant aspirateur-robot 2-en-1

L’aspirateur-robot ECOVACS DEEBOT X1e OMNI ne se contente pas d’aspirer, il se charge aussi de laver le sol. La marque chinoise y a intégré un équipement aussi complet que performant, pour nettoyer efficacement toutes les surfaces, même les plus sales.

Le X1e OMNI aspire à une belle puissance de 5000 Pa et, à l’aide de deux brosses latérales, il intervient dans les recoins les plus difficiles d’accès. En complément, cet aspirateur-robot est doté de deux serpillières rotatives effectuant pas moins de 180 tours par minute pour venir à bout des tâches les plus incrustées.

Les atouts du X1e OMNI ne s’arrêtent pas là. L’aspirateur-robot se déplace intelligemment, repère les objets sur son chemin, les identifie (meuble, chaussure, câble, tapis…), puis les évite grâce à la caméra installée sur l’avant de l’appareil et à la solution AIVI 3.0. Celle-ci permet aussi de filmer la pièce durant le nettoyage et de surveiller ce qui se passe chez vous (y compris les bêtises de votre chat ou de votre chien !) en votre absence via l’application ECOVACS HOME (disponible sur Android et iOS).

D’ailleurs, pour que le X1e OMNI soit encore plus autonome et qu’il ne vous dérange pas lorsque vous êtes chez vous, il est aussi possible avec l’aide de l’application et à l’appui du capteur dToF présent sur le dessus de l’appareil de :

cartographier votre habitation, y compris sur plusieurs étages ;

planifier le parcours que l’aspirateur-robot doit réaliser ;

mettre en place des routines de nettoyage.

De quoi, par exemple, faire passer l’aspirateur-robot dans la chambre des enfants seulement quand ils sont à l’école.

Une station qui fait la différence

Le X1e OMNI d’ECOVACS se démarque aussi et surtout par sa station. Généralement absente des modèles d’entrée et milieu de gamme, la station est l’élément clé des aspirateurs-robots les plus premium. C’est elle qui détermine à quel point l’aspirateur-robot est autonome.

Grâce à sa station, le X1e OMNI s’occupe de tout et ne requiert que ponctuellement votre intervention. ECOVACS a tout prévu pour vous faciliter la vie, à commencer par un système de vidage automatique de la poussière, depuis l’aspirateur vers le bac de la station prévu à cet effet. Avec sa capacité de 3 litres, il peut contenir en moyenne 60 jours de saleté. Le vidage se fait à une puissance de 28 000 Pa afin que même les cheveux et les particules les plus fines soient aspirées dans le bac de vidage.

Les serpillières sont, elles aussi, automatiquement nettoyées lorsque le X1e OMNI rentre à sa base. Celle-ci dispose d’ailleurs de deux bacs de 4 litres chacun, l’un pour l’eau propre et l’autre pour l’eau sale. À la différence de son grand frère, le X1e OMNI doit passer à la base pour mouiller les serpillières, car il n’intègre pas de réservoir d’eau.

L’hygiène des serpillières reste toutefois irréprochable puisque la station les sèche rapidement à l’air ultra-chaud, ce qui évite la prolifération des bactéries et le développement des mauvaises odeurs.

Autant de technologies qui font du nouveau X1e OMNI l’un des aspirateurs-robots les plus complets et les plus autonomes du marché. En plus, à l’occasion de son lancement, jusqu’au 5 février, le DEEBOT X1e OMNI profite d’une belle remise de 450 euros et voit son prix tomber de 1299 à 849 euros. C’est sans compter le kit d’accessoires offerts, d’une valeur de 150 euros. Amazon va même plus loin et offre une carte-cadeau de 50 euros pour l’achat d’un aspirateur-robot ECOVACS DEEBOT X1e OMNI du 27 au 29 janvier. Avec un tel rapport équipement-prix, cette offre est l’une des plus compétitives du moment.