Abordables et performants, les nouveaux aspirateurs robots Xiaomi veulent bousculer la concurrence

Inaugurée en 2022 en France, la gamme d’aspirateurs robots signée Xiaomi s’étoffe aujourd’hui de quatre nouveaux appareils qui portent en eux l’ADN de la marque, entre fiche technique convaincante et petit prix. De quoi mettre un bon coup de pied dans la fourmilière.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, Xiaomi n’a que très récemment rejoint le sérail des fabricants d’aspirateurs robots en France. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le constructeur semble bien décidé à se tailler la part du lion, comme en témoigne la vitesse à laquelle s’étoffe son catalogue. Après avoir sorti pas moins de quatre modèles en fin d’année dernière, Xiaomi dévoile aujourd’hui quatre nouveaux modèles avec des tarifs bien différents.

Le constructeur semble avoir une nouvelle fois adopté la stratégie qui a fait son succès et sa renommée, à savoir proposer des produits simples, efficaces, à la pointe de leur domaine, et bénéficiant d’un positionnement tarifaire agressif. Quel que soit votre budget, si vous cherchez à adopter un aspirateur robot, il y a fort à parier que vous trouverez votre bonheur parmi les nouvelles références de Xiaomi. D’autant plus que le constructeur propose une réduction de prix sur l’ensemble des gammes pour leur lancement.

Ces nouveaux appareils ont été annoncés aujourd’hui à Milan. Ils sont d’ores et déjà disponibles à la vente. Jusqu’au dimanche 28 mai prochain, tous ces nouveaux appareils bénéficient de réductions temporaires.

Xiaomi E12 Series : l’aspirateur robot lavant à la portée de toutes les bourses

C’est sans aucun doute le produit le plus intéressant de cette nouvelle vague d’aspirateur robot. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le Xiaomi Robot Vacuum E12 est l’un des modèles lavant les moins chers actuellement disponibles sur le marché, surtout avec ce niveau de finition et de fonctionnalités.

Côté aspiration, Xiaomi a opté pour un moteur d’aspiration solide capable de développer une puissance allant jusqu’à 4 000 Pa. Il est assisté par un balai rotatif et une brosse en caoutchouc destinée à récupérer la plupart des poussières et petits déchets. Pour compléter cela, le E12 peut compter sur une serpillère vibrante dotée d’un large réservoir à eau (400 ml) doté de fonction intelligente pour ajuster le débit de l’eau en fonction du type de sol.

La navigation de son côté est gérée par un gyroscope et une batterie de capteurs pour éviter à l’appareil de se cogner dans tout ce qu’il croise ou chuter dans les escaliers. Niveau autonomie, le constructeur annonce près de 110 minutes, ce qui est amplement suffisant pour la plupart des logements.

Mais le plus gros avantage de ce E12 reste sans conteste son prix. Proposé à 199,99 euros, il bénéficie actuellement d’une ristourne de 20 euros pour son lancement, ce qui fait chuter son tarif à 179,99 euros. Un prix particulièrement séduisant lorsque l’on sait que ce type d’appareil est généralement vendu deux à trois fois plus cher.

Xiaomi S Series : un nettoyage précis en toute circonstance

Avec la gamme S, Xiaomi entend proposer ce qui se fait de mieux en matière de nettoyage des sols avec des modèles qui combinent un système de navigation précis, un contrôle poussé et un couple aspiration/lavage performant. Le constructeur a donc conçu deux modèles capables de répondre à ce challenge.

Ils sont tous deux bâtis avec une architecture commune qui repose sur un puissant moteur d’aspiration à 4 000 Pa et sur un système de navigation précis. Xiaomi a en effet installé un module de cartographie LDS qui dresse un plan détaillé du logement qu’il occupe. De quoi lui permettre ensuite d’opérer un nettoyage efficace si vous le laissez faire. Sachez que vous pouvez aussi lui indiquer quoi faire et quand grâce à une application particulièrement complète.

Le Xiaomi Robot Vacuum S10+, est un appareil qui met le paquet sur le lavage des sols grâce à une double serpillère rotative à pression. Située derrière le système d’aspiration, elles appliquent une pression sur les sols avec une humidité constante pour désincruster la saleté.

Il dispose aussi d’un système de navigation 3D qui lui permet d’éviter la plupart des obstacles. Pour son lancement, le S10+ bénéficie d’une réduction de 50 euros qui fait tomber son prix à 399,99 euros.

Le Xiaomi Robot Vacuum S12, de son côté, se veut une version plus abordable du modèle précédent, au prix de quelques concessions. On se retrouve donc avec une unique serpillère à pression, un grand classique de ce genre d’appareil, qui délivre une humidité constante pour un lavage des sols optimal. Ses capteurs lui permettent aussi de naviguer dans des environnements complexes sans aucun souci.

Le S12 bénéficie lui aussi d’une baisse de prix pour son lancement puisqu’il est disponible pour 269,99 euros au lieu de 299,99 euros.

Xiaomi X10 : un modèle haut de gamme… sans le prix

Dernier aspirateur lavant dévoilé par Xiaomi, le Robot Vacuum X10 vient directement concurrencer les modèles les plus haut de gamme déjà présents sur le marché. Pour ce faire, le constructeur n’a pas lésiné sur les moyens et doté ce X10 de ce qui se fait de mieux en la matière.

À commencer par un système de navigation extrêmement complet qui repose sur un module de cartographie par télémètre laser (LDS) et une tripotée de capteurs (infrarouge, anti-chute, IMU, etc). De quoi lui permettre de naviguer sereinement au sein de votre domicile, et assurer un nettoyage complet de toutes les pièces qui le composent.

Comme le reste des appareils dévoilés par Xiaomi, ce X10 peut compter sur un puissant moteur d’aspiration à 4 000 Pa, ici complété par une serpillère vibrante capable de s’adapter aux différents types de sols rencontrés. Et avec une autonomie annoncée à 180 minutes grâce à sa batterie de 5 200 mAh, autant dire qu’il y a peu de chance que la saleté lui échappe.

Mais le véritable atout de ce modèle reste sans conteste qu’il est livré avec une station de vidange complète. Cette dernière, en plus de le recharger, est capable de vidanger le bac à poussière grâce à un sac d’une contenance de 2,5 litres.

Annoncé sous la barre de 500 euros, un tarif déjà bas pour un appareil de ce type, le Xiaomi X10 bénéficie d’une baisse de 50 euros à l’occasion de son lancement, faisant passer son prix à 449,99 euros.