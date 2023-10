Un aspirateur robot carré ? La nouveauté d’ECOVACS est en promo pour les Prime Day

Pionnier dans l'univers des aspirateurs robots, ECOVACS continue d'innover avec un nouvel aspirateur de forme carré. Une nouveauté déjà en promotion à l'occasion des Prime Day, entourée d'autres références éprouvées de la marque.

Les connaisseurs le savent déjà : c’est durant les Prime Day d’Amazon que l’on peut bénéficier des meilleures remises sur les produits tech. ECOVACS le prouve, en baissant fortement le prix de deux de ses aspirateurs robots les plus performants :

DEEBOT T20 OMNI : efficace et moins cher

L’efficacité, voici le maître-mot de l’ECOVACS DEEBOT T20 OMNI sorti cette année, et testé par la rédaction de Frandroid. Inutile de passer en revue la fonction d’aspiration de l’appareil, la marque la maîtrise déjà parfaitement depuis plusieurs générations. Comprenez qu’après chaque passage, vous avez la garantie de fouler un sol dépourvu de saletés. Des déchets collectés automatiquement déversés dans la station, sans nécessiter d’intervention humaine.

Cette année, la nouveauté se situe du côté de la fonction de lavage. La base de l’ECOVACS DEEBOT T20 OMNI est maintenant capable de chauffer l’eau, humidifiant ainsi les deux serpillères avec un liquide tiède. Une formule particulièrement efficace pour nettoyer les taches les plus tenaces. Cette même eau chaude permet aussi de nettoyer les serpillères, évitant alors la prolifération de bactéries et de mauvaises odeurs.

L’ECOVACS DEEBOT T20 OMNI se contrôle depuis une application mobile, au cœur du fonctionnement de l’aspirateur robot. Celle-ci contient une carte de votre intérieur, et vous permet de régler précisément les futures séances de nettoyage. Degré d’humidité des serpillères, intensité de l’aspiration, zones à éviter, heure de passage… Tout se paramètre en quelques clics. De quoi faire fonctionner votre aspirateur en toute transparence, et bénéficier d’un sol propose sans jamais l’entendre fonctionner.

À l’occasion des Prime Day d’Amazon, l’ECOVACS DEEBOT T20 OMNI profite d’une importante baisse de prix. Son tarif passe alors à 799 euros, au lieu des 1 099 euros pratiqués habituellement.

DEEBOT X2 OMNI : la Rolls-Royce d’ECOVACS

ECOVACS bouscule les codes avec son nouvel aspirateur robot lavant DEEBOT X2 OMNI. Exit la traditionnelle forme ronde au profit d’un design carré, nettement plus efficace. Une telle conception lui permet d’atteindre facilement toutes les zones, y compris les recoins les plus exigus, où la saleté a tendance à se loger. En plus, l’appareil mesurant à peine 9,5 cm de hauteur, il se glisse aisément sous tous vos meubles.

Grâce à sa puissance d’aspiration de 8000 Pa et à ses deux serpillères rotatives en tissu chenille, le DEEBOT X2 OMNI vient à bout de toutes les poussières et de toutes les taches, même les plus tenaces. Et ce ne sont pas les jouets de votre enfant ou le tapis design à longs poils sur lequel vous avez récemment craqué, qui le couperont dans son élan.

À l’aide de ses capteurs RVB et de profondeur, ainsi que de son LiDAR à double laser, l’aspirateur robot détecte les obstacles jusqu’à une distance de 10 mètres et les évite intelligemment. Il peut aussi se soulever jusqu’à 22 mm en cas de besoin, pour franchir un seuil ou un câble par exemple. En plus, dès lors que le DEEBOT X2 OMNI monte sur un tapis, il soulève automatiquement la serpillère de 15 mm et accroît simultanément la puissance d’aspiration.

Et pour créer des routines de nettoyage, rien de plus simple. Tout se passe sur l’application ECOVACS HOME, qui affiche une cartographie 3D et donc très précise de votre intérieur.

Petit plus appréciable : une fois que le DEEBOT X2 OMNI a terminé sa session, sa station se charge pour vous de vider le bac de l’aspirateur, de nettoyer automatiquement les serpillères à l’eau chaude et de les sécher. Ce modèle est donc l’un des plus autonomes du marché.

À l’occasion des Prime Day, le nouveau DEEBOT X2 OMNI est disponible à 1 299 euros au lieu de 1 399 euros chez Amazon.