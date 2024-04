Test de l’EZVIZ RE4 Plus : un robot aspirateur efficace à 250 euros

L'EZVIZ RE4 Plus est un aspirateur robot abordable capable de nettoyer les sols durs et les tapis, mais également de passer la serpillière. Il offre un très bon rapport-qualité prix et des performances satisfaisantes pour sa catégorie.

Le choix d’un aspirateur robot n’est pas une mince affaire. Il y a d’un côté les laveurs entièrement autonomes, capables non seulement d’aspirer, mais aussi de passer la serpillière et de s’auto-nettoyer, comme les Roborock S8 Pro Ultra ou Dreame L10s Pro Ultra Heat, mais dont le ticket d’entrée avoisine les 1 000 euros. De l’autre, on retrouve des modèles comme le Lefant M210, particulièrement bon marché, mais avec des capacités de nettoyage sommaires.

L’EZVIZ RE4 Plus propose un juste milieu, grâce à son tarif de 250 euros et son nettoyage efficace. Il n’a pas vocation à se mesurer aux produits les plus complets du marché, mais se contente de proposer une aspiration efficace et un nettoyage humide simple, facilitant l’entretien quotidien de vos sols.

EZVIZ RE4 Plus Caractéristiques techniques

Modèle EZVIZ RE4 Plus Dimensions 22 cm x 38 cm x 18 cm Surface couverte maximum pour un cycle de nettoyage 300 m2 Détection des obstacles Oui Couleur Blanc Fonction lavage Oui Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un produit prêté par la marque.

EZVIZ RE4 Plus Une station à l’encombrement réduit

L’EZVIZ RE4 Plus arbore un design circulaire discret, semblable à la plupart de ses concurrents. Il intègre une brosse latérale, utile pour un nettoyage efficace des bords. Sa silhouette compacte lui permet de se faufiler facilement sous la plupart des meubles et de se fondre dans n’importe quel décor grâce à ses plastiques blancs élégants.

La qualité de construction est bonne et les matériaux sont robustes et durables. Ils inspirent confiance et résistent aux chocs occasionnels. Le revêtement blanc brillant, bien qu’esthétique, attire la poussière et nécessite un nettoyage régulier.

Le dessous de l’appareil est tout aussi classique, avec les roues et les capteurs, la brosse latérale et une brosse centrale. Pour cette dernière, EZVIZ a fait le choix de poils à fils de nylon, qui sont certes idéaux pour attraper la saleté, mais moins durables et surtout plus complexes à entretenir.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Pour ce qui est du nettoyage humide, le robot fait appel à une serpillière amovible, qui s’emboite sur un réservoir d’eau, lui aussi amovible. Cette approche permet un nettoyage humide et une aspiration simultanés, tout en permettant de retirer simplement le module.

La station de recharge est quant à elle compacte et se fond facilement dans l’environnement. Elle assure au robot de se vider automatiquement grâce au sac à poussière qui s’y loge, accessible depuis la trappe supérieure. On regrette toutefois l’absence de plateau d’accueil pour le robot, ce qui signifie que la serpillière humide peut endommager le parquet à la fin d’un cycle de nettoyage.

Pour ce qui est des accessoires, EZVIZ se montre généreux en incluant des sacs à poussière, serpillières et filtres de rechange, évitant d’avoir à en acheter quelques mois après l’acquisition du robot.

EZVIZ RE4 Plus Une application sans artifices

L’appairage du RE4 Plus s’effectue en quelques étapes seulement. Une fois appairé, le robot cartographie votre maison avec précision et sait distinguer les pièces les unes des autres. La cartographie est fiable, mais n’atteint pas le niveau de précision proposé par Roborock ou Dreame, qui peuvent détecter les meubles et revêtements. Cela reste bien sûr un détail, notamment à ce niveau de prix.

L’application intègre des fonctionnalités avancées pour personnaliser la carte. Vous pouvez nommer et modifier les pièces, créer des zones de nettoyage et des zones interdites. Ces zones personnalisées permettent de diriger le robot vers un endroit précis en cas de besoin, comme après avoir renversé de la farine, sans avoir à nettoyer une pièce entière. Elles permettent également d’éviter certaines zones sensibles, comme le bol d’eau du chien ou un espace avec de nombreux câbles. En effet, le robot n’étant pas capable de détecter les obstacles, il est préférable de lui faire éviter de potentielles déconvenues. Par ailleurs, il est possible d’indiquer des zones à ne pas nettoyer à la serpillière, comme des tapis, afin d’éviter de les humidifier lors du nettoyage.

En plus du lancement manuel d’un cycle de nettoyage via l’application ou un assistant vocal comme Google ou Alexa, vous pouvez programmer le RE4 Plus selon des routines spécifiques. De plus, vous pouvez ajuster la puissance d’aspiration et le niveau d’eau manuellement, pour un nettoyage personnalisé. Fait plus rare : il est possible de définir les heures creuses, afin de ne recharger que lorsque les tarifs de l’énergie sont au plus bas.

L’application permet de plus un suivi en temps réel du nettoyage. Vous pouvez ainsi visualiser les zones déjà nettoyées et le temps de travail écoulé. Vous avez également la possibilité de mettre en pause ou d’interrompre le cycle, et de renvoyer le robot à sa base. De plus, l’application permet d’ajuster la puissance d’aspiration et le niveau d’eau en cours de nettoyage, pour une meilleure adaptation aux besoins spécifiques de vos sols.

Terminons sur une note moins positive, qui concerne les traductions de l’application, beaucoup trop approximatives. En effet, j’ai mis du temps à comprendre pourquoi le robot était en « facturation » ou ce qu’étaient les zones « pas de vide ».

EZVIZ RE4 Plus Une aspiration satisfaisante

Pour ce qui est des performances de nettoyage, le robot est assez efficace. Sa puissance d’aspiration de 4 000 Pa peut sembler faible sur le papier, mais elle est suffisante pour capturer la poussière, les cheveux et autres débris sur les sols durs. La brosse en fils de nylon parvient quant à elle à déloger la saleté des joints. En revanche, bien que le RE4 Plus puisse nettoyer les tapis en boostant automatiquement l’aspiration, sa brosse à poils souples n’est probablement pas la meilleure option pour les tapis épais. En effet, un modèle comme le Roborock Q8 Max+ avec deux extracteurs de débris en plastique et une puissance d’aspiration supérieure est plus adapté pour un nettoyage en profondeur.

Passons au nettoyage humide, plus anecdotique que réellement utile. Cette fonction nécessite beaucoup de préparation manuelle, la rendant plus fastidieuse que pratique. Il faut s’assurer de remplir le réservoir d’eau et de l’installer, sans oublier de rincer la serpillière la main. Il faut ensuite l’installer, puis la retirer et la rincer après chaque utilisation. De plus, le réservoir d’eau peut ne pas suffire, selon la taille de votre logement, et peut donc nécessiter un remplissage pendant le cycle.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

L’utilisation de la serpillière permet simplement de passer un coup de propre, à condition d’avoir des sols relativement peu sales. Si ces derniers nécessitent un nettoyage plus profond, la serpillière du RE4 Plus ne conviendra pas, puisqu’elle traine la saleté d’une pièce à l’autre. Par ailleurs, elle ne peut pas se relever automatiquement, ce qui signifie que le robot peut salir ou humidifier des zones qu’il n’est pas supposé nettoyer.

Enfin, parce qu’il n’y a pas de socle ou de réceptacle, vous ne pourrez pas laisser la serpillière en place sur le parquet, au risque de l’endommager. De plus, la serpillière est uniquement humidifiée pendant le cycle, mais elle ne vibre pas ou ne frotte pas les sols. Au lieu de cela, elle balaye juste les sols avec de l’eau fraîche, ce qui leur donne un coup de frais, sans nettoyer les taches et la saleté tenace.

Pour ce qui est de la navigation, l’EZVIZ RE4 Plus s’en sort bien, puisqu’il est capable de se déplacer sans se perdre et sait gérer la cartographie de manière autonome. En revanche, il ne sait pas détecter les obstacles et a du mal avec les petits objets tels que les chaussures ou les objets oubliés sur le sol. Il peut ainsi les trainer sur son passage ou même se coincer inopinément. Il faut donc penser à ne rien laisser trainer, surtout lorsqu’il s’agit de câbles ou petits objets, qui risquent d’être aspirés par le robot sur son passage.

Pendant le nettoyage, le RE4 Plus n’est pas particulièrement bruyant, surtout lorsqu’il utilise le réglage d’aspiration standard. Lorsque vous utilisez un programme plus intense, vous l’entendrez, mais vous pourrez continuer à vaquer à vos occupations sans trop de perturbations.

EZVIZ RE4 Plus Un entretien simplifié

La station de recharge à vidange automatique qui réduit considérablement l’entretien nécessaire à l’utilisation du robot. Celui-ci peut automatiquement vider son bac à poussière dans le sac à poussière de la station, assurant une meilleure efficacité et un gain de temps précieux au quotidien.

Le processus de vidage, bien que légèrement bruyant, est efficace et aspire la quasi-totalité de la saleté du bac à poussière, préparant ainsi l’appareil pour un nouveau cycle de nettoyage. La conception ingénieuse du système minimise la dispersion de la poussière, garantissant un transfert propre et sécurisé entre le robot et la station.

L’utilisation d’un aspirateur à vidage automatique ne signifie pas pour autant qu’il ne nécessite aucun entretien. Le RE4 Plus, comme tout autre robot aspirateur, doit être entretenu régulièrement pour garantir son bon fonctionnement. Cela inclut le nettoyage et le remplacement des filtres, l’essuyage des capteurs et le nettoyage de la brosse principale. C’est d’ailleurs cette dernière tâche qui est particulièrement pénible sur ce modèle, en particulier si vous perdez vos cheveux ou avez des animaux domestiques, les poils d’animaux et cheveux ayant tendance à s’y emmêler très facilement. Cette conception oblige parfois à couper et passer de longues minutes à démêler les poils, alors qu’une brosse en silicone aurait simplifié cette étape.

L’utilisation de la fonction de nettoyage humide est quant à elle peu pratique. Le remplissage du réservoir d’eau est fastidieux et le processus implique de retirer le bac à poussière et de verser l’eau par un petit orifice, ce qui peut naturellement causer des déversements. De plus, la serpillière doit être installée et retirée manuellement après chaque utilisation, car elle ne se nettoie pas automatiquement. L’efficacité de la fonction de nettoyage est également limitée, et s’apparente davantage à un balayage humide superficiel qu’à un véritable nettoyage en profondeur.

EZVIZ RE4 Plus Prix et disponibilité



L’EZVIZ RE4 Plus est disponible chez Electro Depot pour 250 euros, soit un tarif très acceptable, pour des prestations assez complètes.