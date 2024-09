Aussi élégant qu’innovant : le nouvel aspirateur-robot Roborock signe le début d’une nouvelle ère

Aussi perfectionnés et pratiques soient-ils, les aspirateurs-robot manquent cruellement d’élégance. Mais pas le nouveau Roborock Qrevo Curv. Voilà enfin un modèle qui est non seulement très réussi esthétiquement mais qui intègre en plus les meilleures technologies du moment.

En 10 ans, les aspirateurs-robot ont révolutionné la corvée du ménage. Un développement technologique hors pair, qui s’est systématiquement fait au détriment du design. Pour les aider à mieux se fondre dans votre décoration, Roborock a totalement repensé leur apparence. Son nouveau Qrevo Curv marque ainsi une véritable rupture avec ses prédécesseurs.

Et au-delà de ses lignes élégantes et arrondies, ce modèle s’enrichit de plusieurs innovations destinées à le rendre encore plus agile, efficace et autonome. À l’occasion de sa sortie et jusqu’au 22 septembre, Roborock le propose à seulement 1199,99 euros au lieu de 1499,99 euros, soit une belle remise de 20 %.

Avec son nouveau châssis, rien ne l’arrête

Difficile d’imaginer des aspirateurs-robot plus autonomes tant des marques comme Roborock, née il y a tout juste 10 ans, ont mis la barre haut ces dernières années. Ce spécialiste crée une nouvelle fois la surprise avec son dernier-né, le Qrveo Curv, dévoilé lors de l’IFA 2024 de Berlin.

Alors que certains modèles ont encore besoin de l’intervention humaine pour franchir certains pas-de-porte, le Qrevo Curv ne craint pas les obstacles et se meut avec une agilité remarquable.

Même les petites marches n’arrêtent pas le Qrevo Curve // Source : Roborock

Roborock l’a en effet doté de son nouveau châssis AdaptiLift et de trois roues indépendantes au lieu de deux. Plus stable et plus habile, l’appareil peut aller là où les autres ne vont pas. Grâce à sa caméra RGB chargée de détecter les objets et le type de sol, ainsi qu’à ses brosses et serpillères relevables, le Qrevo Curv peut s’élever de 10 mm. Mieux, il peut franchir des obstacles et des petites marches de 4 cm de haut. Le tout sans jamais que vous ayez à intervenir.

Ce modèle repousse donc les limites habituelles et s’adapte à tout type de surface : sols durs lisses ou nivelés, moquettes et même tapis à poils longs.

Un système anti-emmeleur pour rester performant à travers le temps

Les propriétaires de chats le savent, les poils d’animaux sont la nemesis des aspirateurs robots. Associés aux cheveux tombés sur le sol, ils peuvent en prime s’emmêler autour de la brosse et nuire à l’efficacité de l’appareil.

Pour conserver un haut niveau de performance au fil du temps, Roborock a équipé son Qrevo Curv d’un nouveau système anti-enchevêtrement. Exit la brosse linéaire classique des anciens modèles et place à un double rouleau incurvé, rainuré et à poils cours. Les cheveux sont facilement attrapés puis envoyés vers le centre du robot où ils sont aspirés à une impressionnante puissance de 18 500 Pa.

Pour déloger les poils situés dans les zones les plus difficiles d’accès comme les abords des plinthes et des meubles, la marque a opté sur son Qrevo Curv pour une brossette latérale et une serpillère extensibles.

Sur ses deux serpillères, une est extensible et se voit renforcée par une brossette également extensible pour déloger la poussière dans tous les recoins // Source : Roborock

Et pour venir à bout des tâches les plus résistantes, Roborock s’en remet à la caméra RGB située à l’avant de l’appareil. En plus de servir à l’évitement d’obstacles, celle-ci est capable d’évaluer le niveau de saletés jonchées sur le sol et d’initier un nouveau passage sur la zone concernée s’il y en a besoin.

Une fois la session de nettoyage terminée, le sol ressort donc impeccable. D’ailleurs, paramétrer son Qrevo Curv est plutôt simple. Vous pouvez soit le commander par la voix, soit programmer des routines depuis l’application Roborock après avoir cartographié votre habitat grâce au capteur LiDAR à haute précision situé sur le dessus de l’appareil.

Petit bonus : la caméra RGB vous permet également de vérifier que tout se passe bien chez vous en votre absence. Et pourquoi pas, de rassurer avec votre animal de compagnie grâce au haut-parleur et au microphone intégrés, auxquels on accède grâce à une application.

Une station tout-en-un pour des semaines de tranquillité

Éviter la corvée du ménage, mais devoir nettoyer son aspirateur-robot après chaque session perd tout son intérêt. Sur ses modèles les plus haut de gamme, Roborock a donc à cœur d’améliorer l’autonomie des stations d’accueil qui les accompagnent. Le Qrevo Curv promet à ce titre jusqu’à 7 semaines de tranquillité.

Ne vous fiez pas à ses lignes élégantes, cette station est un bijou technologique // Source : Roborock

C’est une première dans le monde des aspirateurs robots : cette station de recharge est particulièrement réussie d’un point de vue esthétique. Mais sous ses lignes épurées et son design compact, sa base est un vrai concentré de technologies.

Celle-ci se charge de vider le bac de poussières, d’alimenter le robot en eau claire, mais aussi de nettoyer en profondeur l’aspirateur. Et pour offrir une hygiène irréprochable, la marque a mis le paquet :

lavage de la double serpillère à 75°C une fois de retour à la base ;

frottement de la double serpillère à haute vitesse sur une plaque dentelée pour déloger les saletés les plus incrustées ;

vérification via des capteurs de la propreté des serpillères et réitération du cycle de nettoyage au besoin ;

séchage à 45°C pour éliminer jusqu’à 99,99 % des bactéries.

Voilà un modèle à la fois élégant, complet et simple à utiliser. Et pour sa sortie, Roborock l’affiche avec une belle remise de 20 %, ramenant son prix de 1499,99 à 1199,99 euros. Cette offre est valable jusqu’au 22 septembre inclus.