Ecovacs Deebot Ozmo T8 Aivi : l’aspirateur-robot qui surveille aussi votre maison

Le Deebot Ozmo T8 Aivi est le nouvel aspirateur-robot d'Ecovacs. Très bientôt lancé en France, l'appareil permet à l'utilisateur de surveiller sa maison à distance et en temps réel via une application.

Ecovacs présente son nouvel aspirateur-robot, le Deebot T8 Aivi. Si le format du produit et la plupart des options qu’il embarque ne révolutionnent pas le secteur, il faut observer une fonctionnalité assez intéressante : l’engin propose d’agir comme une sorte de caméra de surveillance au sein de votre maison lorsque vous n’y êtes pas.

Surveiller la maison avec son aspirateur

« Toutes les fenêtres sont-elles fermées ? Comment vont mes animaux ? Deebot Ozmo T8 Aivi peut vous aider à répondre à cette question grâce à sa vidéo en direct à la demande. L’utilisateur peut interagir avec Deebot et ainsi surveiller de près le processus de nettoyage, mais aussi sa maison pendant son absence via l’appli Ecovacs Home », lit-on dans le communiqué. À cet égard, Ecovacs précise que l’accès à cette fonction est protégé par un mot de passe que vous pourrez configurer vous-même et promet aussi un chiffrement des données qui transitent entre le smartphone et l’aspirateur-robot.

Est également mise en avant l’intégration d’Aivi, le système développé par Ecovacs et dont l’acronyme signifie « intelligence artificielle et reconnaissance visuelle » (en anglais). La technologie a été peaufinée sur ce modèle pour encore mieux reconnaître certains objets difficiles pour les aspirateurs-robots comme les chaussettes, les chargeurs, certains câbles ou les tapis fins. Le Deebot Ozmo T8 Aivi peut ainsi encore mieux éviter ces obstacles. Ecovacs indique aussi que son produit apprend à chaque passage pour devenir progressivement plus performant.

Ce système de reconnaissance d’image n’est pas sans rappeler celui du Roborock S6 MaxV présenté récemment. En outre, l’Ecovacs Deebot Ozmi T8 Aivi embarque un capteur DTdV (Direct temps-de-vol) qui « garantit une précision quatre fois plus élevée et détecte les objets de deux fois plus loin et avec quatre fois plus d’exactitude » par rapport au Deebot Ozmo 950 testé en 2019.

Fiche technique de l’Ecovacs Deebot Ozmo T8 Aivi

L’aspirateur lave également le sol pour éliminer même « les taches tenaces grâce à ses vibrations hautes-fréquences et à son réservoir de 240ml proposant 4 débits d’eau ». Une cartographie multi-étages et une option de programmation de nettoyage par zone sont par ailleurs au rendez-vous.

Le Deebot T8 Aivi vu du haut // Source : Ecovacs Le Deebot T8 Aivi vu de profil // Source : Ecovacs

Terminons avec quelques détails techniques. Ce nouveau Deebot Ozmo T8 Aivi a un diamètre de 353 mm pour une épaisseur de 93 mm. La balance affiche 4,3 kg tandis que le niveau sonore en fonctionnement est annoncé à 67 dB. La batterie de 5200 mAh offre une autonomie d’environ 175 minutes selon la marque tandis que la capacité du bac à poussière et de 420 ml.

Prix et disponibilité de l’Ecovacs Deebot Ozmo T8 Aivi

L’Ecovacs Deebot Ozmo T8 Aivi sera lancé avant la fin du mois de mai en France annonce le constructeur, au prix public conseillé de 799 euros. Un Ecovacs Ozmo T8+ Aivi arrivera plus tard, au troisième trimestre de 2020.