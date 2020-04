Roborock S6 MaxV : deux caméras et une puce Snapdragon pour éviter les crottes d’animaux

Roborock vient d'assurer le S6 MaxV. Cet aspirateur-robot introduit un nouveau système de deux caméras associé à une puce Qualcomm Snapdragon. Cette nouvelle configuration lui permet de faire de faire de la reconnaissance d'images pour éviter et contourner des objets au sol.

Le S6 MaxV, c’est le dernier né de la série 6 de Roborock. Pour rappel, Roborock a sorti son S6 en 2019, suivi par le S6 Pure et le S5 Max. Difficile de s’y retrouver entre toutes ces références, mais retenez que la série 6 possède quelques fonctionnalités supplémentaires avec des performances supérieures à la série 5.

Quelles sont les nouveautés du Roborock S6 MaxV ?

Le S6 MaxV porte dans son nom la lettre V (pour Visio) car il intègre, c’est la plus grosse nouveauté, deux caméras à l’avant (deux caméras pour la 3D, 30 ips). Ces caméras complètent le système laser Lidar déjà existant pour améliorer la précision du robot dans ses déplacements grâce à une technologie de reconnaissance d’objets (ReactiveAI).

Associée aux deux caméras avant, une puce ARM Qualcomm APQ8053 (Snapdragon) va permettre d’identifier tout un tas d’objets qui traînent sur le sol : aussi petit que 5 centimètres de large et 3 centimètres de haut. L’objectif est de les voir et de les contourner : câbles, jouets, sacs, chaussures, linge, pieds de lampe… Et si jamais l’aspirateur-robot n’est pas capable de reconnaître l’objet devant lui, il l’indique dans l’interface logicielle et vous pourrez l’aider à identifier ce nouvel objet inconnu.

Roborock a d’ailleurs pris soin d’écouter ses utilisateurs, vous avez sûrement vu ces robots qui roulaient dedans et étalaient les excréments partout : Roborock veut désormais éviter à ses clients de vivre ça. Le S6 MaxV peut reconnaître des excréments d’animaux, comme des chiens ou des chats, pour les éviter.

Ce système de reconnaissance d’images est la grosse nouveauté de Roborock sur ce modèle, l’entreprise chinoise compte désormais concurrencer les derniers iRobot qui coûtent deux fois plus cher (comme le s9+). L’association est Qualcomm permet de bénéficier des avancées dans le traitement d’images et les capacités de la puce ARM dont l’architecture est utilisée massivement sur les smartphones Android.

Roborock me signale au passage que ce S6 MaxV bénéficiera de nouvelles fonctions. Il sera possible, plus tard, de retrouver les photos des objets inconnus pour les nommer (ou les ranger) dans l’application. Le spécialiste des aspirateurs robots a également prévu d’utiliser les deux caméras pour ajouter une fonctionnalité de sécurité. Le robot pourra effectuer une surveillance lors de ses déplacements, cela sera déployé dans une future mise à jour.

Concernant les autres nouveautés de ce S6 MaxV par rapport au S6, on notera l’aspiration plus puissante (2 500 pA), cela lui permet d’aspirer des saletés encore plus fines. La batterie de 5200 mAh permet de couvrir 250 m² avec une seule charge, mais le robot a une fonction Smart Top-Up. Cette fonction permet au robot d’aller se charge suffisamment pour terminer son travail. Une autonomie jusqu’à 3 heures en mode silencieux, avec une génération de bruit similaire au S6 : 67 db maintenus. Cela revient à une conversation dans un bureau, selon Roborock. Si vous travaillez dans un open-space, vous voyez sûrement de quoi on parle. Le bac de poussière est plus grand, 460 ml avec un filtre classé E11, le bac d’eau est également plus grand (fonction serpillière similaire au S5 Max, avec bac d’eau de 297 ml).

Le logiciel va également évoluer, dans certaines fonctions seront déployées sur les anciens modèles, avec de nouvelles fonctions dont la gestion multi-étages.

Disponibilité et prix du Roborock S6 MaxV

Le Roborock S6 MaxV est vendu à 649 euros, soit 50 euros plus élevés que le S6. Il sera disponible au courant du deuxième trimestre 2020. Nous aurons l’opportunité de le tester d’ici le mois de juin.