Dreame V11 : dernier jour pour la promotion sur l’aspirateur-balai haut de gamme

Pendant deux jours seulement, le tout nouvel aspirateur-balai Dreame V11 profite d'une remise importante sur AliExpress. Découvrez-en plus sur ce produit aux excellentes prestations et au prix attractif, disponible exclusivement sur AliExpress.

Dans le petit monde des aspirateurs-balais, la concurrence est rude. Plusieurs marques se livrent bataille pour proposer l’appareil le plus puissant et complet, avec parfois un prix de vente qui s’envole. Dreame est un nouvel acteur de ce secteur. Cette filiale de Xiaomi propose des aspirateurs-balais aux caractéristiques musclées, tout en s’efforçant de conserver un prix le plus accessible possible.

C’est le cas du Dreame V11, en vente au prix de 237 euros et en exclusivité sur le site d’AliExpress, jusqu’au 10 juillet. Et pour célébrer le lancement, Dreame offre un filtre HEPA de rechange, ainsi qu’une brosse de nettoyage supplémentaire. Pour obtenir ce prix, rendez-vous en fin d’article pour connaître la démarche. La livraison est rapide, puisqu’elle se fait depuis l’Europe, en quelques jours donc, et l’appareil bénéficie d’une garantie de deux ans assurée par la marque elle-même. Et si le produit ne vous convient pas, vous avez 15 jours pour le retourner.

Une aspiration puissante et filtrante

La puissance d’aspiration est la donnée la plus importante à prendre en compte lors de l’achat d’un aspirateur. Celle du Dreame V11 est annoncée à 150 AW (air watts), un résultat dans le haut du panier des aspirateurs-balais. Dans les faits, l’utilisateur du Dreame V11 n’a pas besoin de passer plusieurs fois au même endroit pour capturer toutes les saletés. D’autant plus que vous pouvez régler facilement la puissance d’aspiration grâce à un écran situé en haut de l’appareil. Celui-ci affiche aussi l’état de la batterie, des filtres et vous averti lorsque de la maintenance est nécessaire.

Pour que l’aspirateur soit efficace, il faut également que la filtration de l’air soit au point. Si toutes les poussières aspirées sont rejetées dans l’air, passer l’aspirateur devient contre-productif (et possiblement dangereux pour la santé). Pour éviter ces désagréments, le Dreame V11 est équipé d’un système complet de filtration. Tout le long de l’appareil, cinq filtres sont disposés de manière à rejeter un air dépourvu de fines poussières. L’un de ces filtres est certifié HEPA (Haute Efficacité pour les Particules Aériennes), une norme que l’on retrouve dans les filtres des systèmes d’aération des blocs opératoires.

Un aspirateur pour tous les usages

Le grand intérêt d’un aspirateur-balai se trouve dans sa maniabilité, surtout lorsqu’il fonctionne sans câble. Ainsi, le Dreame V11 est équipé d’une batterie lui permettant de fonctionner jusqu’à 90 minutes consécutives en mode Eco. Cela lui permet d’aspirer l’ensemble d’un domicile sans avoir à changer de prise électrique en cours de route, mais aussi de nettoyer des espaces situés à l’extérieur comme une voiture ou un cabanon de jardin. Son poids plume de 3,9 kilos tout équipé rend la chose encore plus facile.

Pour aller plus loin, le Dreame V11 est livré avec une pléthore d’accessoires. En plus de la brosse à rouleau traditionnelle, vous trouverez une brosse à tissu, un suceur plat et une autre brosse compacte. De quoi nettoyer tout type de surface. Le colis contient également un tuyau flexible, pour atteindre des endroits difficilement accessibles avec un tuyau rigide comme l’arrière des meubles. Enfin, vous pouvez également accrocher les accessoires directement au moteur, sans utiliser le tuyau. Il se transforme ainsi très facilement en aspirateur de table.

Un entretien extrêmement simple

Le Dreame V11 est un aspirateur sans sac, ce qui signifie que la poussière s’accumule dans un réservoir prévu à cet effet, et non dans un sac jetable. D’une capacité de 0,5 litre, ce réservoir se vide facilement dans une poubelle grâce à une trappe située sous l’appareil. Il n’y a même pas besoin de le détacher du moteur.

Enfin, une grande partie des accessoires se lave simplement sous l’eau. C’est le cas des filtres, pour éliminer les poussières sans avoir à les remplacer. La brosse principale se nettoie également avec un passage dans l’eau.

Dreame V11 : une promotion pour son lancement

Disponible officiellement depuis ce jeudi 9 juillet sur AliExpress, le Dreame V11 profite d’une belle remise pour célébrer son lancement mondial. En effet, son prix passe de 386 euros à 237 euros avec un filtre HEPA de rechange et une brosse de nettoyage supplémentaire offerts grâce à différents coupons qu’il est possible de cumuler. Nous allons vous expliquer la marche à suivre :

sur la page du produit, commencez par suivre la boutique depuis l’application mobile AliExpress. Un pop-up vous proposera de gagner un coupon de 13 euros

sur cette même page, cliquez sur le bouton du coupon de 10 euros (entouré en bleu ci-dessous)

après avoir validé votre panier, entrez le code DREAMEV11FR et sélectionnez les coupons disponibles juste au-dessus.

Pour rappel, le Dreame V11 est expédié depuis un entrepôt européen, garantissant ainsi un délai de livraison de quelques jours seulement. Pour y parvenir, sélectionnez l’entrepôt français, espagnol ou polonais sur la page du produit.

Vendu par la boutique officielle de la marque, cet aspirateur-balai profite d’une garantie de deux ans offerte par le constructeur. Enfin, si le produit ne vous convient pas, vous avez 15 jours pour le retourner et vous faire rembourser.

