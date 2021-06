Aspirateurs-robots : plus de 170 euros sur les appareils Viomi chez Rakuten

Dans l’ombre des constructeurs classiques, Viomi conçoit des aspirateurs-robots au rapport qualité-prix parfaitement équilibré. Une réalité d’autant plus palpable lorsque ses produits profitent de promotions immédiates, comme c’est le cas chez Rakuten.

Au sein du petit monde des aspirateurs intelligents, Viomi a pour ambition de proposer des aspirateurs-robots haut de gamme sans pour autant faire exploser la facture finale. Une performance réussie grâce à des machines qui cumulent fiche technique solide et performances honorables. Des aspirateurs comme le Viomi S9 qui gagnent en intérêt lorsque leur prix dégringolent suite à une promotion.

C'est actuellement le cas chez Rakuten, qui dégaine de nombreuses réductions sur des appareils comme le Viomi SE, le Viomi S9, le Viomi V2 Pro ou encore le Viomi V3. Des promotions immédiates allant de 10 à 170 euros.

Le Viomi S9 à 364 euros

Dernier né du constructeur, le Viomi S9 est parvenu à se placer rapidement comme un bel aspirateur, fort d’une base aspirante efficace et de performances intéressantes.

Il faut dire que le principal argument du Viomi S9 réside dans sa station d’accueil, capable de le vidanger automatiquement. Une caractéristique que l’on retrouve habituellement dans les aspirateurs très haut de gamme, souvent vendus plus de 500 euros. Après une session de ménage (pouvant durer jusqu’à 150 minutes), le Viomi S9 se connecte à sa base qui s’occupe de vider son réservoir. La poussière est stockée dans un sac de 3 litres, ce qui permet d’enchaîner les sessions sans avoir à nettoyer le bac à chaque usage.

Pour le reste, le Viomi S9 mise sur une double-brosse rotative, un bac à poussière de 350 ml, ainsi qu’une serpillère et un bac à eau de 250 ml. Il peut couvrir une surface maximale de 320 m² par séance.

Lors de notre test, nous regrettions de voir le Viomi S9 afficher un prix flirtant avec les 550 euros. Un point noir qui n’est désormais plus qu’un mauvais souvenir puisque le Viomi S9 est désormais vendu 364 euros chez Rakuten.

Le Viomi V2 Pro à 234 euros

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Viomi V2 Pro ne lésine pas sur les accessoires pour faire le ménage efficacement. Cet aspirateur-robot embarque pas moins de 3 réservoirs différents, à savoir :

Un bac à poussière de 500 ml ;

Un bac mixte pour l’aspiration et le lavage simultané (300 ml poussière et 200 ml eau) ;

Un bac à eau de 500 ml.

Le Viomi V2 Pro s’adapte donc à toutes les situations, que vous ayez besoin d’un robot uniquement pour passer l’aspirateur ou laver par terre. Et même les deux à la fois. Il profite d’une excellente aspiration qui lui évite de passer plusieurs fois au même endroit pour se débarrasser de la poussière. Enfin sa batterie de 3 200 mAh lui permet d’enchaîner deux heures d’aspiration en continu.

Dans le cadre de sa vente flash, Rakuten offre une réduction immédiate de 10 euros, cumulée à 15 euros de remise via le code promo RAKUTEN15, au Viomi V2 Pro, ce qui le fait tomber à 234 euros au lieu de 259 euros.

Le Viomi SE à 204 euros

Le plus abordable des robots aspirateurs de Viomi n’en est pas le moins efficace. Le Viomi SE partage en effet de nombreuses similitudes avec le Viomi V2 Pro, à savoir un design soigné et robuste, une aspiration puissante et une grande autonomie.

La différence réside finalement dans son bac puisque le Viomi V2 Pro embarque un unique bac 2-en-1 pour la poussière et l’eau de la serpillère. Cela ne l’empêche pas pour autant d’effectuer un ménage efficace des pièces et zones choisies. Une bonne polyvalence pour un aspirateur que l’on trouve désormais à moins de 250 euros.

Le Viomi SE est le plus abordable des aspirateurs du constructeur chinois. Et ce n’est pas la nouvelle réduction de Rakuten qui nous prouvera le contraire. En effet, il est possible d’économiser 185 euros sur le prix du Viomi SE puisqu’il affiche un tarif de 204 euros, contre 400 euros en temps normal.

Le Viomi V3 à 264 euros

Le Viomi V3 est l’aspirateur-robot idéal pour celles et ceux en quête d’une machine complète et discrète. Car oui, le Viomi V3 est particulièrement silencieux pour un robot aspirateur.

Il profite également d’une forte aspiration qui lui permet de récupérer toute la poussière en un seul passage, ainsi que d’un filtre HEPA qui empêche cette dernière de se disperser dans l’air. Sa serpillière et son bac à eau intégrés lui permettent de laver le sol lors de ses déplacements.

Son capteur laser lui permet de cartographier facilement votre domicile, afin de se mouvoir en évitant les obstacles. Mieux, il est possible de retrouver jusqu’à 5 cartes virtuelles différentes sur l’application dédiée.

Rakuten fait tomber le prix du Viomi V3 à 264 euros au lieu de 400 euros habituellement, soit une réduction de 136 euros.