Xiaomi Mijia Cooking Robot : une alternative au Thermomix venue de Chine

Xiaomi avait cuiseur à riz, une machine à café, une friteuse... mais pas de robot cuiseur. C'est désormais choses faite avec le Mijia Cooking Robot.

Après le Monsieur Cuisine de Silvercrest (Lidl), c’est au tour de Xiaomi de venir concurrencer le Thermomix de Vorwerk.

Ces robots cuiseurs sont conçus pour être votre meilleur allié dans la cuisine : ils sont capables de saisir, mijoter, cuire à la vapeur, mixer, mélanger, hacher, réduire en purée, émulsionner, broyer, peser… avec un écran tactile connecté. Cela permet de parcourir des centaines de recettes que l’on peut ensuite suivre étape par étape jusqu’au résultat final. Un vrai assistant dans la cuisine qui a séduit de très nombreux utilisateurs.

Plus de 200 recettes sur l’écran de 8 pouces

Xiaomi affirme qu’il existe 35 façons différentes d’utiliser l’appareil intelligent, du broyage des épices au sauté. Vous pouvez peser aussi peu que 1 gramme, avec une capacité volumique maximale de 2,2 L et une vitesse de rotation de 40 à 12 000 tr/min.

De plus, vous pouvez cuisiner jusqu’à trois plats différents simultanément dans la marmite principale, le cuiseur vapeur et le panier. La technologie de chaleur par induction 3D devrait offrir un chauffage rapide et uniforme, jusqu’à 180 °C.

Vous pouvez afficher plus de 200 recettes et tutoriels sur l’écran tactile intégré de 8 pouces (environ 20 cm). Vous pouvez également contrôler le robot de cuisine avec les commandes vocales Xiao AI. Xiaomi a par ailleurs intégré un algorithme CookingIoT qui contrôle le processus de cuisson, calculant automatiquement la température et les temps de cuisson.

Ce robot de cuisine Xiaomi Mijia a été lancé en pré-commande en Chine pour 5 999 yuans (approximativement 860 euros). Pour le moment, seul le marché chinois est visé.

