Ces ampoules connectées utilisent leur lumière pour sécuriser votre maison

Faire de la lumière connectée un acteur à part entière de la sécurité de votre domicile, c’est le pari de Wiz, ce qui mérite bien une première caméra de surveillance et une importante mise à jour de son application.

Filiale du géant Philips Hue, Wiz est la marque pensée pour proposer des produits plus accessibles. Ce qui n’en fait pas un constructeur au rabais, loin de là, avec des produits qui ont fait leurs preuves et qui profitent de technologies propres. C’est d’ailleurs SpaceSense, l’une des fonctionnalités spécifiques à Wiz, qui va faire de vos ampoules connectées un acteur majeur de la sécurité de votre domicile.

De la détection de mouvement à la capture vidéo

La lumière connectée a toujours fait partie intégrante d’une maison sécurisée. En effet, en contrôlant à distance le fonctionnement des ampoules, ou en programmant des routines, il est simple de simuler une présence la nuit. Wiz va plus loin avec sa nouvelle fonctionnalité de sécurité connectée.

Ainsi, avec la technologie SpaceSense chaque ampoule connectée de la marque intègre un détecteur de mouvement. En passant par l’application Wiz, il est possible d’activer une fonction qui allume automatiquement la lumière quand une personne rentre dans une pièce et l’éteint quand elle en sort.

Le constructeur a décidé d’adapter cette technologie à la sécurité. Toujours en passant par l’application Wiz (la mise à jour est déjà disponible), vous pourrez détecter tous les déplacements dans la zone de couverture de chaque ampoule. Chaque pièce équipée d’une ampoule connectée Wiz peut maintenant vous alerter en cas de déplacement suspect. Vous pourrez alors programmer des réactions, comme entre autres l’activation maximale de la luminosité, ou passer en éclairage clignotant.

Pour apparaître comme un véritable acteur de la sécurité, Wiz ne met pas seulement à jour son application. Il sort sa première caméra de surveillance connectée, la Caméra intérieure Wiz. Derrière ses faux airs d’Arlo, elle offre un angle de vision de 120° et capture des vidéos en 1080p. Elle est également dotée de la vision nocturne, d’un micro et d’un haut-parleur. Sur le papier, elle doit détecter les bruits forts et soudains, les bruits de bris de glace, une alarme incendie ou des mouvements suspects. Par contre aucune information sur la détection de silhouette humaine et la différenciation avec les animaux.

Wiz signe ici une solution de sécurité originale. Si tout fonctionne parfaitement, elle vous permettra d’avoir un réseau de capteurs de mouvement couvrant l’ensemble de votre domicile en plus de caméras. Une solution déjà disponible en deux variantes :

la Caméra intérieure WiZ seule à 89,99 euros ;

le Kit de démarrage WiZ Home Monitoring 3 ampoules + 1 caméra à 159,99 euros.

