Partez en vacances l’esprit serein grâce aux -50 % sur tous les packs de protection de Verisure

Avez-vous pensé à la sécurité de votre domicile avant de partir (bientôt) en vacances ? Verisure, oui. La société vous propose de partir l’esprit tranquille en vous équipant d’un système de sécurité complet et personnalisé à moindre coût.

Selon les statistiques des forces de l’ordre, les mois de juillet et août (avec le mois de décembre) enregistrent la plus forte hausse de cambriolage durant l’année. Un phénomène qui n’a rien d’étonnant puisque la période estivale voit de nombreux Français quitter leur domicile pendant plusieurs jours ou semaines, facilitant ainsi la tâche des cambrioleurs. Le risque de se faire cambrioler existe donc, mais il ne s’agit pas pour autant d’une fatalité.

Il existe de nombreux moyens de préserver votre domicile : prévenir des proches ou la gendarmerie, donner l’illusion d’une présence, limiter les risques d’intrusion… Mais le mieux reste encore de prendre les devants en installant un système de protection en bonne et due forme. C’est le domaine du spécialiste de la télésurveillance Verisure qui fournit à tous ses clients une offre sur-mesure et une qualité de services parmi les meilleures du marché. Mieux : l’opérateur vous propose en ce moment, et jusqu’au 6 août prochain, de découvrir tous ses packs de matériel à -50 %.

Pourquoi choisir un système d’alarme chez Verisure ?

Choisir Verisure pour équiper son domicile, c’est avant tout faire confiance au leader européen de l’alarme avec télésurveillance. Un statut obtenu grâce à 30 années d’expérience dans le domaine de la télésurveillance et une qualité de service parmi les meilleures du marché. À tel point que la société assure la sécurité de près 650 000 personnes, un chiffre impressionnant qui prouve, si besoin en était, la fiabilité de la protection offerte.

Il ne s’agit toutefois pas là du seul atout dans l’escarcelle de Verisure. Afin de proposer un système de surveillance capable de déjouer la fourberie des cambrioleurs, la société s’appuie sur deux éléments majeurs.

D’un côté, une installation moderne et efficace qui repose sur du matériel de pointe. Ce dispositif regroupe différents éléments qui permettent non seulement de protéger votre domicile, mais aussi de dissuader les éventuels intrus. Il se compose notamment :

d’une centrale d’alarme : c’est le cœur de l’installation. Elle centralise les informations venues des différents éléments du système et les transmet aux opérateurs Verisure. Elle dispose d’un système anti-brouillage, d’une triple connectivité et d’une batterie de secours qui lui permettent de fonctionner quelle que soit la situation ;

c’est le cœur de l’installation. Elle centralise les informations venues des différents éléments du système et les transmet aux opérateurs Verisure. Elle dispose d’un système anti-brouillage, d’une triple connectivité et d’une batterie de secours qui lui permettent de fonctionner quelle que soit la situation ; de caméras : il s’agit d’un élément essentiel de l’installation pour surveiller aussi bien l’intérieur que l’extérieur de votre domicile. Verisure compte en particulier sur la caméra Arlo Pro 4, capable de voir de jour comme de nuit et disposant d’un interphone pour communiquer avec les occupants du domicile ;

il s’agit d’un élément essentiel de l’installation pour surveiller aussi bien l’intérieur que l’extérieur de votre domicile. Verisure compte en particulier sur la caméra Arlo Pro 4, capable de voir de jour comme de nuit et disposant d’un interphone pour communiquer avec les occupants du domicile ; de capteurs : des détecteurs de mouvements installés près des entrées aux détecteurs de chocs placés sur les ouvertures, Verisure dispose d’une large variété de capteurs permettant de déjouer les tentatives d’intrusion ;

des détecteurs de mouvements installés près des entrées aux détecteurs de chocs placés sur les ouvertures, Verisure dispose d’une large variété de capteurs permettant de déjouer les tentatives d’intrusion ; d’éléments dissuasifs : de la simple plaque installée à l’extérieur de votre domicile au diffuseur de brouillard, vous pourrez découvrir tout un arsenal de contre-mesures appropriées pour effrayer et repousser les intrus.

L’autre volet de la protection Verisure repose sur des opérateurs capables de réagir à la plupart des situations de crise. Ces professionnels formés sont là pour prendre le relais du système de surveillance en cas de problème. Leur tâche consiste à déterminer la menace et à y répondre de manière appropriée, que ce soit en déclenchant les contre-mesures ad hoc, ou bien en contactant directement les forces de l’ordre.

Leur tâche ne se limite toutefois pas uniquement à repousser les cambrioleurs. Les systèmes de surveillance proposés par Verisure constituent aussi un formidable outil de prévention et d’assistance. En cas de pépin (chute, malaise), vous pouvez aussi très facilement contacter Verisure qui se chargera d’informer les pompiers ou le Samu pour qu’ils vous viennent en aide. Une démarche aussi valable en cas de départ d’incendie.

Verisure : une offre sur-mesure pour protéger votre domicile

C’est sans aucun doute l’argument-choc en faveur de l’offre de Verisure. La société ne se contente pas d’installer un système standard. Non, ses experts prennent le temps de venir à votre domicile, d’analyser ses failles potentielles et de comprendre vos besoins afin de vous proposer une installation sur mesure. Une politique louable qui repose sur un processus rigoureux et un accompagnement continu de la part de Verisure. Celui-ci repose sur trois étapes bien distinctes :

un questionnaire : cette première étape est essentielle. En renseignant le type de domicile que vous souhaitez protéger, sa localisation, le type d’accès ou encore la composition de votre foyer, vous poserez les bases de votre futur système de surveillance ;

cette première étape est essentielle. En renseignant le type de domicile que vous souhaitez protéger, sa localisation, le type d’accès ou encore la composition de votre foyer, vous poserez les bases de votre futur système de surveillance ; un diagnostic avec un expert : après avoir pris rendez-vous au terme du questionnaire, un expert Verisure se déplacera chez vous pour affiner l’ébauche de votre système de sécurité. Vous pourrez aussi discuter avec lui de vos besoins afin de créer une installation qui répond parfaitement à vos besoins ;

après avoir pris rendez-vous au terme du questionnaire, un expert Verisure se déplacera chez vous pour affiner l’ébauche de votre système de sécurité. Vous pourrez aussi discuter avec lui de vos besoins afin de créer une installation qui répond parfaitement à vos besoins ; l’installation : après avoir conçu votre système, un technicien spécialisé se rendra chez vous dans les 48 heures pour installer tous les composants nécessaires à la protection de votre domicile.

Tous les packs de matériel Verisure à -50 % jusqu’au 6 août

Pour constituer un système de protection adapté à vos besoins, Verisure se repose sur un système simple et très modulable. D’un côté, deux offres qui constituent le socle de toute installation. En fonction du domicile (superficie, nombre d’occupants, nombre d’accès) à protéger, le technicien vous orientera vers l’une ou l’autre :

l’offre Verisure initiale qui se compose d’une centrale d’alarme, d’un lecteur badge multifonction, de 3 badges d’accès, d’un détecteur de mouvement images HD, d’un détecteur de choc et d’ouverture, d’une caméra Arlo Pro 4 ainsi que d’une plaque métallique et de stickers dissuasifs ;

qui se compose d’une centrale d’alarme, d’un lecteur badge multifonction, de 3 badges d’accès, d’un détecteur de mouvement images HD, d’un détecteur de choc et d’ouverture, d’une caméra Arlo Pro 4 ainsi que d’une plaque métallique et de stickers dissuasifs ; l’offre Verisure Optimale de son côté, reprend l’intégralité des produits de l’offre initiale, et ajoute 3 badges d’accès supplémentaires, un détecteur de mouvements images HD, un détecteur de chocs et d’ouverture et un diffuseur de brouillard anti-cambriolage.

Pour personnaliser plus avant votre installation, le technicien vous orientera vers un ou plusieurs packs d’équipements. Ces derniers vous permettent de rajouter des équipements supplémentaires pour s’accorder au mieux à vos besoins. Que ce soit une caméra, un second diffuseur de brouillard anti-cambriolage ou d’autres détecteurs de chocs et d’ouverture (si vous possédez de nombreuses fenêtres par exemple), vous aurez l’embarras du choix. Il existe trois packs :

le pack Protection Argent , qui permet d’ajouter deux éléments ;

, qui permet d’ajouter deux éléments ; le pack Protection Or qui permet d’ajouter trois éléments ;

qui permet d’ajouter trois éléments ; le pack Protection Platine qui permet d’ajouter quatre éléments ;

Jusqu’au 6 août prochain, Verisure vous propose de découvrir l’intégralité de ces packs de matériel à prix réduit. Plus exactement, c’est une réduction de 50 % qui vous attend.