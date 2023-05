Verisure : bien plus qu’un système de surveillance, une véritable installation connectée

Plus connectés que jamais, les systèmes de surveillance modernes ne se cantonnent plus uniquement à la protection de votre domicile. Ils sont maintenant capables de répondre à bien d'autres problématiques.

Pour beaucoup, l’installation d’un système de protection au cœur de leur logement répond à un besoin assez simple : se prémunir contre les effractions, cambriolages et autres tracas du genre. Une mission simple, assurée par des installations qui le sont tout autant : quelques caméras et capteurs coordonnés par une centrale, des agents prêts à intervenir au moindre souci, et le tour est joué. Mais en 2023, est-ce vraiment tout ce que l’on attend d’un système de sécurité ?

Avec environ 650 000 clients à son actif et près de 30 ans d’expérience, Verisure se positionne aujourd’hui comme leader européen sur l’alarme avec télésurveillance et ce n’est pas pour rien. Son secret ? Proposer un système éprouvé, efficace, moderne et qui dépasse le simple cadre de la protection de votre domicile pour devenir une véritable installation connectée au service de ses utilisateurs.

Pour en savoir plus sur cette installation et la manière dont elle peut s’accommoder à vos habitudes, rien de bien compliqué. Il vous suffit de remplir le questionnaire Verisure présent à cette adresse pour obtenir un devis personnalisé et sans engagement.

Un écosystème dédié à la protection de votre domicile

Chez Verisure, le mot d’ordre est simple : protéger de votre domicile contre les menaces extérieures. Pour atteindre cet objectif, la société s’appuie sur un dispositif moderne, qui a fait ses preuves à de nombreuses reprises. Une installation capable de couvrir la plupart les “failles” exploitables par les cambrioleurs, et dont le cœur est la centrale d’alarme.

C’est ce boitier, souvent installé dans une pièce difficile à atteindre, qui va relier les différents éléments de l’installation entre eux, et servir d’interface avec les opérateurs de Verisure. Cible privilégiée des cambrioleurs, il est doté de nombreux niveaux de protection qui lui permettent d’assurer son office contre vents et marées :

un système anti-brouillage et de communication chiffrée lui permet de rester en permanence en contact avec les centres de télésurveillance ;

une triple connectivité (Ethernet, Wi-Fi et 4G) garantit la continuité de la transmission des données ;

une batterie de secours lui permet de fonctionner même cas de panne de courant, ou de débranchement par un individu malintentionné.

Si cette centrale d’alarme constitue le cœur et le cerveau du système, les capteurs et autres caméras installées par Verisure constituent ses yeux et ses oreilles. Des appareils eux aussi à la pointe de la technologie, capables de détecter et de prévenir les actes délictueux avant, ou pendant qu’ils arrivent en sécurisant notamment les points d’accès à votre domicile :

la porte d’entrée : un lecteur de badge multifonction et équipé d’une sirène puissante (100 dB) est placé à l’entrée de votre domicile pour le protéger du mieux possible et contrer les tentatives d’effraction ;

: un lecteur de badge multifonction et équipé d’une sirène puissante (100 dB) est placé à l’entrée de votre domicile pour le protéger du mieux possible et contrer les tentatives d’effraction ; les fenêtres : des capteurs situés près des fenêtres et des baies vitrées détectent les vibrations, les chocs et les ouvertures avant de déclencher le système d’alarme ;

: des capteurs situés près des fenêtres et des baies vitrées détectent les vibrations, les chocs et les ouvertures avant de déclencher le système d’alarme ; l’intérieur et l’extérieur du domicile : des capteurs de mouvements HD dotés d’un large angle de vision repèrent le moindre remous, y compris la nuit grâce à la vision nocturne.

Une installation moderne et connectée

Au-delà de ces équipements somme toute assez classiques, l’installation proposée par Verisure a su évoluer avec son temps et se positionne désormais comme un véritable système connecté, qui utilise pleinement les ressources offertes par les dernières avancées technologiques.

Prenons par exemple la télécommande, un petit boitier que l’on accroche à ses clefs et qui permet d’activer ou désactiver le système d’une pression sur un bouton. La version actuelle dispose d’un mode « main libre » afin d’être détectée par la centrale d’alarme dès que vous approchez de votre domicile. Le système se désactive alors tout seul lorsque vous rentrez chez vous, évitant les désagréments liés à un déclenchement malencontreux.

Dans le but de proposer une expérience connectée à la pointe, Verisure est allé chercher ce qui se fait de mieux en matière d’équipements. La société se repose notamment sur la marque Arlo et sa caméra Arlo Essential, un produit éprouvé et reconnu pour ses nombreuses qualités. Utilisable en intérieur comme en extérieur, elle est un élément essentiel du système de protection de Verisure. Avec son flux 1080p, son grand angle (130°) et son mode vision nocturne en couleur, elle offre aux opérateurs de quoi identifier les menaces efficacement.

Le véritable cœur de l’installation connectée de Verisure réside dans l’application MyVerisure, qui permet non seulement de lier entre eux tous les éléments du système, mais également d’y accéder depuis n’importe où avec son smartphone. Grâce à elle, vous pouvez accéder en un tournemain aux flux vidéo des caméras et capteurs de mouvement, créer des routines de fonctionnement du système, ou encore recevoir des alertes intelligentes (si vous quittez votre domicile sans activer le système par exemple). De quoi prendre la main sur le système, vous l’approprier, et en profiter hors de sa fonction de surveillance et de protection.

L’installation Verisure : bien plus qu’un simple système de surveillance

Même si la protection de votre domicile reste la mission principale d’un système installé par Verisure, ses missions et utilisations vont en réalité bien au-delà. Cette installation offre bien des usages au quotidien, y compris certains que vous êtes loin de soupçonner.

La combinaison des éléments du système permet d’offrir un cadre sécurisé et sécurisant pour les seniors. L’interphone, indépendant de la ligne téléphonique, peut lancer simplement un appel d’urgence à un opérateur en cas de pépin. La télécommande permettant de verrouiller ou déverrouiller le système est aussi équipée d’un bouton d’appel d’urgence. Un outil extrêmement utile pour une personne âgée victime d’une chute ou d’un accident domestique.

De manière plus étonnante, un tel système de surveillance est aussi extrêmement commode pour les propriétaires d’animaux domestiques, chiens et chats en tête. Grâce à l’application Verisure et les caméras, vous pouvez facilement surveiller l’activité de votre compagnon durant votre absence. La caméra Arlo, équipée d’un micro et d’un haut-parleur, devient même un moyen de communiquer avec lui. Que ce soit pour le tancer, le féliciter, ou bien le rassurer si le besoin s’en fait sentir.

Des exemples qui illustrent la polyvalence d’un tel système et surtout, son utilité au-delà de la simple surveillance. Car la grande force du système proposé par Verisure demeure incontestablement la manière dont il s’adapte à vos besoins.

Voilà pourquoi Verisure vous propose, pour chaque demande de devis, un entretien dont l’objectif est de définir précisément tous vos besoins avec un professionnel qualifié. Pour commencer votre devis personnalisé, et sans engagement, il vous suffit de remplir le questionnaire Verisure disponible sur cette page. Mieux, jusqu’au 24 mai prochain, vous pouvez profiter d’une remise de 50 % sur les packs proposés par Verisure.