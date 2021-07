Arlo Pro 4 : la caméra de sécurité Wi-Fi qui se fixe en un clin d’œil

Arlo a dévoilé sa nouvelle caméra de sécurité extérieure Pro 4. Et celle-ci mise beaucoup sur sa facilité d'installation sans fil, sa caméra 2K HDR ou encore son large champ de vision à 160 degrés.

Rendre l’installation toujours plus facile sans compromis sur la sécurité. C’est le mot d’ordre des caméras de sécurité, qu’elles soient d’intérieur ou d’extérieur, pour qu’un maximum d’utilisateurs se les approprie.

Arlo a bien compris le principe et tente de faciliter l’installation de ses produits au maximum. Fraîchement annoncée, la caméra Arlo Pro 4 applique totalement la philosophie.

Sans fil, 2K HDR et champ de vision large au menu

La dernière venue de la gamme promet d’être « deux fois plus rapide » à installer grâce à « sa connectivité directe au Wi-Fi ». Elle reprend pour cela tous les attributs de la Arlo Pro 3, sans nécessité également de Smart Hub pour fonctionner. Il suffit de la fixer et de la connecter à l’application après avoir scanné le QR Code pour lancer la configuration.

Car la Pro 4 est 100 % sans fil. Une fois sa position trouvée, vous la raccordez au Wi-Fi de la maison (2,4 GHz) et vous pouvez en profiter via l’application. La caméra propose une résolution vidéo 2K HDR qui permet de zoomer jusqu’à 12 fois sans distorsion « sur les caractéristiques importantes » comme le visage d’un individu suspect par exemple.

Elle compte aussi sur sa vision nocturne en couleur, ainsi que sur le soutien d’un projecteur intégré. Et pour surveiller plus largement votre résidence —dans les limites accordées par la loi –, le champ de vision est porté à 160° et la caméra résiste même à toutes sortes d’intempéries.

Une sirène pour éloigner les cambrioleurs

Comme pour l’ensemble de ces produits, Arlo vous alerte d’une notification dès qu’un mouvement suspect est enregistré par la caméra. Et si vous voulez effrayer les potentiels cambrioleurs, la Arlo Pro 4 est dotée d’une sirène que vous pouvez programmer pour qu’elle se déclenche dès qu’un mouvement est détecté ou bien lancer à distance depuis l’app. Vous pouvez également entendre et parler grâce aux haut-parleurs et microphone embarqués.

La caméra Arlo Pro 4 est disponible au prix de 249 euros chez Amazon et auprès des revendeurs Arlo agréés. Vous bénéficiez également de trois mois d’abonnement à Arlo SMART offerts.