Comment surveiller son logement avec son smartphone pendant les vacances ? L’exemple de la Maison Protégée d’Orange

Avec le retour de l’été et l’allègement des restrictions sanitaires, se posent maintenant des questions plus ou moins réjouissantes. Parmi les bonnes : quand et où partir en vacances ? Parmi les angoissantes : comment m’assurer que mon logement est bien sécurisé en mon absence ?

Tout le monde n’a pas de voisins parfaits (ou juste sympas) capables de vérifier quotidiennement que votre appartement ou votre maison n’a pas été visité ou forcé. En bon technophile, c’est tout naturellement que vous vous tournerez vers internet et votre smartphone. Un peu de matériel et la bonne application permettent facilement de les transformer en vos yeux et vos oreilles pendant vos vacances.

Deux options pour surveiller son logement avec son smartphone pendant ses vacances

Comme nous l’avons vu il y a quelques semaines, il existe globalement deux options pour se lancer dans la vidéosurveillance de son logement. La première consiste à installer vous-même du matériel de surveillance (caméra connectée, capteurs divers) chez vous. La seconde, plus simple, consiste à opter pour une solution clé en main comme celle d’Orange Maison Protégée.

Nous n’allons pas revenir sur la première option. Elle possède de nombreux avantages, mais aussi ses inconvénients : elle requiert des connaissances techniques parfois poussées, elle est contrainte par la loi et, surtout, elle a uniquement un rôle d’observation. En cas d’effraction, c’est à vous de réagir pour appeler une personne extérieure et vérifier l’intégrité de votre logement.

Choisir une solution clé en main comme la Maison Protégée d’Orange permet de passer outre ces défauts et de gagner en sérénité. On vous explique pourquoi en détail.

Une solution clé en main pour partir sereinement en vacances

Orange Maison Protégée se présente comme un service à abonnement mensuel (sans engagement) dont l’objectif est de faire en sorte que vous ayez l’esprit le plus libre possible, de l’installation du dispositif dans votre logement à la surveillance quotidienne.

L’installation du dispositif de sécurité est extrêmement simple et rapide. Il suffit dans un premier temps de souscrire à un abonnement en ligne (tout se fait de façon dématérialisée, il n’y a aucun papier à remplir ou à renvoyer par La Poste). Quelques jours plus tard, un technicien spécialisé dans la sécurité va alors se déplacer gratuitement chez vous et venir installer le matériel, qu’il apportera avec lui.

Que ce soit un appartement ou une maison, il va alors étudier la disposition des lieux et des pièces afin d’installer de façon optimale le matériel de surveillance. Ce matériel couvre tous les aspects de la surveillance, ne nécessite pas d’être branché au courant (à l’exception de la console, qui s’occupe de centraliser les informations et de les envoyer sur internet en cas de besoin) et il est surtout discret. Il est composé de capteurs de présence, avec ou sans prises d’images, de capteurs d’ouvertures (de porte ou de porte-fenêtre), d’une alarme et bien entendu d’une console centrale.

Toujours quelqu’un pour surveiller votre maison

Ce matériel de surveillance installé chez vous, vous êtes le premier à avoir l’œil dessus par l’intermédiaire de l’application Maison Protégée d’Orange. Quand un capteur ou l’alarme se déclenche, l’application envoie alors automatiquement et immédiatement une notification à l’utilisateur. Vous avez alors la possibilité de savoir, par exemple, à quelle heure votre porte d’entrée s’est ouverte ou celle d’accéder à l’image prise par le capteur d’image installé dans un endroit clé de votre logement.

La plus grande force de la Maison Protégée d’Orange, c’est que, si vous n’êtes pas devant votre smartphone alors que l’alarme installée dans votre logement s’enclenche, un centre de surveillance vient prendre le relais. Concrètement, des agents de surveillance travaillant 7/7 j et 24/24 h prennent le contrôle du dispositif pour savoir ce qu’il se passe chez vous.

Leur premier réflexe sera de vous appeler pour savoir si c’est bien vous qui avez enclenché par erreur l’alarme. Et si vous ne répondez pas à leurs appels, ils peuvent alors contacter la police pour signaler une infraction. Il y a donc toujours quelqu’un pour avoir un œil sur votre logement en cas d’intrusion.

Une offre simple à comprendre, et sans engagement

La Maison Protégée d’Orange prend la forme d’une offre sans engagement à partir de 19,99 ou 26,99 euros par mois, selon que vous habitez un appartement ou une maison. Vous pouvez donc y souscrire quand vous voulez et la résilier quand vous le souhaitez. Voici les deux offres en détail :

Pour un appartement en étage : 19,99 euros par mois pendant 6 mois puis 25,99 euros par mois.

Pour une maison ou appartement en rez-de-chaussée : 26,99 euros par mois pendant 6 mois puis 32,99 euros par mois ;

Tous les détails, conditions et spécificités de l’offre sont disponibles sur notre page dédiée sur Frandroid. Enfin, Orange propose également un autre service domotique tout-en-un : Maison Connectée d’Orange.