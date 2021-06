Somfy lance l’alarme connectée qui n’a pas peur des coupures de courant

Le français Somfy lance son Home Alarm Advanced, un nouveau dispositif d'alarme conçu pour protéger votre domicile, même en cas de longues coupures de courant et d'internet. Un système pertinent, par exemple en cas de catastrophes naturelles ou de fortes intempéries.

Une protection proactive, détectant une tentative d’intrusion avant toute effraction, compatible avec tous les accessoires déjà disponibles chez Somfy et capable de se suffire à elle-même en cas de coupure de courant. C’est ce que le fabricant français, spécialisé à la fois dans les systèmes de motorisation des ouvertures de la maison, mais aussi dans les dispositifs d’alarme, souhaite proposer avec son Home Alarm Advanced. Derrière ce nom très anglo-saxon se cache ce que la marque décrit comme une « nouvelle offre de sécurité haut de gamme ». Elle est disponible en France à partir de 649 euros.

De l’autonomie et une connexion GSM pour palier à toute coupure d’électricité ou d’internet

« L’Home Alarm Advanced est un concentré technologique offrant une sécurité de chaque instant et des compatibilités avancées, qui s’intègrent toujours parfaitement à la vie de la famille », explique l’un des cadres de Somfy dans le communiqué d’annonce de ce nouveau produit, fabriqué en Haute-Savoie. La principale particularité de ce dispositif est de disposer d’une autonomie suffisante pour tenir jusqu’à 14 jours sans être alimenté par le réseau électrique. Parfait en cas de panne de courant prolongée.

L’Home Alarm Advanced dispose par ailleurs d’une connexion GSM complémentaire, pour pallier à une coupure d’internet ou pour permettre l’installation dans une maison non connectée à internet. Somfy explique offrir cette connexion pendant 5 ans. Les utilisateurs qui voudraient installer le système dans une résidence secondaire sans internet, par exemple, devront par contre payer 4,99 euros par mois depuis l’application Somfy. Cette souscription se fait sans engagement, et pourra donc être résiliée à tout moment.

Le dispositif profite enfin d’un clavier voué à l’utilisation en intérieur. Il permet d’interagir avec l’alarme d’une troisième façon — en plus du smartphone et du badge, lit-on. Le code choisi pourra être modifié depuis l’application. Somfy précise enfin que son nouveau produit est compatible avec tous ses autres accessoires de sécurité (caméras de surveillance intérieures et extérieures, détecteurs d’intrusion, sirènes…), mais aussi avec les équipements io-homecontrol et RTS afin par exemple d’enclencher, à des fins de dissuasion, la fermeture automatique de volets roulants lorsqu’un intrus est détecté.