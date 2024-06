Ring Alarm (2e gen) : Amazon brade son système d’alarme connecté complet à -42 %

La Ring Alarm est un système de sécurité fiable, facile d’utilisation et abordable. C’est une bonne solution pour protéger son domicile qui coûte aujourd’hui moins de 180 euros, contre 309 euros habituellement.

Que vous viviez en maison ou en appartement, la sécurité de votre logement est primordiale. Pour protéger votre domicile, opter pour un système d’alarme est une bonne solution. Si ce type d’appareil sont fréquemment onéreux, certains ont l’avantage d’être relativement accessible, comme c’est le cas de la Ring Alarm (2e gen) d’Amazon. Ce système de sécurité donne entière satisfaction, tout en protégeant votre logement de manière efficace, le tout pour moins de 180 euros.

Les avantages du kit Ring Alarm

Un kit de sécurité fiable

Simple à installer

L’écosystème Amazon et Alexa

Avec un prix barré à 309,98 euros, le kit Ring Alarm S (2ᵉ génération) avec caméra intérieure est désormais remisé à 179,99 euros sur Amazon.

Un kit de sécurité à installer soi-même en quelques minutes

Dans la Ring Alarm (2ᵉ génération), on trouve une base, un pavé numérique, un détecteur de mouvements, un capteur de contact, un amplificateur de portée et une caméra intérieure. Vous pouvez également compléter l’ensemble avec d’autres accessoires comme une serrure connectée ou une sirène extérieure par exemple. À vous de déterminer où doivent être installés ces éléments, sachant que la base et la caméra intérieure doivent être branchées à une prise électrique.

Et pas de panique, son installation est un jeu d’enfant. L’application Ring propose un guide pas à pas, expliquant chaque étape du processus grâce à des images et des vidéos. L’autre avantage de Ring est que l’intégralité des composants fonctionnent sans-fil. Il est ainsi très simple de placer les capteurs, puisqu’ils ne nécessitent pas de perçage ou de fils. Ils sont alimentés par des piles.

Fiable et rassurante

La base est le cœur de votre écosystème connecté et il dispose d’un port Ethernet pour se connecter à votre Wi-Fi. À l’instar des pavés numériques, il dispose d’un haut-parleur qui fait office de sirène capable d’atteindre les 104 dB. En réalité, ce n’est pas si assourdissant que cela, mais ça aura au moins le mérite de surprendre les intrus. Pour en revenir à la base, celle-ci vous enverra des notifications lorsque le système est armé ou si un intrus a pénétré chez vous. Vous pouvez également l’armer et la désarmer via votre assistant vocal Alexa.

Lors de notre test, le système s’est révélé fiable, puisqu’elle ne se déclenche pas par inadvertance, et se révèle efficace en cas d’intrusion. Et contrairement à de nombreuses offres du marché, elle ne nécessite pas d’abonnement. Quant à l’Indoor Cam, également compatible avec Alexa, elle vous permettra de surveiller votre foyer en temps réel. Elle vous permet aussi de communiquer avec un occupant de votre maison ou de commander à distance l’assistant virtuel. Comme pour le kit, vous serez notifié en cas de mouvement suspect chez vous.

Pour en savoir davantage, lisez notre test complet sur la Ring Alarm 2e génération.

Afin de savoir quel système de sécurité correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures alarmes connectées sur Frandroid.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.