Cette caméra de surveillance a une astuce pour détecter les personnes très rapidement

La marque Wyze lance une nouvelle caméra de surveillance connectée, la Cam v3 Pro. En plus d'une meilleure définition, elle embarque désormais une intelligence artificielle pour la détection de personnes, qui était auparavant utilisée via le cloud.

La société Wyze commercialise depuis plusieurs années des caméras de surveillance connectées. C’est au tour de la Cam v3 Pro de faire son apparition sur le marché américain, version améliorée de la Cam v3.

Une intelligence artificielle locale pour la détection de personnes

Cette évolution « Pro » de la Cam v3 apporte surtout le traitement local de la détection de personnes via l’intelligence artificielle de Wyze. Sur les autres caméras du fabricant, ce traitement logiciel est effectué via le cloud. La Cam v3 Pro peut faire ce travail en local. Le principal intérêt de ce changement est de pouvoir envoyer les alertes sur le smartphone de l’utilisateur plus rapidement, puisqu’une étape est en quelque sorte supprimée.

Pour y arriver, cette caméra est équipée d’un processeur deux cœurs plus rapide de 1,2 GHz par rapport à l’autre version. Wyze annonce que cette puce permet « des détections de personnes quasi instantanées ».

Une définition 2K pour plus de netteté

L’autre grande nouveauté de cette version « Pro », c’est l’amélioration de la définition de l’image en vidéo, qui passe à 2560 par 1440 pixels. Cela offre davantage de netteté et de clarté, d’autant plus que la caméra dispose d’un projecteur de lumière de 80 lumens qui s’active lorsqu’elle détecte un mouvement. Les vidéos sont produites à 20 images par seconde de jour et à 15 images par seconde de nuit grâce au capteur Starlight de 4 Mpx de la caméra qui offre un zoom numérique x8 et un champ de vision de 116 degrés.

Si besoin, la Wyze Cam v3 Pro a une alarme de 89 décibels qui peut être activée par l’utilisateur s’il y a besoin de dissuader encore. Aussi, la caméra de surveillance de Wyze propose l’enregistrement vidéo en continu grâce au port microSD. Une carte microSD de 128 Go (fournie) permet d’enregistrer ce que voit la caméra pendant 15 jours maximum en 2K.

Cette Cam v3 Pro offre une nouvelle fonctionnalité baptisée Smart Focus, qui est intégrée dans la nouvelle interface de l’application de Wyze. Elle offre une nouvelle vue qui se concentre sur la personne détectée au lieu de montrer tout ce qui se passe.

Vendue à 49,99 dollars seule, ou à 95,99 dollars dans un pack de deux, la Wyze Cam v3 Pro n’est pas disponible en France, mais uniquement aux États-Unis.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.