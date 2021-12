Envie que Noël vienne sonner à votre porte ? Google et Amazon vous ont entendus

La fin d'année approche et vous voulez vous mettre dans l'ambiance des fêtes ? Si vous avez une sonnette connectée Google Nest ou Amazon Ring, vous pouvez en profiter pour faire résonner des musiques de Noël à chaque visite...

Envie d’un « Vive le vent, vive le vent… » ou d’un « Mon beau sapin, roi des forêts… » qui résonne à chaque fois que vous avez un visiteur ? C’est désormais possible si vous avez une sonnette connectée.

En même temps, Google et Amazon viennent de déployer des mises à jour pour leurs sonnettes Nest et Ring.

Google Nest l’offre à toutes les sonnettes

Alors que l’an dernier, les petites surprises de Noël de la marque de Google n’étaient réservées qu’aux abonnés à l’offre payante Nest Aware (sonneries thématiques de Noël), cette année, tous les propriétaires des dernières Nest Doorbell batterie ou filaire (ex-Nest Hello) peuvent profiter des mélodies pour Hanoukka, Noël, Jour de l’An, etc.

Après la thématique Halloween et les bruits de fantômes au moindre appui sur le bouton de la sonnette, de nouvelles sonneries saisonnières font leur apparition. Et même sur les écrans Nest Hub et l’enceinte Nest Audio qui pourront signaler la présence d’un visiteur en musique (lui aussi pourra en profiter à l’extérieur).

Comment installer les sonneries de saison sur votre sonnette Nest ?

Pour en profiter, il faut aller dans l’application Google Home et activer les thèmes dans son compte, si vous avez la version de la sonnette sur batterie. Pour les versions filaires, vous pouvez utiliser également le site Nest ou l’ancienne app Nest.

Les sonneries des fêtes de fin d’année sont disponibles jusqu’au 5 janvier 2022.

Ring attend le père Noël aussi…

Comme chez Google, Ring, la marque appartenant à Amazon, se met aussi à l’heure des fêtes avec l’ajout de tonalité de Noël. Plusieurs sonneries sont proposées pour agrémenter les sonneries Ring Video Doorbell Wired (filaire), Ring Video Doorbell 3 Plus, Ring Video Doorbell Pro 2 et toutes les autres.

Il est ainsi possible de sélectionner dans l’application Ring des sonneries pour vos Ring Chime et Ring Chime Pro, les carillons installés à l’intérieur de votre maison. Au choix, des chants de Noël classiques, des chansons pour Hanoukka ou pour

Des Chime également pour la saison. De toute façon, pas sûr que, passé le soir du Réveillon de Noël ou celui du Nouvel An, vous n’en ayez pas eu assez d’entendre vos chants de fêtes à chaque visite de vos invités…

Comment installer les sonneries de saison sur votre Ring Chime ?

Allez dans l’application Ring et cliquer sur l’image de votre Ring Chime et allez dans la partie Sonnerie. Choisissez dans la liste la tonalité à installer et enregistrez vos paramètres.

