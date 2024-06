Test Tado° X : le système de chauffage connecté se met au gout du jour

Presque quatre ans après la présentation de sa gamme V3+, Tado° renouvèle son système de gestion connecté du chauffage individuel avec la série Tado° X. Sans révolutionner les choses, les nouveaux appareils de la gamme apportent quelques nouveautés bien senties et dans l’air du temps.

Quand on cherche à rendre son logement plus intelligent, le chauffage est l’un des éléments qui viennent le plus vite en tête, après les ampoules connectées et autres enceintes. Si l’on met de côté Nest, Tado° et Netatmo se partagent la plus grosse part du gâteau de ce marché de plus en plus porteur en raison de l’augmentation du cout de l’énergie.

Disposant déjà d’une gamme bien fournie capable de contrôler (entre autres) les chaudières, les chauffages au sol et surtout les radiateurs à eau, le constructeur allemand Tado° lance donc cette année une nouvelle série, remise au gout du jour. La gamme Tado° X est désormais compatible avec le standard Thread/Matter et s’accompagne aussi d’un fonctionnement hors ligne. Les têtes thermostatiques fonctionnent dorénavant à l’aide de batteries rechargeables en USB et se dotent d’un écran beaucoup plus clair et complet.

En parallèle, et bien qu’il ne sera pas abordé dans ce test, un module d’optimisation dédié aux pompes à chaleur a également été dévoilé. De plus, la marque rendra disponible en fin d’année le matériel nécessaire au remplacement des thermostats sans-fil.

Avant-propos

Parce qu’installer un système de chauffage connecté peut paraître complexe et que chaque installation est différente, il nous semble important de commencer par une rapide présentation de l’installation utilisée durant l’essai des produits Tado° X. Avant toute chose, précisons que j’utilise les produits Tado°, à titre personnel, depuis plusieurs années.

Mon appartement (quatre pièces) est chauffé par une installation de type réseau de chaleur urbain et il n’y a donc pas de chaudière dans le logement. De fait, le chauffage est contrôlé en entrée de l’appartement par une tête électrothermique actionnée par le thermostat d’ambiance. La température dans les pièces est ensuite régie à l’aide des radiateurs et de leurs têtes thermostatiques.

Cette installation est en conséquence une parmi de nombreuses autres. Le thermostat Tado° fonctionne aussi bien avec les chaudières classiques (on/off) qu’avec les modèles OpenTherm. Il peut logiquement régir la température de l’eau chaude sanitaire ainsi que contrôler les systèmes de chauffage au sol fonctionnant avec des vannes électrothermiques. Pour une liste de compatibilité détaillée, nous vous renvoyons vers la documentation de la marque.

Très logiquement, le thermostat et à l’inverse les têtes thermostatiques ne sont pas forcément nécessaires en fonction de votre installation. Avec un chauffage au sol, vous n’aurez pas besoin des têtes thermostatiques, de même qu’avec certains systèmes de chauffage urbain sans vanne à l’entrée du logement, le thermostat ne servira à rien.

À la lecture de ce test, vous remarquerez que nous n’abordons pas les « performances » du chauffage, tout simplement, car ce n’est pas le propre d’une telle solution. La solution de thermostat et de robinet thermostatique Tado° n’a aucun impact sur les performances brutes du système de chauffage et permet seulement d’en optimiser le fonctionnement.

Des appareils retravaillés dans le bon sens

Au moment de la rédaction de ce test, seuls le thermostat filaire Tado° X et les têtes thermostatiques sont disponibles.

Smart Thermostat X

Premier élément du kit de démarrage Tado°, le thermostat connecté. Ce dernier n’évolue pas vraiment par rapport à la génération précédente et prend toujours la forme d’un boitier carré, doté d’un afficheur simpliste et de trois boutons.

Il se compose d’une platine à visser en lieu et place du thermostat d’origine et qui permet d’y raccorder les fils de commande de l’installation. Tado° fournit pour cela une documentation très claire et adaptée à la grande majorité des installations. Il est ainsi difficile de se tromper, puisque dans notre cas, il n’y a que deux fils à raccorder. Une fois cela fait, il ne reste plus qu’à y clipser le thermostat.

Dans une installation de chauffage standard, c’est cet élément qui contrôle la chaudière ou l’arrivée d’eau chaude générale du logement, en fonction des besoins des différentes pièces. En dehors d’une légère évolution du design, Tado° a fait le choix d’en finir avec les bus propriétaires des différents fabricants de chaudières. Sur cette nouvelle génération, il faudra ainsi se contenter d’un mode de contrôle on/off (contacteur ouvert/fermé ou fermé/ouvert) et d’une compatibilité OpenTherm, un peu plus « moderne ».

De fait, ce nouveau thermostat n’est pas forcément compatible avec les chaudières plus anciennes. Il faudra pour cela se tourner vers la gamme V3, qui, même si elle n’est pas compatible avec les nouveaux appareils X, continuera de « vivre » en parallèle de cette dernière.

Une fois le système intégré dans l’application ou via un concentrateur Thread/Matter (on y revient), les interactions directes avec le Thermostat X restent très limitées. Alimenté par piles, il n’affiche donc pas la température en permanence. Il faut pour cela actionner le bouton central, pour connaitre cette dernière, pour la pièce dans laquelle est positionné l’appareil. On peut ensuite ajuster la température de consigne à l’aide des deux autres boutons, toujours pour la pièce dans laquelle l’appareil est positionné.

Tête thermostatique Tado° X

Second élément indispensable d’une installation de chauffage connectée : les têtes thermostatiques. On le rappelle, il s’agit ici de contrôler un système de chauffage à eau. Ces appareils ne sont logiquement pas adaptés aux chauffages électriques.

Cette nouvelle génération arbore un tout nouveau design, plus moderne, plus compact et plus original que la gamme V3. Toujours doté d’un corps tubulaire, ce dernier se positionne cette fois perpendiculairement à la vanne et s’équipe d’un véritable écran tactile qui s’accompagne d’un anneau rotatif permettant d’ajuster la température de la pièce ainsi que les différents réglages.

Autre nouveauté de taille : la batterie rechargeable. Jusqu’à présent, sur la gamme V3, il était nécessaire d’alimenter les têtes thermostatiques à l’aide de deux piles AA, qui impliquaient de démonter entièrement l’appareil pour pouvoir être remplacées. On profite désormais d’une batterie rechargeable en USB C, qui s’installe en une simple rotation à l’arrière de la tête thermostatique. L’autonomie annoncée est d’une année complète, même s’il cela dépendra en réalité de l’utilisation de chacun.

Les vannes des radiateurs pouvant être orientées dans plusieurs sens, l’affichage peut fort heureusement être ajusté très simplement. Il sera donc toujours lisible, peu importe que la vanne s’installe en haut, en bas, verticalement ou horizontalement. L’écran est par ailleurs parfaitement lisible et s’active dès qu’une interaction a lieu avec ce dernier ou la bague rotative qui l’accompagne.

L’installation est par ailleurs simplifiée par la présence de nombreux adaptateurs, qui rendent le produit compatible avec l’immense majorité des radiateurs du marché. Dans notre cas, aucun adaptateur n’a été nécessaire, la tête s’installant directement en lieu et place de celle d’origine.

Bridge Matter Tado° X

Sur cette nouvelle génération, Tado° fait une croix sur les radiofréquences propriétaires et embrasse le standard Thread/Matter, qui propose de nombreux avantages, à commencer par une intercompatibilité entre les appareils de différentes marques. Ainsi, et même s’il est fourni dans le kit de démarrage, le pont « officiel » Tado° peut être remplacé par n’importe quel hub similaire tel qu’un HomePod ou un Nest Hub. À l’inverse, le pont Tado° pourra être utilisé pour y connecter d’autres appareils compatibles Matter, et donc s’intégrer à un réseau qui ne se limite pas aux produits de la marque.

Aussi, le passage à Matter et au réseau maillé Thread assure une meilleure couverture du logement puisque les ponts peuvent être multiples. Ainsi, et à la différence de la V3, la solution Tado° ne posera normalement plus de problèmes dans les logements dans lesquels le pont est éloigné des différents modules.

En dehors de son fonctionnement, le pont évolue aussi physiquement et prend la forme d’un boitier à brancher directement sur une prise de courant. Il n’est donc plus nécessaire de le raccorder en RJ45 au réseau et il pourra alors se contenter du réseau Wi-Fi existant. Cela implique ainsi une plus grande liberté dans son positionnement par rapport aux produits Tado° avec lesquels il doit communiquer.

Une mise en route enfantine

La configuration initiale du kit Tado° X est relativement simple. Si vous n’êtes pas équipé d’un hub Matter, il est tout d’abord nécessaire d’ajouter le bridge Tado° au sein de l’application, disponible sur iOS et Android. La création d’un compte sera requise avant de pouvoir profiter de cette dernière.

L’ajout des différents appareils est entièrement guidé et enfantin puisqu’il suffit de scanner le QR code présent sur chaque produit pour que l’association s’effectue. Chaque module pourra ensuite être ajouté à une pièce, dans laquelle il sera évidemment possible d’en ajouter plusieurs, si, par exemple, plusieurs radiateurs sont présents.

En dehors des différents appareils, l’application propose de préciser l’adresse du domicile, afin de récupérer les données météo associées au lieu et d’adapter le fonctionnement du système de chauffage en conséquence. De plus, des plannings de chauffage sont automatiquement générés. En clair, il suffit de quelques minutes pour profiter de notre nouveau système de chauffage connecté.

À noter qu’il est indispensable (selon l’installation) de définir, pour chaque pièce, l’appareil qui contrôle le chauffage général de la zone en question. L’application n’insiste pas sur ce point pourtant essentiel, car sans sélectionner notre thermostat, si une consigne est donnée pour la pièce, l’arrivée générale du logement (ou la chaudière le cas échéant) ne sera pas activée.

En parallèle, et pour chaque pièce disposant de plusieurs appareils (un radiateur et un thermostat, ou plusieurs radiateurs), l’utilisateur conserve la possibilité de choisir celui qui doit être utilisé pour mesurer la température de la pièce. Pratique lorsque le thermostat est positionné dans un couloir ou qu’un radiateur prend le soleil une bonne partie de la journée.

Une application simple, mais qui n’évolue pas

Un point sur la compatibilité Thread/Matter

L’un des arguments phares de la nouvelle gamme Tado° est sa compatibilité avec les standards Thread et Matter. Cela implique de nombreuses choses comme la possibilité d’utiliser les modules de la marque avec des concentrateurs d’autres constructeurs comme Google ou Apple. En pratique, les choses ne sont pas aussi simples.

En effet, et pour mener ce test jusqu’au bout, nous avons tout d’abord tenté d’associer nos modules Tado° avec un Nest Hub. L’association se déroule simplement grâce au QRcode présent sur chaque appareil. Ils sont ensuite contrôlables sans difficulté directement au sein de l’application Google Home. Malheureusement, ensuite, impossible de les faire communiquer avec l’application Tado° en raison d’une brique logicielle manquante côté Google (informations fournies par Tado°).

De fait, et au moment de la rédaction de ce test, seuls les utilisateurs Apple peuvent réellement profiter de la compatibilité Thread/Matter et contrôler les appareils Tado° via un hub Thread/Matter tiers, sans pour autant perdre toutes les fonctionnalités de l’application Tado°. La marque nous a toutefois assuré que ce n’était qu’une question de temps avant que cette restriction ne soit levée.

Une fois tous les appareils ajoutés à l’application, il est temps de profiter de toutes les fonctionnalités offertes par la solution Tado°. Si elle permet de gérer du bout du doigt son chauffage et pièce par pièce, c’est surtout sa programmation et les diverses fonctions « intelligentes » qui en font sa force.

Programmation

Chaque pièce peut recevoir une programmation différente. Ainsi, la température peut être définie sur une valeur précise entre telle heure et telle heure, et basculer ensuite sur une valeur différente sur d’autres créneaux. L’interface propose une granularité suffisante pour personnaliser finement le planning en distinguant au passage les différents jours de la semaine.

En plus du réglage standard, il est aussi permis de choisir un programme spécifique lorsque personne n’est présent. Ainsi, on évite de chauffer le logement lorsque cela n’est pas nécessaire. La bascule entre le mode « Présent » et « Absent » se fait manuellement, mais peut être automatisée grâce à l’abonnement Auto Assist sur lequel nous reviendrons un peu plus loin.

Le propre d’une telle solution est de ne plus avoir à y toucher une fois configurée et Tado° y parvient haut la main. Néanmoins, il peut être parfois nécessaire d’intervenir manuellement sur la température d’une pièce. Pour cela, deux solutions : utiliser l’application, ou bien modifier manuellement la température au niveau d’un radiateur ou du thermostat. Dans ce cas de figure, et de façon indépendante pour chaque pièce, la solution permet de personnaliser le comportement de remise en route de la programmation : jamais, au bout d’une certaine durée ou lors du prochain créneau de programmation. Cet aspect se montre très commode pour un sèche-serviette qui pourra être géré de manière manuelle pour fonctionner, par exemple, uniquement pendant 30 minutes après chaque douche.

La programmation était d’ailleurs un point noir de la gamme V3+. Cette dernière était totalement dépendante de l’accès internet pour sa gestion. En cas de coupure, la programmation ne fonctionnait tout simplement plus. C’est ici de l’histoire ancienne puisque chaque appareil conserve les règles de programmation dans sa mémoire interne et pourra continuer à fonctionner normalement, même en cas de coupure.

Programmer c’est bien, historiser c’est encore mieux. Pour chaque pièce, il est donc évidemment possible de consulter l’historique de la température, de l’hygrométrie et évidemment de l’activation du chauffage.

Auto-Assist

Pour aller plus loin, Tado° propose également un abonnement supplémentaire sobrement intitulé « Auto-Assist ». Ce dernier, facturé 29,99 euros par an, est offert la première année lors de l’achat d’un kit Tado° X. Il débloque quelques fonctionnalités qui améliorent un peu plus l’expérience proposée par la solution, sans pour autant se montrer indispensable.

Une fois l’abonnement activé, on profite de plusieurs modules informatifs permettant notamment de visualiser diverses courbes de consommation, avec des visualisations comparatives en fonction des mois et des années. En renseignant manuellement les valeurs des différents compteurs, il est ainsi possible de calculer « automatiquement » le cout mensuel du système de chauffage. Jamais réellement utilisé dans mon cas, un module de détection de panne fait aussi son apparition et est censé détecter d’éventuels problèmes et dysfonctionnement sur l’installation.

Les véritables fonctionnalités automatiques se limitent à une activation intelligente du mode absence, grâce à la localisation des utilisateurs, ainsi que la détection des fenêtres ouvertes. Dès lors, si la température baisse rapidement au sein d’une pièce, le système pourra automatiquement prendre la décision de couper le chauffage dans cette dernière pour ne pas consommer inutilement de l’énergie.

Tado° fait ici un pas en avant, en proposant un an d’abonnement lors de l’achat d’un kit de démarrage Tado° X. Néanmoins, on regrette que ces fonctionnalités finalement assez élémentaires ne soient pas proposées d’emblée dans l’application.

Prix et disponibilité de la solution Tado° X

Le kit de démarrage Tado° composé du Thermostat X, du Bridge X et de deux têtes thermostatiques est proposé au prix conseillé de 350 euros.

Les têtes thermostatiques supplémentaires sont quant à elle disponibles pour 100 euros.