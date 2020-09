Tado° mise sur la simplicité et la prévention pour ses thermostats connectés

Lors de la conférence Smart League Home, tado° a dévoilé deux nouveaux thermostats intelligents pour la maison connectée ainsi qu’une solution bien pratique pour vous prévenir en cas de pépin dans votre installation et vous accompagner dans la solution.

Dans la maison moderne et connectée, les thermostats ont la cote. Nest a généralisé la pratique et de nombreux fabricants lui ont emboîté le pas. Mais le leader européen de la gestion du chauffage à la maison, c’est l’allemand tado°. Depuis près de 10 ans, il propose des solutions pour améliorer la qualité de l’air, la détection de fenêtre ouverte, la gestion de la climatisation comme des radiateurs. Et pour cela, il dispose d’une armée de thermostats intelligents.

Pour 2020, il tente de clarifier quelque peu son catalogue avec l’arrivée d’un nouveau kit de démarrage baptisé V3+. Système sans fil pour thermostat intelligent, il promet une installation plus simple et la compatibilité avec 95 % des systèmes de chauffage. Le kit Smart Thermostat peut ainsi contrôler tous les types de chaudières, mais aussi les poêles à granulés de bois.

Le kit V3+ s’adapte aux solutions câblées ou sans fil. Il pourra aussi fonctionner avec les nouvelles sondes de température annoncées en parallèle qui sont désormais capables de mieux s’adapter à votre environnement.

Une sonde pour ajuster la température même derrière un rideau

Gérer la température d’un radiateur caché derrière un canapé ou un rideau n’est jamais pratique lorsque l’on pose une tête thermostatique dessus. Pour éviter les approximations, tado° a eu l’idée d’une sonde de température sans fil équipée de détecteurs de température et d’humidité. C’est depuis cette dernière qu’il sera possible de piloter les têtes intelligentes de différents radiateurs de la pièce, de faire les relevés et régler la température. Cela permettra aussi d’affiner les résultats et d’obtenir un contrôle plus précis de la chaleur des lieux.

Avec leur design discret et leur facilité d’installation, les sondes peuvent être placées n’importe où dans la pièce, selon vos besoins. Distantes des têtes thermostatiques, elles permettront d’avoir un meilleur aperçu du climat ambiant et de l’ajuster en fonction des besoins que vous avez définis, dans les lieux qui comptent et où il n’est parfois pas évident d’avoir l’effet escompté (chambre, salle de bain, sous-sol…)

Le kit de démarrage – Thermostat intelligent V3+ est disponible dès aujourd’hui à 199,99 euros en version filaire et à 229,99 euros en version sans fil. La sonde de température est à 79,99 euros.

Etre alerté avant que votre système ne tombe en panne

Parallèlement à ses nouveaux produits, tado° a présenté une solution intelligente et concrète pour anticiper les pannes de chauffage et vous aider à les minimiser. Selon une étude réalisée par le fabricant allemand, 80 % des foyers européens admettent avoir connu des problèmes de chauffage au cours des deux dernières années. Dans 60 % des cas, cela aurait pu être réglé individuellement.

Partant de ce constat, tado° a élaboré Care & Protect, une nouvelle fonction dans ses produits et son application pour assurer le bon fonctionnement de votre chauffage. N’allez pas croire que les appareils seront capables de tout gérer seuls. L’idée est davantage de vous avertir et vous aider en cas de pépin.

Care & Protect surveille 24h/24 et 7 jours/7 votre système de chauffage par l’intermédiaire des produits installés. L’appli va vérifier le bon état de fonctionnement de l’ensemble. À la moindre panne, vous serez averti d’une notification, comme généralement, mais cette fois-ci, l’appli va vous expliquer comment réparer le problème ou bien quel professionnel appeler. L’idée est d’aller au plus vite pour éviter de vous laisser sans chauffage ou climatisation, et de vous permettre de réparer aussi à moindres frais.

La fonction est capable de détecter l’origine de la panne et va vous aiguiller pas à pas pour procéder à la réparation si vous en êtes capable individuellement (relancer la chaudière, purger les radiateurs…). Care & Protect cherche aussi à anticiper toute anomalie. Vous pourrez recevoir un message d’alerte vous signalant que la pression d’eau est très faible et que cela risque de porter préjudice à vos radiateurs ou votre installation). Et cela, avant même que les thermostats aient remonté un problème ou que le système soit tombé en rade. Tado° veut prévenir avant que le problème ne survienne.

Cela est rendu possible par la surveillance des données en temps réel de votre installation et via l’algorithme de tado°. Une connexion numérique se fait à double sens entre la chaudière et le thermostat intelligent qui analyse tous les paramètres à sa disposition (pression de l’eau, vitesse de la pompe, codes erreur chaudière, etc.). Et même si la chaudière ne peut pas supporter la connexion numérique, les données de température ambiante peuvent suffire aux appareils tado° pour identifier une panne potentielle.

La fonction Care & Protect sera ajoutée en octobre dans l’application tado°, dans la partie Auto-Assist, avec la détection de fenêtre ouverte et le geofencing qui vous repère quand vous approchez du domicile. L’accès à la nouvelle fonctionnalité se fait sans surcoût (2,99 euros par mois ou 24,99 euros par an).