Cette trottinette électrique Red Bull est tout en carbone et à un prix immodéré

D’ores et déjà championne du classement constructeur d’un côté et du classement pilote de l’autre grâce à Max Verstappen, Red Bull Racing se lâche en cette fin d’année 2022 avec un modèle de trottinette électrique tout en carbone. Le tout pour 6000 dollars tout de même.

En 2020 puis 2021, Mercedes s’était amusée à se positionner sur le créneau des trottinettes électriques à deux reprises : la première fois avec sa Mercedes-Benz eScooter, la seconde fois au travers d’un modèle Xiaomi répondant au doux nom de Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition.

Cette fois-ci, c’est au tour de Red Bull Racing de prendre le relais et de présenter un tout premier modèle de trottinette électrique baptisé RBS#01 – pour rappel, la monoplace du champion du monde 2021 et 2022, Max Verstappen, se nomme RB18. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’écurie autrichienne n’a pas fait dans la demi-mesure.

S’inspirer de la F1

Déjà, le constructeur a opté pour un engin tout en carbone : du deck au guidon en passant par la colonne de direction, le tout affublé d’une finition brillante qui a le mérite de lui donner du cachet. Pour autant, et malgré les propriétés du carbone (légèrement et résistance), la RBS#01 pèse lourd sur la balance : 23 kg.

Un élément remarquable situé à l’arrière du véhicule vous a peut-être interloqué. Red Bull Racing a en effet ajouté une ailette sur la roue arrière, qui rappelle celles des livrées 2022 au niveau des roues avant : en Formule 1, cet ajout imposé par le nouveau règlement sert à réduire les perturbations aérodynamiques créées par les pneus lorsqu’ils pivotent.

Source : Red Bull Racing Source : Red Bull Racing Source : Red Bull Racing

Dans le cas de la RBS#01, l’esthétisme prime avant tout sur les optimisations techniques. Pour le reste, cette trottinette électrique s’appuie sur une solide fiche technique pour impressionner son monde : moteur de 750 W, couple de 80 Nm, vitesse de pointe de 45 km/h, batterie de 760 Wh ou encore autonomie de 60 km.

Vous l’aurez compris : son allure maximale de 45 km/h ne respecte pas les lois en vigueur inhérentes aux engins de déplacement personnel motorisés (EDPM), qui doivent être limités à 25 km/h. En France, elle n’est donc pas légale.

Une petite fantaisie de champion

Pneus extra larges, freins à disque hydrauliques, écran LCD, phare avant et arrière, capacité de charge de 120 kg ou encore IP65 pour résister à la pluie et rouler sous des intempéries : voilà ce qu’il faut retenir pour le reste des caractéristiques. Le tout à un prix salé de 6000 dollars via le site officiel.

Plus globalement, Red Bull Racing s’octroie avant tout une petite fantaisie qui a dû amuser ses équipes, elles qui ont remporté le classement constructeur 2022 après presque 10 années de disette – leur dernière victoire remonte à 2013. Qui sait : peut-être verrons-nous Verstappen rejoindre les paddocks en trottinette électrique Red Bull.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.