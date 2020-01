LimePass : découvrez le tout premier abonnement hebdomadaire pour trottinettes électriques

Déployé mi-décembre aux Etats-Unis, l’abonnement hebdomadaire LimePass s’invite désormais sur le marché français. Son prix de 5,99 euros permet notamment de supprimer les frais de déblocage lors d’un trajet.

Le 17 décembre 2019, Lime, entreprise spécialisée dans les trottinettes électriques en libre-service, se fendait d’un communiqué de presse percutant : le groupe officialisait en effet le lancement de son abonnement hebdomadaire LimePass aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Non sans garantir un déploiement plus global dans le courant du mois de janvier 2020.

Pour les utilisateurs réguliers

La firme californienne a joint le geste à la parole en ce lundi 13 janvier, puisque ledit forfait est actuellement mis en place en France et à Paris, peut-on lire dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction. D’un coût de 5,99 euros, LimePass « permet de supprimer les frais de déblocage durant toute la semaine, ce qui offre 1 euro d’économie par trajet », est-il indiqué. C’est d’ailleurs une première au sein de l’Hexagone.

L’un des leaders du secteur vulgarise sa formule au travers d’un exemple concret : « Un utilisateur qui aurait débloqué deux fois par jour sa trottinette par semaine, pour 14 euros de frais de déblocage, se verra ainsi faire une économie de 8 euros, soit une réduction de 58% », explique le groupe, qui prend ici en compte le coût de l’abonnement dans ses calculs. Cette petite économie peut en effet s’avérer intéressante pour les utilisateurs réguliers.

LimePass, une petite limite

Attention toutefois : le LimePass est uniquement valable dans la ville où l’utilisateur l’a acheté. Souscrire à un abonnement à Paris ne vous permet donc pas d’en profiter à Lyon, par exemple. « Avec notre nouveau service LimePass, nous voulons satisfaire tous ceux qui utilisent fréquemment des trottinettes électriques et leur offrir un moyen plus économique de se déplacer dans Paris​ », a de son côté déclaré Arthur-Louis Louis, Directeur général Paris de Lime.

À l’heure d’écrire ces lignes, LimePass n’est toujours pas disponible sur mon application mobile. La prochaine mise à jour devrait cependant la faire apparaître dans le menu latéral.