Segway Ninebot Air T15 officialisée : le style avant tout pour cette nouvelle trottinette électrique

Le constructeur Segway a levé le voile sur une nouvelle trottinette électrique dont l’esthétisme a prévalu sur les performances. Disponible à partir du 18 mai en Chine, le modèle pourrait à l’avenir s’inviter sur d’autres marchés.

Devenu au fil des années l’un des leaders incontestés du secteur des trottinettes électriques, le fabricant Segway, passé sous le giron de l’entreprise chinoise Ninebot en 2015, se fait une nouvelle fois remarquer : un nouveau deux-roues répondant au nom d’Air T15 a en effet été intronisé, rapporte Gizmochina. Et au premier abord, le groupe a semble-t-il mis le paquet sur le design, au détriment peut-être des performances.

Comme beaucoup de ses homologues, l’Air T15 est une trottinette électrique pliable : cette tendance a depuis fait ses preuves en rendant l’engin bien plus facile à transporter. À condition qu’il ne soit pas trop lourd. D’un point de vue esthétique, les instigateurs du projet se sont laissés tenter à une petite fantaisie stylistique, marquée par une bande lumineuse apposée sur la face avant de la colonne de direction.

Une autonomie faiblarde

Au-dessus de cette fameuse bande s’invite un phare avant, surplombé par un guidon relativement large. Ce dernier accueille un écran LCD grâce auquel l’utilisateur accède aux paramètres clés du produit (vitesse, niveau de batterie). Une application mobile reliée à l’appareil permet également de consulter toute une série de données.

En revanche, les performances du véhicule ne répondront peut-être pas à toutes les attentes : certes, l’Air T15 ne pèse que 10,5 kilogrammes et supporte une charge maximale de 100 kilogrammes, mais son autonomie de 12 kilomètres semble un poil juste pour répondre aux besoins de tous. À titre de comparaison, les Ninebot Segway ES2 et M365 classique jouissent d’un rayon d’action respectif de 25 et 30 kilomètres.

Système de démarrage ludique

Sa vitesse de pointe tutoie quant à elle les 20 km/h : une allure raisonnable pour ce type d’engin. Ajoutez à ça une roue avant de 7,5 pouces et une roue arrière de 6 pouces, au-dessus de laquelle se trouve un garde-boue aux fonctions diverses : démarrer la trottinette lorsqu’elle est éteinte, et freiner. Comptez également 3h30 pour recharger entièrement la batterie.

Celle qui bénéficie d’une étanchéité IPX4 capable de mieux résister à l’eau est d’ores et déjà en précommandes sur la plateforme chinoise Jingdong, au prix de 2999 yuans, soit environ 390 euros. Lancée en Chine le 18 mai 2020, l’Air T15 pourrait à l’avenir s’inviter sur d’autres marchés au regard des ambitions internationales de l’entreprise. Affaire à suivre.