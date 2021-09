OneMile Nomad, ce vélo électrique pliant qui promet jusqu’à 100 km d’autonomie

Après les draisiennes et les trottinettes électriques, la société française OneMile se lance à plein régime sur le marché des vélos à assistance électrique. Le Nomad est un modèle pliable qui ne devrait pas sacrifier le confort au seul profit de la transportabilité.

C’est à l’occasion du salon Eurobike qui se déroule du 1er au 4 septembre 2021 à Friedrichshafen, en Allemagne, que la société OneMile lèvera le voile sur le Nomad. Nous avons pu nous entretenir avec le responsable qualité et développement de la marque et ainsi connaître tous les détails de ce produit qui entend bien surfer sur le succès des vélos à assistance électrique pliants.

One Mile Nomad capitalise sur les atouts du « pliant »

Les trottinettes électriques ne sont pas les seules à connaître un joli succès depuis l’année dernière. Les vélos à assistance électrique ont eux aussi profité du (triste) contexte sanitaire pour conquérir les utilisateurs à la recherche d’un moyen de transport personnel, autre que la voiture. C’est fort de cette tendance que OneMile a revu sa position sur la commercialisation d’un tel engin.

« Nous étions prêts à nous lancer sur le marché du vélo à assistance électrique pliant début 2020, mais nous devions répondre à la demande sur le marché des trottinettes électriques. Étant donné que le design de nos produits est crée entièrement par nos équipes à Colmar, nous ne souhaitions pas nous disperser » nous confie Laurent Vittecoq, responsable qualité et développement de la marque.

Une position désormais révisée — sans doute liée au succès des marques telles que Eovolt et Venilu — puisqu’il faudra compter sur la présence en boutique dès le mois décembre du OneMile Nomad. Oui, nous trouvons cela un peu lointain également, mais lorsque nous partageons ce point avec la société, celle-ci nous répond que c’est un cycle de production assez classique dans le monde du vélo.

Quoi qu’il en soit, pour le Nomad, OneMile a souhaité créer son propre modèle, ce qui a nécessité en plus de toute les étapes de design, l’achat d’un moule capable de produire le cadre de ce vélo. Résultat, vous ne devriez pas voir de nombreuses contrefaçons (chinoises) et, surtout, il n’affiche aucune soudure !

Ajoutons à cela que ledit cadre est en magnésium, ce qui est loin d’être anodin. Cette particularité contribue indiscutablement à la durée de vie du produit, moins sensible à la corrosion liée aux intempéries. D’ailleurs, OneMile évoque une durée de la garantie qui pourrait être a minima de 5 ans. Mais cette conception en magnésium devrait naturellement contribuer au poids l’engin.

Un sujet sur lequel le constructeur ne s’exprime pas encore définitivement. Des ajustements doivent être faits — il ne dispose pour l’heure que d’un prototype — mais il nous assure qu’il sera inférieur à 20 kg… batterie incluse. Il convient d’être prudent sur ce point, car nombreux sont les constructeurs (et revendeurs) à communiquer sur un poids qui ne prend pas en compte les quelques kilos supplémentaires apportés par la batterie.

En revanche, côté mécanisme de pliage, c’est plus classique, avec une selle qui descend dans son tube, un guidon et un cadre qui se rabattent et des pédales qui se relèvent. Au final, on passe d’un vélo aux dimensions de 120 cm de haut maximum (106 cm avec la selle au minimum), 165 cm de long et 60,5 cm de large à un encombrement de 75 x 85 x 48,5 cm, selon OneMile.

De bonnes idées se cachent dans les détails

Comme nous le disions plus tôt, le Nomad est le fruit d’une réflexion des équipes françaises de la marque et certains détails qui font la différence pourraient vous échapper. Pour les plus classiques, il y a d’abord la taille des pneus, du 20 x 2,25 pouces qui devraient être un bon compromis entre le confort d’utilisation, la tenue de route et l’effort physique à déployer sur la route — ce qui devrait impacter favorablement l’autonomie de la batterie.

Toujours concernant le confort, notez la présence d’un amortisseur à l’arrière. Celui-ci est certes à ressort et on s’interroge sur son efficacité, mais la bonne nouvelle, c’est qu’il est d’une côte standard et que vous pourrez le remplacer facilement pour l’adapter à votre préférence et/ou votre poids.

Le Nomad intègre également un dérailleur Shimano Altus à 7 vitesses ainsi qu’un système de freins à disque hydraulique signé Nutt. Là encore, deux points intéressants pour un usage intensif au quotidien. One Mile nous indique avoir été très sensible à la puissance de l’éclairage à l’avant, proposant un dispositif orientable, fixé sur la tête de fourche afin que le faisceau lumineux suive toujours la trajectoire du cycliste.

L’un des points les plus importants sur ce vélo concerne l’intégration et les caractéristiques techniques de la batterie. Côté intégration d’abord. Celle-ci est certes dissimulée dans le tube de selle et sa connexion au moteur est assurée de manière très classique par un câble. Sauf que, ce dernier reste accroché au cadre et le connecteur est présent en hauteur, juste sous la selle.

À l’usage, cela devrait faire une grosse différence par rapport aux vélos où le câble est attaché à la batterie et se connecte au moteur en partie basse du cadre, généralement au niveau du pédalier. Non seulement c’est peu pratique dans la manipulation, mais dans ce cas de figure, le câble est plus exposé aussi à l’usure provoquée par les déplacements puisqu’il est au plus près de la route.

Accessoirement, cela évite aussi d’avoir un câble qui pend de la selle lorsque celle-ci est ôtée du cadre. D’ailleurs, il est important de noter que la tige de selle profite d’un mécanisme de serrage rapide, mais que celui-ci est protégé par un mécanisme à clé (deux clés livrées).

Côté caractéristiques, la batterie est de type 36 Volts – 13,5 Ah ce qui, couplée au moteur de 250 watts en position arrière, offrirait une autonomie de 80 à 100 km, selon One Mile. La donnée pourra varier d’ailleurs grâce aux 7 vitesses et aux cinq modes d’assistance prévus. Le point intéressant à noter ici, c’est que les cellules de la batterie sont de type 21700, là où d’autres modèles exploitent des cellules 18650, moins performantes.

Enfin, dernier point qui a son importance, le moteur est couplé à un capteur de force au pédalage, ce qui rend l’utilisation du vélo plus agréable. Pour être plus précis, sur un vélo à assistance électrique plus classique, le moteur peut réagir sitôt que vous entamez un tour de pédale. Ainsi, en fonction du niveau d’assistance sélectionné, le moteur délivre la puissance associée, ce qui peut donner lieu parfois à un démarrage en trombe alors que vous vous faufilez entre les voitures. Risqué !

Ici, en plus des cinq modes d’assistance, le moteur comprend si vous demandez plus ou moins de puissance en fonction de la pression exercée sur la pédale. De quoi mieux maîtriser les 250 watts, à l’accélération comme à vitesse stabilisée.

Le One Mile Nomad est actuellement exposé pour la première fois au salon Eurobike et, comme nous l’indiquions, il devrait être disponible au mois de décembre. Le tarif définitif ne sera communiqué que fin septembre, mais il devrait se situer entre 1600 et 1700 euros hors bonus.