NCM Aspen : ce fatbike électrique est taillé pour s’aventurer sur la neige

La marque allemande NCM cherche à vous procurer de nouvelles sensations durant la saison hivernale grâce à un nouveau fatbike électrique paré pour rouler sur la neige.

Parce qu’il n’y a pas que le ski, le snowboard, la motoneige ou encore les raquettes pendant vos vacances de sport d’hiver. NCM Bike, créée en Allemagne en 2014 et implantée sur le marché français depuis l’été 2020 au travers d’une offre de vélos électriques, veut vous faire découvrir de nouvelles sensations pendant vos séjours à la montagne.

Pour ce faire, l’entreprise a développé un fatbike spécialement taillé pour rouler sur la neige. Son nom ? Le NCM Aspen, décliné en deux versions. Fatbike oblige, ce VAE accumule les spécificités techniques propres à ce genre d’engins justement conçus pour les terrains difficiles et le franchissement de nombreux obstacles.

Des roues énormes

Les éléments les plus remarquables sont bien évidemment les roues de 26 pouces, qui devraient offrir une excellente adhérence grâce à leur largeur de 4 pouces. De ce fait, la surface de contact au sol est plus importante que la moyenne. Aussi, les roues d’un fatbike ont tendance à être faiblement gonflées pour mieux absorber les aspérités du sol.

Pour garantir un confort digne de ce nom, le NCM Aspen intègre une fourche suspendue fournie par RST, ainsi qu’un système de frein à disque mécanique signé Tektro et un cadre en aluminium. Les poignées ergonomiques en gel devraient également gommer les vibrations et assurer une bonne adhérence pour vos mains.

Le NCM Aspen opte enfin pour un moteur arrière d’une puissance de 250 W et d’un couple de 55 Nm, d’une batterie de 624 Wh qui lui confère une autonomie théorique de 97 kilomètres – la marque ne précise pas si des niveaux d’assistance existent – et d’un écran LCD affichant la vitesse, le kilométrage et l’autonomie restante.

Moins de 2000 euros

La version NCM Aspen+ voit encore plus loin avec une batterie de 768 Wh (113 km), des freins à disque hydrauliques et d’une fourche suspendue dotée d’une fonction de verrouillage.

Les pièces électroniques (batterie, moteur, contrôleur, affichage, phare) sont garanties 1 an, contre 2 ans pour le cadre. Le tout à un prix conseillé de 1399 euros pour le NCM Aspen et 1899 euros pour le NCM Aspen+.

