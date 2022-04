Ces deux nouveaux vélos électriques sont aussi élégants qu’onéreux

Le fabricant allemand Riese & Müller a renforcé son offre de vélos électriques avec deux modèles onéreux répondant au nom d'UBN Five et UBN Seven. Le duo sera disponible à partir de l’été 2022.

Basée à Darmstadt, en Allemagne, la société Riese & Müller a récemment levé le voile sur deux nouveaux vélos électriques haut de gamme : les UBN Five et UBN Seven. Le premier se distingue par un cadre type diamant très classique, lorsque le second opte pour un cadre plus ouvert qui facilite votre montée et descente.

Le duo partage ensuite la même fiche technique. Seuls les coloris proposés diffèrent : Selva et Black Matt pour le premier nommé, Rose et Pure White pour le second. Le tout à un prix de 4949 euros dans leur version Touring, contre 5249 euros pour la version Silent qui se démarque avec une transmission Shimano Alfine à 8 vitesses — contre 11 vitesses sur le Touring.

Des vélos coupleux

Sinon, le binôme s’équipe du moteur Fazua Ride 60 d’un couple honorable de 60 Nm, qui devrait permettre de gravir les côtes en toute tranquillité. Au total, trois modes d’assistance sont proposés selon le rythme auquel vous souhaitez rouler. D’un poids de 2,3 kg, la batterie amovible dispose d’une capacité de 430 Wh, mais aucune autonomie n’est annoncée.

Avec 18 kg sur la balance, les UBN Five et UBN Seven se situent dans la moyenne des vélos électriques. Ils s’équipent par ailleurs de freins à disque Tektro, de pneus Schwalbe Marathon Supreme, de garde-boue de série, d’un porte-bagages et d’un antivol. À l’avant, un phare Supernova Mini 2 devrait bien éclairer votre champ de vision.

Disponibles à partir de cet été

Sur le cadre, un petit module composé de LED indique les niveaux d’assistance et de charge selon un code couleur. Aussi, « l’interface SP Connect permet d’installer un smartphone sur la potence et de le recharger par USB-C », explique le communiqué de presse. Le tout peut être relié à une application qui offre une fonction de localisation.

Les UBN Five et UBN Seven peuvent être configurés sur le site officiel de la marque et seront disponibles à partir de l’été 2022, selon l’entreprise.

