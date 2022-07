Trek officialise deux vélos électriques urbains et polyvalents à des prix intéressants

La marque américaine Trek introduit deux nouveaux vélos électriques urbains et polyvalents à sa gamme, disponibles dès juillet 2022. Les FX+ et Dual Sport+ se positionnent sur un segment tarifaire concurrentiel. Présentation.

Après avoir renforcé sa gamme de VTTAE électriques avec son Fuel EXe très haut de gamme, le constructeur Trek poursuit le renouvellement de son catalogue avec deux nouveaux vélos électriques cette fois-ci destinés à la ville : souhaitons la bienvenue aux Trek Dual Sport+ et Trek FX+, disponibles à partir de 2399 et 2499 euros, respectivement.

Le premier nommé possède plus d’une corde à son arc puisque la marque l’a conçu à la fois pour le loisir et le gravel, une pratique qui mêle des trajets sur routes et sentiers. Pour ce faire, le Dual Sport+ se dote de pneus Bontrager GR0 Comp de 27,5 pouces, associés à un moteur électrique placé sur le moyeu arrière.

Jusqu’à 55 km d’autonomie

Législation oblige, l’assistance électrique vous propulse à une vitesse maximale de 25 km/h, pour un couple modeste, mais convenable de 40 Nm. Bonne nouvelle, le cycle est doté d’un capteur de force. Sa batterie de 250 Wh lui confère une autonomie de 55 km, extensible de 55 autres kilomètres avec une « batterie supplémentaire prête à l’emploi », est-il écrit sur le site officiel.

Du côté des freins, il faudra compter sur des freins à disque hydrauliques signés Shimano, accompagnés d’une transmission à 9 vitesses de la même marque. Malheureusement, aucun garde-boue de série ne semble être fourni, ce qui constitue un manque considérable pour un vélo destiné aussi bien à la ville qu’aux petits chemins.

D’un poids de 18 kg, le Trek Dual Sport+ est décliné en plusieurs tailles (S, M, L et XL), en coloris Galactic Grey ou Hex Blue.

Un Trek FX+ mieux équipé

De son côté, le Trek FX+ se montre 100 euros plus chers, pour un usage davantage axé au loisir et les trajets quotidiens urbains. Son poids, son autonomie, la puissance moteur, le couple et les trois niveaux d’assistance sont exactement identiques.

Ce modèle se différencie au niveau de sa transmission mono plateau à 11 vitesses et de ses garde-boue et porte-bagages inclus par défaut. Des accessoires ô combien pertinents pour des trajets essentiellement effectués en ville.

Une concurrence intéressante

Comme pour le Trek Dual Sport+, quatre tailles (S, M, L et XL) sont disponibles à l’achat, en coloris Satin Trek Black, Viper Red et Satin Mulsanne Blue.

À cette tranche tarifaire, ce duo se place comme des concurrents à des Cowboy 4 ou VanMoof S3. Il sera intéressant de comparer les modèles selon leur comportement et leurs fonctionnalités proposées.

