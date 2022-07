Ce casque avec airbag pourrait bien mieux vous protéger en vélo électrique

Deux sociétés suédoises ont joint leur force pour développer un casque de vélo muni d’un airbag. L’idée étant de mieux absorber les chocs lors d’une chute et d’un impact au sol. Encore en développement, le projet n’en reste pas moins intéressant.

En France, le port du casque en vélo ou vélo électrique n’est pas obligatoire – sauf pour les enfants de moins de 12 ans -, mais fortement conseillé. Qui plus est depuis le Covid-19, où l’usage du cycle a explosé partout dans l’Hexagone, et tout particulièrement à Paris. Les usagers sont plus nombreux et les risques plus élevés.

Ce phénomène a poussé de nombreux utilisateurs à s’acheter des accessoires et visser un casque sur leur tête afin d’améliorer leur sécurité. Et à l’avenir, un casque un peu particulier pourrait bien pointer le bout de son nez, si l’on se fie au concept que développent actuellement les sociétés suédoises Autoliv et Poc.

Mieux absorber les chocs

La première s’est taillé une réputation dans les systèmes de sécurité automobile, et demeure même le premier fabricant mondial d’airbags. La seconde s’est spécialisée dans les équipements de protection pour vélos et sports d’hiver. Le regroupement de leurs compétences respectives pourrait donc mener à un produit intéressant.

En l’occurrence, ce dernier s’apparenterait à un casque avec airbag, conçu pour mieux absorber les chocs lors d’une chute et d’un impact avec le sol, une voiture ou un trottoir. Selon les recherches d’Autoliv, les « traumatismes crâniens représentent à eux seuls la moitié des blessures mortelles chez les cyclistes ».

Un risque amoindri

Ce postulat a donc défini un objectif simple et clair : mieux protéger la tête des utilisateurs. Et selon les premiers résultats obtenus, l’ajout d’un airbag réduirait le risque de blessures crâniennes modérées, voire mortelles, de 80 à 30 % lors d’un impact à 20 km/h. Et ce grâce à une absorption des chocs en deux temps.

Au moment de se déclencher, l’airbag agirait logiquement en premier pour amortir l’impact, lorsque le casque prendrait ensuite le relais. Le binôme nordique ne précise pas si ce concept prendra le chemin de la commercialisation avec un produit abouti. Forcément, aucun planning ni objectif n’ont également été communiqués.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.