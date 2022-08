Ce vélo électrique avec enceinte intégrée peut calculer la pollution de l’air en direct

La société slovène Norduung est à l’origine d’un vélo électrique triple fonction : en plus de vous transporter d’un point A à un point B, son modèle peut diffuser de la musique et mesurer la pollution de l’air du moment.

En matière d’originalité, le vélo électrique Norduung a clairement son mot à dire. Imaginé et conçu par une société slovène du même nom, ce cycle, présenté par le site spécialisé Hibridos y Electricos, se démarque à bien des égards. Il pourrait même être qualifié d’unique en son genre eu égard des technologies qu’il embarque.

Fort de son style typé café racer, le Norduung embarque sur la barre supérieure de son cadre un boîtier bien particulier : en plus d’accueillir la batterie, ce dernier intègre quatre haut-parleurs inclinés vers le haut pour que la musique diffusée soit orientée vers le cycliste. Un moyen, dans ce cas, d’éviter les comportements dangereux en portant des écouteurs ou un casque sans fil.

Données en temps réel

Ledit boîtier va plus loin, puisque des capteurs de particules PM 2,5 et PM 10 y ont été installés afin de calculer la pollution de l’air. Les PM 2,5 font partie des plus dangereuses et toxiques : leur diamètre inférieur à 2,5 microns leur permet en effet de pénétrer plus facilement dans nos poumons.

Ces capteurs transmettent des données en temps réel à l’application mobile Noordung, pour que le cycliste puisse se rendre compte du taux de pollution des itinéraires empruntés. Outre la dimension écologique d’un vélo électrique – bien qu’un deux-roues pollue forcément un peu durant son cycle productif –, ce modèle cherche aussi à préserver votre santé.

Pour le reste, le Noordung appartient définitivement à la catégorie des VAE haut de gamme. Son prix de 6690 euros le positionne ainsi. Le cycle opte pour un cadre 100 % carbone, des roues de 27,5 pouces, des pneus Pirelli Angel GT Urban, une transmission Microshift Advent à 10 vitesses et un système de freinage Magura.

D’après les photos, il s’agit de freins à disque – mécanique ou hydraulique, le mystère est entier. Placé sur le moyeu arrière, son moteur de 250 W est épaulé par une batterie de 300 Wh capable de fournir une autonomie de 60 kilomètres. La marque ne précise pas avec quel mode d’assistance ce rayon d’action est obtenu.

Support pour smartphone

Sans son boîtier de 3,5 kg, qui est donc amovible, le Norduung pèse un total de 17,3 kg (20,8 kg avec). Soit un poids relativement classique pour un vélo électrique. Enfin, un support pour smartphone est fixé sur le guidon pour accéder, par exemple, à des indications GPS tout en gardant ses deux moins sur les poignées.

Les demandes de réservation sont déjà ouvertes sur le site, pour la somme de 6690 euros. Aucun planning bien précis n’est indiqué.

