Leaos Carbon Pure : un vélo électrique 100 % carbone et 100 % haut de gamme

Le vélo électrique Carbon Pure dispose d’un cadre en carbone et d’une flopée de composants haut de gamme qui le place dans la catégorie des VAE premium. Présentation.

Leaos est une entreprise italienne fondée en 2012 et spécialisée dans les vélos électriques. Son catalogue compte jusqu’à six modèles et a été imaginé par son fondateur Armin Oberhollenzer, aux côtés du designer Francesco Sommacal et d’un expert du carbone ayant travaillé en Formule 3. Ce composant est évidemment au cœur de leur cahier des charges.

Son dernier VAE en date se nomme Carbon Pure, qui ne fait pas dans la demi-mesure en matière de fiche technique. Ce modèle profite d’une structure monocoque tout en carbone, qui va donc avoir un impact sur son poids (21 kilos tout de même), sa résistance et sa capacité d’absorption. Le carbone est réputé pour cela.

Le meilleur de Bosch

Destiné à la ville, le Carbon Pure s’équipe de composants très haut de gamme pour se démarquer. Citons, entre autres, le moteur central Bosch Performance Line CX – le meilleur de la gamme Bosch – et son couple de 85 Nm. En termes de dynamisme, de reprises et de puissance sur les côtes, difficile d’avoir mieux.

Comme le veut la loi européenne, l’assistance électrique est limitée à 25 km/h. Le Carbon Pure opte par ailleurs pour une courroie en carbone signée Gates, et une transmission automatique à variation continue fournie par Enviolo. Avec, le vélo est en mesure de changer lui-même les vitesses selon votre allure.

Une note qui s’envole

De série, une batterie Bosch de 625 Wh est fournie dès l’achat. Mais une autre de 750 Wh attendue pour l’année 2024 promet une autonomie de 175 kilomètres. Évidemment, le mode d’assistance utilisé, le poids du cycliste et la typologie du terrain influent sur votre rayon d’action. Il faut donc prendre cette donnée avec des petites pincettes.

Vous vous en doutez, mais le prix du Carbon Pure n’est clairement pas réservé à toutes les bourses : il faut compter 6850 euros pour se le procurer, indique Hibridos y Electricos. Le site officiel fait état d’une livraison gratuite.

