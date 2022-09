Ce vélo électrique en carbone détonne par son look original

Le Blade One est un nouveau vélo électrique disponible sous la barre des 2000 euros, qui se distingue par ses jantes à bâtons et son cadre légèrement futuriste. Le tout avec certains composants haut de gamme.

Le constructeur allemand Krefeld IO eMobility a levé le voile sur sa toute dernière création, le Blade One. Ce vélo électrique est intéressant à plus d’un titre au regard de sa fiche technique. Déjà, son cadre est composé de fibre de carbone afin d’alléger le poids du cycle, tout de même recensé à 19 kilos.

Ensuite, ses roues de 28 pouces s’équipent de jantes à 5 bâtons qui lui apportent à la fois un look sportif, mais aussi une meilleure pénétration de l’air. Son design singulier est également renforcé par sa forme de cadre et un tube de selle dont on a l’impression qu’il flotte dans les airs.

Des freins rassurants

Rien que pour ça, le Blade One a le mérite de se distinguer des autres vélos électriques grâce à un style détonnant et légèrement futuriste. Le reste des caractéristiques donne également envie : le moteur de 250 W placé sur le moyeu de la roue arrière développe par exemple un couple décent de 48 Nm.

Source : Krefeld IO eMobility

Il est aussi question d’une transmission à courroie toujours moins salissante qu’une chaîne classique, mais aussi de freins à disque hydrauliques Tektro HD-M275 qui devraient garantir une très bonne qualité de freinage. La batterie de 374 Wh est quant à elle intégrée dans le tube inférieur du cadre.

Selon la marque, elle est en mesure de fournir une autonomie de 100 kilomètres… avec le mode d’assistance le plus faible. La firme d’outre-Rhin n’indique pas la portée recensée avec le mode le plus puissant, bien que l’on puisse imaginer un rayon d’action voguant autour des 50 à 60 kilomètres.

Prix et disponibilité

Petite cerise sur le gâteau : le tableau de bord numérique semble intelligemment intégré et plutôt ergonomique. Dessus, il est possible de consulter le niveau de batterie, sa vitesse ou encore le nombre de kilomètres parcourus dans la journée. La technologie utilisée est du LCD, associée à un port USB pour recharger son téléphone.

Selon eBike News, le Blade One sera disponible à partir du 1er novembre 2022. Sur le site officiel de Krefeld IO eMobility, il est d’ores et déjà possible de le précommander à un prix de 1899 euros, frais d’expédition exclus. Ce vélo électrique est décliné en deux coloris : Black Edition et White Edition.

