Ce vélo électrique hydroptère plane à 20 km/h au-dessus de l’eau

La start-up néo-zélandaise Manta5 a levé le voile sur un vélo électrique dit hydroptère, qui est capable de planer au-dessus de l’eau à une allure de 20 km/h. Le tout à un prix qui atteint les sommets, forcément.

Si vous aviez toujours rêvé de planer au-dessus de l’eau en vélo électrique, alors le Manta5 Hydrofoiler SL3 est la solution qu’il vous faut. Plus sérieusement, cet engin peut être considéré comme un VAE de type hydroptère. Dans le milieu nautique, un hydroptère est un bateau dont la coque est capable de naviguer hors de l’eau à partir d’une certaine vitesse.

Pour ce faire, les ingénieurs installent un foil, soit une aile profilée qui transmet une force de portance à l’ensemble. Dans l’idée, c’est exactement comment le Manta5 Hydrofoiler SL3 fonctionne. Sauf qu’ici, la jeune pousse a ajouté une hélice alimentée par une batterie et gérée via un accélérateur placé sur le guidon.

L’utilisateur ou l’utilisatrice est alors en mesure de filer à une vitesse maximale de 20 km/h. Comme le montre la vidéo, des pédales ont été installées sur l’engin, même si l’on doute de leur réelle utilité : servent-elles de support pour les pieds ou permettent-elles aussi de générer une force motrice ? Difficile à dire, car le simple accélérateur semble suffire.

Temps d’adaptation

Il n’empêche, le communiqué de presse de l’entreprise mentionne un total de 10 niveaux d’assistance de pédalage. Ce qui laisse donc penser que le jeu de pédales à une utilité allant au-delà du simple confort.

Long de 2,2 mètres, large de 2 mètres et haut d’1,40 mètre, le Manta5 Hydrofoiler SL3 profite d’un châssis monocoque et de trois pièces principales faciles à monter et à démonter, selon la marque. Il faut également un total de 40 minutes pour réussir à prendre en main et à se familiariser avec ce véhicule.

Un capteur d’inclinaison pour les « chutes »

Le moteur de 2500 W est associé à une batterie de 600 Wh pour la version classique, contre 1000 Wh pour les déclinaisons « Plus » et « Pro ». Pour une autonomie totale de 4h30. Ce VAE hydroptère intègre aussi un capteur d’inclinaison : en cas de « chute », il coupe automatiquement le moteur par mesure de sécurité.

Le Manta5 Hydrofoiler SL3 devrait sortir dans le courant de l’année 2023 à un prix oscillant entre 7000 et 9000 dollars, selon Auto Evolution.

