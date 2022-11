Ce vélo électrique au look ultra rétro vous propulse dans les années 1920

La marque de vélos électriques Michael Blast se distingue avec une gamme de vélos électriques aux styles variés, mais qui a le mérite de détonner. Le modèle Greaser Classic est probablement le plus marquant.

Fondée en 2014 par Cédric Sylvester, la marque Michael Blast a fait son petit bonhomme de chemin en s’implantant d’un côté aux États-Unis, et de l’autre en Australie, avec pas moins de 518 points de vente. L’entreprise s’attaque désormais à l’Europe en s’installant à Pierrelatte près de Montélimar, pour préparer son plan d’attaque.

De la conception au design en passant par les tests des prototypes et des produits finaux, ses locaux – qui font aussi d’atelier pour le moment, puis de plateforme logistique dans un second temps – permettent de mettre un pied à terre sur le Vieux continent avant d’installer 180 points de vente en France d’ici 2024. Les ambitions sont réelles.

Ajustement de la tige de selle

Michael Blast propose sur son site une gamme de huit vélos électriques. Leur particularité ? Leur style et lignes esthétiques situés aux antipodes des cycles branchés plus traditionnels. Le Greaser Classic représente probablement le plus cette philosophie, lui qui s’inspire des motos Boardtracker des années 1920.

Outre son look vintage notamment marqué par un imposant phare LED à l’avant, ce deux-roues opte pour un moteur Bafang de 250 W placé sur le moyeu de la roue arrière. Il est ici limité électroniquement à une vitesse de 25 km/h, comme le stipule la loi européenne. Côté légalité, il est donc dans les règles.

Source : Michael Blast Source : Mchael Blast Source : Michael Blast Source : Michael Blast

Afin d’ajuster sa position de conduite, notamment à la verticale, il est possible de régler la tige de selle. La batterie de 48 V (Samsung Lithium Ion) peut quant à elle fournir entre 45 et 100 km d’autonomie selon le niveau d’assistance utilisé. De toute évidence, la valeur la plus basse correspond au mode d’assistance le plus puissant.

Sur le papier, un rayon d’action de 45 km paraît un poil faible eu égard de son prix variant entre 2799 et 2999 euros. Il est aussi question d’un cadre en aluminium, de pneus de 26 pouces, d’un capteur de cadence et de freins à disque hydrauliques à l’avant (disque de 180 mm) comme à l’arrière (disque de 160 mm).

Un petit poids lourd

Attention : le Greaser Classic n’est pas un poids plume. Avec 28 kg sur la balance, il se place dans une moyenne relativement haute. Il convient ici de pouvoir l’insérer dans un ascenseur et d’éviter de le porter à la force de vos bras au risque de fournir un sacré effort. On vous déconseille par ailleurs de le laisser dormir dehors.

D’autres modèles composent la gamme de la marque : l’Outsider, par exemple, s’arrache au prix de 2299 euros dans un style plus compact, avec des pneus plus larges et un poids plus contenu (23 kg). Le Soda est le plus abordable (1999 euros), mais victime de son succès, car en rupture de stock jusqu’au 15 décembre 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.