Ce vélo électrique ultra puissant et endurant a décidé de tuer la concurrence

Le Trekking 7 de la marque Hepha sort les muscles et dégaine une fiche technique ultra solide pour un prix qui n’atteint pas les sommets non plus. Deux caractéristiques sortent du lot : l’autonomie de 200 km et le couple de 100 Nm.

Le constructeur allemand Hepha s’est récemment fait remarquer – via eBike News – pour son nouveau vélo électrique Trekking 7, qui, comme son nom l’indique, est taillé pour le trekking. Ce type de VAE mêle généralement robustesse, confort et équipements, pour des sorties à la fois en ville et sur des sentiers battus.

Mais le Trekking 7 se distingue tout particulièrement pour son autonomie de 200 kilomètres, quelle que soit la version du modèle (Long Range, Performance et Ultra), et ce grâce à leur batterie de 708 Wh. Certes, la marque ne précise pas avec quel mode d’assistance cette portée est atteinte. Mais dans tous les cas, cela reste démentiel.

Des départs canons

Car même si le rayon d’action chute à 100 km avec le mode le plus puissant (Turbo), cette valeur reste très élevée comparée à la concurrence. Surtout que le prix d’achat du Trekking 7 débute à 2499 euros. À ce prix, rares sont les vélos électriques à proposer plus de 70 kilomètres – du moins si l’on se base sur nos tests.

En plus de cela, ce modèle revendique un couple dantesque : 80 Nm pour la version Long Range (200 euros en plus pour 90 Nm, 400 euros en plus pour 100 Nm), contre 90 Nm pour la variante Performance et 100 Nm pour l’itération Ultra. En clair : les démarrages, accélérations et reprises devraient être ultra dynamiques.

Le moteur central associé à un capteur de couple devrait quant à lui apporter une belle touche de réactivité et un comportement naturel à votre vélo électrique. Bref, sur le papier, ces éléments donnent extrêmement envie, malgré ses 27 kilos sur la balance, ce qui le place dans la moyenne relativement haute du marché.

En même temps, ce poids se justifie par l’ensemble des accessoires et autres équipements disponibles de série : fourche suspendue, béquille, porte-bagages ou encore garde-roue chaussée sur des pneus de 28 pouces. Au niveau du confort, la fiche technique rassure sur le papier.

Des freins rassurants

Il faut ensuite compter sur un écran LCD de 2,8 pouces, une transmission Shimano Deore M4120 à 10 vitesses ou encore des freins à disque hydrauliques Tektro. La version Performance va légèrement plus loin au niveau du cadre en aluminium, qui profite d’une structure monocoque.

Le Trekking 7 est disponible au prix de 2499 euros en version Long Range, contre 2799 euros pour le Performance. Le tarif du modèle Ultra n’a pas encore été communiqué.

