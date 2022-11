Le poids de ce gravel électrique est son argument phare

Voici le Cairn E-Adventure 1.0 Rambler Edition, un nouveau gravel électrique signé Cairn Cycles. Son point fort réside notamment dans son poids contenu de 14,3 kg. Le tout à un prix somme toute élitiste.

Le fabricant britannique Cairn Cycles met à jour son catalogue de vélos électriques et révèle le Cairn E-Adventure 1.0 Rambler Edition (via eBike News), que l’on peut considérer comme le successeur du Cairn Brave 1.0, présenté en avril 2021 – et qui a d’ailleurs disparu du site officiel de la marque.

L’idée derrière ce cycle branché est de proposer une nouvelle solution de mobilité aux utilisateurs et utilisatrices cherchant un peu d’aventure. L’E-Adventure 1.0 Rambler Edition est en effet un vélo de type gravel, qui s’appuie aussi bien sur des aptitudes de VTT (notamment grâce à ses pneus) que de vélo de route (forme de cadre et position de conduite).

Moins de 15 kilos

Avec, vous pouvez donc effectuer des sorties en montagne ou autres sentiers battus. Bref, il jouit d’une certaine polyvalence. Pour ce modèle, la firme d’outre-Manche a imaginé une géométrie légèrement revue, censée à la fois améliorer la stabilité et le contrôle du VAE. Un bon point eu égard de ses cas d’usage.

Le moteur central est fourni par Fazua : il s’agit du Ride 50 Street Drivepack, associé à un couple de 58 Nm. Cette valeur est dans l’idée correcte, mais pourrait sembler un poil faiblarde compte tenu du segment tarifaire que le cycle occupe : 4989 euros. À ce prix, nous sommes en droit d’attendre mieux. Malheureusement, l’autonomie du véhicule n’a pas été communiquée.

Livraisons d’ici fin 2022

En revanche, l’E-Adventure 1.0 Rambler Edition se distingue par un poids globalement maîtrisé et contenu : 14,3 kg, malgré l’absence de carbone au niveau du cadre (qui profite d’aluminium). La fourche, elle, est en carbone. Il faut aussi compter sur des pneus Hunt E-Gravel et des freins à disque hydrauliques fournis par Campagnolo.

C’est d’ailleurs cette même entreprise à qui fait confiance Cairn pour le système de transmission Ekar à 13 vitesses. Décliné en cinq tailles, ce gravel électrique est d’ores et déjà disponible à la précommande, pour des livraisons attendues dans le courant de décembre 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.