Pratique du vélo en 2022 : un bilan plus que positif, mais encore trop inégalitaire

Le dernier bulletin de Vélo & Territoires dresse un bilan annuel positif de la pratique du vélo en France en 2022. En milieu urbain, la bonne dynamique se poursuit d’une année à une autre, lorsque les zones périurbaines et rurales ont tendance à stagner

2022 a-t-elle été une année prolifique pour la pratique du vélo ? La fréquentation cyclable a été au cœur de l’actualité tout au long de ce millésime : obtenir des bilans chiffrés permet de mieux se rendre compte du succès, ou pas, de ce mode de transport. Spoiler : une nouvelle fois, le vélo a séduit les foules, mais pas partout.

Le dernier bulletin de Vélo & Territoires dresse le bilan annuel de la fréquentation du vélo en France en 2022. Pour ce faire, l’organisme se base sur un échantillon national de 297 compteurs partagé par la Plateforme nationale des fréquentations (PNF). Ce rapport s’attarde donc sur le nombre de passages enregistrés.

Le milieu urbain à l’honneur

Quels enseignements sont à tirer ? Entre 2021 et 2022 tout d’abord, le nombre de passages global a augmenté de 8 %, soit une dynamique vraiment favorable. Cet essor est principalement poussé par la fréquentation en milieu urbain, qui a augmenté de 10 % d’une année à une autre.

En revanche, les chiffres relatifs aux zones périurbaines et rurales peinent à décoller : +0 % pour le premier, -1 % pour le second. Vélo & Territoires tempère néanmoins ce constat : « Au final, la fréquentation dans ces territoires est comparable à celle de 2021 (respectivement +0 % et -1 %) », peut-on lire.

Conclusion : « Le bilan périurbain et rural n’est donc pas mauvais mais reste lié à une pratique de loisirs marquée par les congés et la météo ». Du côté des villes, la tendance est véritablement à la hausse depuis la crise sanitaire. La pratique urbaine s’est consolidée et pérennisée, pour les déplacements du quotidien et le vélo-taff notamment.

Crise sanitaire, un vrai déclencheur

Pour le coordinateur du réseau national cyclable, « seule une météo capricieuse altère parfois le tableau ». Et de poursuivre : « La période estivale reste dans le ton avec des fréquentations plus importantes en juillet qu’en août. Le bilan diffère cependant selon les territoires observés ». Globalement, cela reste positif.

Preuve que la crise sanitaire a été un véritable déclencheur pour les utilisateurs, le nombre de passages de vélos a bondi de 31 % entre 2019 et 2022. Cette dynamique a des chances de se poursuivre à condition que tous les moyens soient mis en œuvre par les collectivités et les villes.

Continuer de développement les aménagements

L’installation de nouvelles infrastructures cyclables doit être renforcée pour toujours plus donner envie au grand public de mettre le pied à l’étrier. Le développement des aménagements vaut aussi bien pour les villes que les zones rurales, où, justement, la pratique du vélo tend à se cristalliser.

En septembre 2022, l’État a annoncé un Plan vélo de 250 millions d’euros pour développer de nouvelles pistes cyclables partout en France, ainsi que des aménagements plus sûrs. Bien protéger les cyclistes, c’est la garantie de les rassurer pendant un trajet. Et de les pousser à renforcer leur pratique du cycle.

